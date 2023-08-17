Представлен обновлённый Kia Sorento: клыки, табло и прежние моторы

Снаружи и внутри крупный кроссовер изменился в соответствии с актуальным фирменным стилем марки, кроме того, SUV досталось новое оборудование. Как и прежде, на родине модель предложена с бензиновым и дизельным двигателями, есть и гибрид.

Первые фирменные изображения рестайлингового Sorento компания Kia распространила в июле, а теперь в Корее провели презентацию кросса, вдобавок объявлены цены. Напомним, модель актуального четвертого поколения с заводским индексом MQ4 в строю с 2020 года. Кстати, на родине Соренто стабильно пользуется высоким спросом: по данным местных профильных медиа, с января по июль 2023-го там реализовано 42 236 единиц, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Рестайлинг принес Kia Sorento новое «лицо»: появились клыкастые диодные фары, как у посвежевшего компакта Picanto/Morning и электрокроссовера EV9, еще заменили бампер и радиаторную решетку, причем эмблему бренда перенесли с решетки на нижнюю кромку капота. Другим стал и задний бампер, фонари же по-прежнему сделаны в виде двойных вертикальных блоков, только теперь они объединены сверху. Также добавлены диски нового дизайна, расширена палитра цветов кузова. В Корее в строю осталась топ-версия Gravity (белая машина на фото), ее особенности – оригинальный узор решетки, черные корпуса наружных зеркал, рейлинги на крыше и колеса.



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В салоне – единое изогнутое табло (дисплеи приборки и мультимедиа, каждый диагональю 12,3 дюйма) и иная передняя панель, центральные дефлекторы обдува сделали горизонтальными. Еще Sorento получил новый блок управления климат-контролем. Мультимедиа – последнего поколения, в Kia ее назвали ccNC. Предусмотрена система распознавания по отпечатку пальца, а программное обеспечение обновляется «по воздуху».

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Кроссовер отныне имеет десять подушек безопасности (у дореформенной модели – восемь), список оборудования также пополнила система «контроля устойчивости при боковом ветре». В арсенале модели еще значатся электропривод двери багажника, цифровое салонное зеркало (на него выводится изображение с камеры), проекционный дисплей и многочисленные электронные ассистенты.



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Как и прежде, на домашнем рынке Kia Sorento представлен с бензиновой турбочетверкой 2.5 и турбодизелем 2.2, плюс есть гибрид HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на основе бензинового турбомотора 1.6. Мощность двигателей обновленного кросса компания еще не указала, ни слова пока и про коробки, впрочем, скорее всего, технику реформы не затронули. Турбодвижок 2.5 в Корее выдает 281 л.с., дизель 2.2 – 194 л.с., совокупная отдача гибрида – 230 л.с. «Традиционные» SUV укомплектованы восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, у Sorento HEV – шестиступенчатый автомат. Кроссовер бывает с передним или полным приводом.



Дореформенный Kia Sorento 1 / 3 Дореформенный Kia Sorento 2 / 3 Дореформенный Kia Sorento 3 / 3

Рестайлинговый бензиновый Kia Sorento в Корее стоит от 26 200 долларов, дизельный SUV обойдется минимум в 27 500 долларов, а цена гибрида начинается с 28 300 долларов. Позже кросс обновится и в других странах, но в РФ у модели теперь лишь параллельное будущее.

