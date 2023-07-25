Kia рассекретила внешность и салон обновлённого кроссовера Sorento

Компания Kia выпускает среднеразмерный кроссовер Sorento с 2002 года, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить поколение. SUV актуальной четвёртой генерации (заводской индекс – MQ4) дебютировал в 2020-м, сейчас этот автомобиль готовится к плановому рестайлингу: обновлённый Соренто будет полностью рассекречен в августе, ранее прототип в маскировке попадался в объективы фотошпионов. А пока что в компании решили поделиться несколькими официальными снимками внешности и салона посвежевшего паркетника.

На фото: обновлённый кроссовер Kia Sorento

Модели пересмотрели переднюю часть: обновлённый Kia Sorento получил T-образные светодиодные ходовые огни, вдоль которых вертикальными «дорожками» проходят фары. Между ними располагается крупная фирменная радиаторная решётка в форме «тигриного носа», однако в ходе реастайлинга она потеряла верхнюю выемку, хотя нижняя по-прежнему на месте. Иначе выглядят ячейки, из которых состоит рисунок «гриля». Нижнюю часть переднего бампера украсили изменёнными воздухозаборниками и новым обвесом из чёрного и серебристого пластика. Отметим, оформление передней части перекликается с ранее представленным электрокроссовером Kia EV9.



На фото: салон обновлённого кроссовера Kia Sorento

Профиль Sorento в ходе рестайлинга трогать практически не стали, изменился разве что дизайн колёсных дисков. А вот у кормы изменения имеются: так, фонари имеют другой световой рисунок и слегка подкорректированную форму, на багажной двери красуется новый логотип бренда (как и на капоте), а название модели, написанное иным шрифтом, сместили из центра в левый бок. Нижняя часть заднего бампера получила новый дефлектор и по-новому оформленные светоотражатели.



Компания пока опубликовала только один снимок салона. Обновлённый Kia Sorento получил новую переднюю панель с пересмотренными дефлекторами и иным блоком управления климатической установкой. У Соренто теперь сдвоенный большой расположенный горизонтально дисплей, который включает в себя и цифровую приборку, и тачскрин информационно-развлекательной системы; диагональ каждого из них составляет 12,3 дюйма.

На фото: дореформенный кроссовер Kia Sorento

Ещё автомобиль снабдили системой аутентификации водителей по отпечаткам пальцев (сенсор расположен на центральной консоли). Автомобиль предоставит распознанному владельцу доступ к различным системам, например, к активации парковочного помощника и совершению платежей. В рамках рестайлинга кроссовер получил новые варианты окраса кузова и цветовые схемы отделки салона.



Известно, что у модели останутся бензиновые, дизельные и гибридные исполнения, однако подробности об их технических характеристиках будут рассекречены позже. У актуального кроссовера в линейке (в зависимости от рынка) числятся бензиновые атмосферники 2.5 и 3.5, турбомотор объёмом 2,5 литра, а также 2,2-литровый дизельный двигатель. В основе гибридных установок лежит бензиновая турбочетвёрка объёмом 1,6 литра. В списке коробок передач числятся шести- и восьмиступенчатый автоматы, а также робот 8DCT.



На фото: салон дореформенного кроссовера Kia Sorento

Как отметили в компании, Kia Sorento четвёртой генерации с момента своего запуска в 2020 году в Корее продавался ежегодным тиражом свыше 60 тыс. экземпляров. Здесь модель в течение трёх лет удерживала первое месте в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Напомним, ранее Соренто был представлен и в РФ, производство версии для местного рынка было налажено на калининградском заводе «Автотор». Теперь же обновлённая модель попадёт в страну разве что по схеме параллельного импорта.

