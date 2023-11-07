Обновлённый минивэн Kia Carnival: клыкастая оптика, изогнутое табло и подорожание

Корейский MPV изменился как снаружи, так и внутри. На родине модель сохранила бензиновый и дизельный моторы, вдобавок у вэна появился гибридный вариант.

Внешность рестайлингового минивэна Kia Carnival раскрыли под конец октября. Теперь же в Корее провели полноценную презентацию, заказы там начнут принимать с завтрашнего дня, 8 ноября. Напомним, MPV актуального поколения с заводским индексом KA4 в строю с 2020 года, он делит платформу с нынешним кроссовером Kia Sorento. На домашнем рынке Carnival пользуется высоким спросом: в прошлом году было продано 59 058 штук, а результат января-октября 2023-го – почти 58 700 экземпляров.

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Вэну досталась новая оптика: как и у посвежевшего Sorento, фары сделали вертикальными, причем сверху появились дополнительные «брови» ходовых огней; задние фонари тоже стали клыкастыми, их узор перекликается с начинкой светотехники рестайлингового седана Kia K5. Еще Kia Carnival получил иные радиаторную решетку, бамперы и багажную дверь, а задний номерной знак перенесли ниже. В Корее также предложат дорогую версию Gravity, ее особенности – собственная решетка, диски оригинального дизайна и расширенный темный декор.



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В салоне Kia Carnival – новое изогнутое табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Также заменили блок управления «климатом» (единая панель теперь сочетает настройки температуры и мультимедиа), интегрированные в центральный тоннель подстаканники стали больше, а еще для вэна предусмотрен отсек с дезинфекцией ультрафиолетовыми лучами (встроен в подлокотник между передними сиденьями). Плюс рестайлинг принес вэну центральную подушку безопасности (теперь всего восемь «эйрбэгов»), модернизированы электронные ассистенты. Наконец, в Kia заявили об улучшенной шумоизоляции.



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Вариант с 11-ю местами из гаммы убрали – по крайней мере, поначалу такой обновленный вэн в Корее доступен не будет. Модель предложат с 7- или 9-местным салоном, плюс в линейке сохранилась четырехместная VIP-версия HiLimousine с высокой крышей (но рестайлинговый топовый MPV еще не показали). Кстати, объявлено, что отныне все исполнения имеют более комфортную подвеску (пружины и амортизаторы – с уменьшенной жесткостью), тогда как прежде она была прерогативой как раз роскошного HiLimousine.



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На корейском рынке Kia Carnival доступен с прежними бензиновым атмосферником V6 3.5 GDI и турбодизелем 2.2 CRDi мощностью 294 л.с. и 194 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод только передний. При этом после рестайлинга минивэн также впервые обрел гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе бензиновой турбочетверки 1.6. Совокупная отдача гибрида – 245 л.с. Про коробку бензоэлектрического минивэна марка не рассказала, но она наверняка такая же, как у аналогичного Sorento HEV: это шестиступенчатый автомат.



Цена «традиционного» обновленного Carnival начинается с отметки в 34 700 000 вон, что эквивалентно примерно 2,45 млн рублей по текущему курсу. Гибридный минивэн обойдется минимум в 39 250 000 вон (2,77 млн рублей). Для сравнения, дореформенный Kia Carnival стоит от 31 800 000 вон (2,24 млн рублей).

