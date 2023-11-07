Рестайлинг ×
  • Обновлённый минивэн Kia Carnival: клыкастая оптика, изогнутое табло и подорожание

Обновлённый минивэн Kia Carnival: клыкастая оптика, изогнутое табло и подорожание

07.11.2023 231 0 0

Корейский MPV изменился как снаружи, так и внутри. На родине модель сохранила бензиновый и дизельный моторы, вдобавок у вэна появился гибридный вариант.

Внешность рестайлингового минивэна Kia Carnival раскрыли под конец октября. Теперь же в Корее провели полноценную презентацию, заказы там начнут принимать с завтрашнего дня, 8 ноября. Напомним, MPV актуального поколения с заводским индексом KA4 в строю с 2020 года, он делит платформу с нынешним кроссовером Kia Sorento. На домашнем рынке Carnival пользуется высоким спросом: в прошлом году было продано 59 058 штук, а результат января-октября 2023-го – почти 58 700 экземпляров.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Вэну досталась новая оптика: как и у посвежевшего Sorento, фары сделали вертикальными, причем сверху появились дополнительные «брови» ходовых огней; задние фонари тоже стали клыкастыми, их узор перекликается с начинкой светотехники рестайлингового седана Kia K5. Еще Kia Carnival получил иные радиаторную решетку, бамперы и багажную дверь, а задний номерной знак перенесли ниже. В Корее также предложат дорогую версию Gravity, ее особенности – собственная решетка, диски оригинального дизайна и расширенный темный декор.

Kia Carnival Gravity
1 / 2
Kia Carnival Gravity
2 / 2

В салоне Kia Carnival – новое изогнутое табло, то есть объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 12,3 дюйма). Также заменили блок управления «климатом» (единая панель теперь сочетает настройки температуры и мультимедиа), интегрированные в центральный тоннель подстаканники стали больше, а еще для вэна предусмотрен отсек с дезинфекцией ультрафиолетовыми лучами (встроен в подлокотник между передними сиденьями). Плюс рестайлинг принес вэну центральную подушку безопасности (теперь всего восемь «эйрбэгов»), модернизированы электронные ассистенты. Наконец, в Kia заявили об улучшенной шумоизоляции.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Вариант с 11-ю местами из гаммы убрали – по крайней мере, поначалу такой обновленный вэн в Корее доступен не будет. Модель предложат с 7- или 9-местным салоном, плюс в линейке сохранилась четырехместная VIP-версия HiLimousine с высокой крышей (но рестайлинговый топовый MPV еще не показали). Кстати, объявлено, что отныне все исполнения имеют более комфортную подвеску (пружины и амортизаторы – с уменьшенной жесткостью), тогда как прежде она была прерогативой как раз роскошного HiLimousine.

1 / 2
2 / 2

На корейском рынке Kia Carnival доступен с прежними бензиновым атмосферником V6 3.5 GDI и турбодизелем 2.2 CRDi мощностью 294 л.с. и 194 л.с. соответственно, оба двигателя сочетаются с восьмиступенчатым автоматом, привод только передний. При этом после рестайлинга минивэн также впервые обрел гибридную версию HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе бензиновой турбочетверки 1.6. Совокупная отдача гибрида – 245 л.с. Про коробку бензоэлектрического минивэна марка не рассказала, но она наверняка такая же, как у аналогичного Sorento HEV: это шестиступенчатый автомат.

Цена «традиционного» обновленного Carnival начинается с отметки в 34 700 000 вон, что эквивалентно примерно 2,45 млн рублей по текущему курсу. Гибридный минивэн обойдется минимум в 39 250 000 вон (2,77 млн рублей). Для сравнения, дореформенный Kia Carnival стоит от 31 800 000 вон (2,24 млн рублей).

минивэн Корея авторынок новинки гибридные авто рестайлинг KIA KIA Carnival

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Нелюбимая: топ-5 самых недооценённых автоматических коробок передач Автомобильное сообщество любит стереотипы, это факт. В этом сообществе до сих пор помнят правило трёх «Ф» (не покупать «Форд, Фиат и фсё французское») и верят, что Тойоты не ломаются. И стои... 3005 15 4 04.11.2023
Статьи / Практика Искромётный поиск: как проверить свечи зажигания Немного жаль, что в эпоху инжекторных автомобилей, блоков управления и развитой компьютерной диагностики иногда находятся желающие искать неисправность с помощью интуиции и молотка. Особенно... 12430 0 1 01.11.2023
Статьи / Авто с пробегом CarPrice поможет продать автомобиль всего за 2 часа «Продать машину за 2 часа» – звучит как вызов? Любой человек, сталкивающийся хоть раз с необходимостью продажи или покупки авто, знает, что это всегда волокита. Поиск клиентов, оформление до... 10005 0 0 31.10.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 25608 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 20926 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 19748 10 0 08.08.2023
Change privacy settings