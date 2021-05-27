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  • Kia доработала рамный внедорожник Mohave для России и снова подняла цены

Kia доработала рамный внедорожник Mohave для России и снова подняла цены

27.05.2021 292 0 0

Вездеходу корейской марки не просто перетряхнули комплектации – есть и более существенные обновки. Улучшенная модель уже поступила в продажу.

 

В Корее преобразившийся Kia Mohave дебютировал еще в 2019-м, а на нашем рынке такой внедорожник стартовал в минувшем ноябре, для РФ машины собирают на калининградском «Автоторе». В январе-апреле текущего года рестайлинговый вездеход разошелся по России тиражом в 388 экземпляров. До Toyota Land Cruiser Prado, «корейцу», конечно, далеко (модель Тойоты, например, лишь за один март 2021-го обрела 1722 владельцев), и, тем не менее, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года результат Mohave вырос на 39%. Теперь же местный офис Kia объявил о начале продаж вездехода 2021 модельного года, причем лишь пересмотром комплектаций компания не ограничилась.

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Как и прежде, Mohave предложен в трех версиях – Luxe, Prestige и Premium. Во всех вариантах изменились настройки задних амортизаторов для повышения комфорта задних седоков. Улучшена шумоизоляция дверей, колесных арок и багажника, в передних дверях установили двойные стекла. Педаль газа теперь напольная, а не подвесная. Рулевая колонка с регулировкой по вылету и электроприводом отныне есть во всех комплектациях, а не только в топовой. Также в списке стандартного оборудования значится память настроек зеркал, рулевой колонки и водительского сиденья (прежде «память» была лишь у самого дорогого Mohave Premium). Экран мультимедийной системы по-прежнему диагональю 12,3 дюйма («мультимедиа» идет по умолчанию, как и раньше), но при этом у него новая графика, плюс появилась возможность деления на зоны.

Доработан и стандартный комплекс систем помощи водителю. Так, система автоторможения научилась распознавать велосипедистов (прежде – только автомобили), а система удержания в полосе может распознавать не только разметку, но и границу полотна дороги. Еще добавлена система напоминания о пассажирах на задних сиденьях.

Кроме того, в базовой версии Luxe появился адаптивный круиз-контроль, Mohave Prestige досталась система кругового обзора с четырьмя камерами. Наконец, топовый вариант Premium дополнен системами предотвращения столкновений при повороте на перекрестке, со встречной машиной и при перестроении, а предусмотренный для этой комплектации проекционный дисплей стал крупнее.

Двигателя реформы не коснулись: в России Kia Mohave доступен с турбодизелем V6 3.0 мощностью 249 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Модель имеет подключаемый полный привод с понижающей передачей, в версиях Prestige и Premium есть самоблокирующийся задний дифференциал.

Базовый Kia Mohave Luxe 2021 модельного года стоит 3 759 900 рублей, за комплектацию Prestige теперь просят 3 959 900 рублей, а Premium обойдется в 4 179 900 рублей. Отметим, свою карьеру рестайлинговый внедорожник начинал в РФ с ценником от 3 099 900 рублей, но с тех пор цены меняли неоднократно. В последний раз перед вступлением в 2021 модельный год Mohave «потяжелел» в апреле  (с учетом прибавки в 100 000 рублей базовый внедорожник тогда стоил 3 649 900 рублей). Впрочем, самый доступный дизельный Toyota LC Prado все равно дороже – от 3 927 000 рублей.

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