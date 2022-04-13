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  • Kia Telluride пережил рестайлинг: много нового декора и две оффроудные версии

Kia Telluride пережил рестайлинг: много нового декора и две оффроудные версии

13.04.2022 320 0 0

Компания Kia представила обновлённый трёхрядный кроссовер Telluride для североамериканского рынка, в продаже он появится осенью этого года.

 

Если в России роль флагманского SUV марки Kia исполняет рамный внедорожник Mohave, то в США с 2019 года на вершине модельной линейки находится кроссовер Telluride с несущим кузовом — ближайший родственник Hyundai Palisade. С пятиметровой габаритной длиной и колёсной базой в 2900 мм Telluride у нас, как и Mohave, считался бы большим SUV, но по американским меркам он относится к высококонкурентному среднеразмерному сегменту, где тон задают Jeep Grand Cherokee (в прошлом году в США продано 264 444 шт.), Toyota Highlander (264 128 шт.) и Ford Explorer (219 871 шт.). Telluride пока топчется в середняках, хотя прошлый год стал для него весьма успешным: по сравнению с 2020-м продажи выросли на 25% до 93 705 шт.

Kia Telluride X-Pro

Обновление должно сделать Telluride более привлекательным для американского потребителя: дизайнеры постарались сделать облик кроссовера чуть более брутальным (фары и задние фонари получили новую светодиодную начинку, усложнился дизайн бамперов, изменился дизайн радиаторной решётки и колёсных дисков), а маркетологи малой кровью сгенерировали сразу две оффроудные версии — X-Line и X-Pro.

Малой кровью — потому что техническая начинка Telluride с обновлением никак не изменилась: под капотом по-прежнему молотит безальтернативный бензиновый 3,8-литровый атмосферный V6 (295 л.с., 355 Нм), состыкованный с 8-ступенчатой гидромеханической АКП. В базе — передний привод, а за полный нужно доплачивать. Полный привод у Telluride типично кроссоверный: мощность на задние колёса в автоматическом режиме отбирает многодисковая муфта, но есть возможность её принудительной блокировки.

Kia Telluride X-Line
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Kia Telluride X-Line
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Kia Telluride X-Line
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Kia Telluride X-Line
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Оффроудным версиям полный привод положен по умолчанию. Особенности версии X-Line — это увеличенный на 10 мм дорожный просвет, радиаторная решётка с более крупной и грубой сеткой, более высокие и крупные рейлинги на крыше, 20-дюймовые колёса особого дизайна и различный мелкий декор.

Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Версия X-Pro чуть более продвинутая: вместо 20-дюймовых колёс устанавливаются 18-дюймовые, обутые в высокопрофильные вседорожные шины, в багажник добавлена 110-вольтовая розетка, допустимая масса буксируемого прицепа увеличена с 2268 до 2495 кг. Доработки, прямо скажем, нехитрые — не то, что, например, у Subaru, но для массового американского потребителя большего и не требуется.

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Общие для всех версий обновления в салоне — это новое изогнутое двухэкранное «табло» (и приборный и мультимедийный имеют диагональ 12,3 дюйма), изменённый дизайн воздуховодов на передней панели (центральные стали уже, а боковые, наоборот, увеличились в размерах), с 8,5 до 10 дюймов увеличилась диагональ проекционного экрана, появились новые материал отделки, расширен список и функционал электронных ассистентов водителя. Обычное салонное зеркало заднего вида может быть заменено электронным, то есть экраном в форме зеркала, на который транслируется картинка с кормовой камеры.

Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Kia Telluride X-Pro
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Цены на обновлённый Kia Telluride пока не опубликованы, но для нас они представляют исключительно умозрительный интерес.

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