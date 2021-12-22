Kia Mohave для России: новая порция обновок и очередное подорожание

Кардинальный рестайлинг Kia Mohave пережил в 2019-м, до нашего рынка такой вездеход добрался в ноябре 2020-го, для РФ машины собирает калининградский «Автотор». Минувшей весной российскую версию доработали: в частности, изменились настройки задних амортизаторов, была улучшена шумоизоляция и модернизирован комплекс электронных ассистентов. А в конце лета наш Mohave еще обзавелся новой шестиместной комплектацией Premium+ (прежде автомобиль предлагался только с семиместным салоном). Теперь Kia объявила о старте приема заявок на внедорожник 2022 модельного года. На этот раз изменений немного, но они все же есть.

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Так, самоблокирующийся задний дифференциал отныне имеется уже в базовом исполнении Luxe, тогда как раньше он был доступен начиная со второй по старшинству версии Prestige. Кроме того, Mohave-2022 получил заводской телематический комплекс Kia Connect: с помощью смартфона владелец сможет запустить двигатель, настроить «климат», включить обогрев, отпереть/запереть машину, отслеживать состояние внедорожника, а также контролировать текущую геолокацию.



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Двигатель прежний – это дизель V6 3.0, который на нашей версии выдает 249 л.с. (в Корее мощность составляет 260 л.с.). Мотор сочетается с восьмиступенчатым «автоматом», внедорожник имеет подключаемый полный привод с понижающей передачей.



Отметим, даже в 2022 модельном году у Mohave старая эмблема марки, хотя большинство моделей Kia в России уже перешло на новую. Впрочем, в родной Корее у вездехода и вовсе собственный логотип.

Цены, как водится, выросли. К слову, прайс-лист Mohave (да и всех остальных машин, представленных в РФ) в этом году менялся неоднократно. После последнего повышения за вездеход 2021 модельного года просили 4 009 900 – 4 449 900 рублей, а у Kia Mohave-2022 прайс-лист такой: Luxe – 4 079 900 рублей, Prestige – 4 264 900 рублей, Premium – 4 484 900 рублей, Premium+ — 4 524 900 рублей. Но дизельный Toyota Land Cruiser Prado все равно дороже (от 4 223 000 рублей). Разумеется, это цены, рекомендованные производителями. Ну и еще добавим, что свою карьеру преобразившийся Mohave начинал с ценником от 3 099 900 рублей.



Между тем нынешний год для рамного внедорожника Kia оказался весьма удачным: по данным самой компании, с января по ноябрь в России реализовано 1368 единиц против 559 штук, проданных за аналогичный период 2020-го. Однако до LC Prado «корейцу» все равно далеко: к примеру, только в сентябре 2021-го модель Тойоты разошлась тиражом 1466 экземпляров.