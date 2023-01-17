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  • Кроссовер Kia Sorento обновится в стиле старшего Telluride: свежие кадры

Кроссовер Kia Sorento обновится в стиле старшего Telluride: свежие кадры

17.01.2023 416 0 0

Соренто тоже достанутся вертикальные блоки фар. Кроме того, доработают корму, да и в салоне, скорее всего, будут обновки. А вот затронут ли реформы технику – пока неизвестно.

Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento уже не раз попадался шпионам, причем как в Корее, так и в Европе. И вот свежие кадры: модель снова застукали на родине марки, ролик с тестовым прототипом появился на местном YouTube-канале Shorts Car. Увы, от камуфляжа SUV еще не избавился, тем не менее, уже можно получить представление о том, как изменится модель. Ну и напомним, что Sorento актуального четвертого поколения с заводским индексом MQ4 в строю с 2020 года.

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Кроссу переделают переднюю часть: Соренто получит вертикальные фары в стиле старшего брата Kia Telluride, еще заменят радиаторную решетку и бампер. Kia Sorento сохранит вертикальные же двойные задние фонари, но диодная начинка вроде бы новая. Задний бампер тоже окажется другим. Габариты рестайлинговой модели пока неизвестны. Длина актуального SUV равна 4810 мм, колесная база – 2815 мм.

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В салон папарацци почему-то не заглянули. Не исключено, что внутри будет полноценное табло (у нынешнего Sorento виртуальная приборка утоплена), еще кроссовер может получить другой блок управления «климатом», плюс иные материалы отделки.

На данный момент нет информации о том, коснутся ли реформы техники Kia Sorento. В гамму актуального кроссовера (в зависимости от рынка) входят бензиновые «атмосферники» 2.5 и V6 3.5 и турбомотор 2.5, а также дизель 2.2. Есть и гибридные версии с установкой на основе бензиновой «турбочетверки» 1.6. Коробки – шести- или восьмиступенчатый «автомат», восьмиступенчатый «робот» DCT.

Актуальный Kia Sorento
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Актуальный Kia Sorento
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Актуальный Kia Sorento
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Официальную премьеру обновленный Kia Sorento должен справить в этом году. Что же касается России, то если у нас такой кроссовер и появится, то, видимо, уже только по схеме параллельного импорта.

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