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  • Рестайлинг принёс большому кроссоверу Hyundai Palisade новую оптику и «внедорожную» версию

Рестайлинг принёс большому кроссоверу Hyundai Palisade новую оптику и «внедорожную» версию

13.04.2022 264 0 0

Правда, вариант для «бездорожья» еще не показали, хотя он все равно будет отличаться от стандартной модели лишь декором.

 

Трехрядный кроссовер Hyundai Palisade длиной 4980 мм дебютировал в 2018 году, крупнейшим рынком для него являются США. К слову, там минувший год модель закончила в «плюсе»: реализовано 86 539 единиц (+6%). В общем, нет ничего удивительного в том, что в качестве премьерной площадки для пережившего плановый рестайлинг SUV стала Америка: такой Palisade представили в рамках открывшегося сегодня Нью-Йоркского автосалона.

Было — стало

Флагманский кросс марки получил новую радиаторную решетку – она теперь с пластинами, вдобавок у нее форма прямоугольника, а не «щита». Головную оптику тоже заменили, но при этом сохранили разделенные на три части вертикальные ходовые огни (нижние секции сделали в виде четкой литеры L). Другими стали и бамперы, сдвоенные патрубки выпускной системы отныне квадратные вместо трапециевидных, наружные зеркала – с автоматическим затемнением. Также изменен дизайн 20-дюймовых колес.

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А еще у Palisade в Штатах появится «внедорожная» версия XRT, хотя ее фотографии компания еще не показала, ограничившись лишь словесным описанием. Особенности – черные диски и рейлинги на крыше, защитные накладки спереди и сзади, затемненная решетка и черная «кожа» в салоне. Напомним, аналогичный вариант есть у американских паркетников Tucson и Santa Fe.

Внутри Hyundai Palisade-2023 – новое рулевое колесо и другие материалы отделки, дефлекторы обдува превратили в единую линию, у «приборки» освежили графику, увеличена мощность беспроводной зарядки для смартфона, а вместо портов USB-A установили USB-C. Экран мультимедиа-системы стал больше – теперь 12 дюймов (было 10,25 дюйма). Также предусмотрены более удобное водительское сиденье Ergo Motion и зеркало с экраном на всю поверхность. Как и прежде, Palisade доступен с семи- или восьмиместным салоном. У раздельных кресел второго ряда есть вентиляция, а «галерка» впервые получила обогрев. Наконец, доработан адаптивный круиз-контроль.

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В Штатах техника прежняя: там кроссовер оснащается бензиновым «атмосферником» V6 3.8 GDI (295 л.с.), который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод передний или полный. В родной для марки Корее (а также в РФ) у модели еще есть четырехцилиндровый турбодизель 2.2 (202 л.с.): скорее всего, «чугунный» мотор заменят на более современный движок с алюминиевым блоком.

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Рестайлинговый Hyundai Palisade выйдет на американский рынок этим летом. До Кореи такой кроссовер может добраться даже раньше, а вот сроки появления модели в России в связи с известными событиями прогнозировать сложно. Напомним, российскому SUV помимо дизеля 2.2. еще положен бензиновый V6 3.5 MPI (249 л.с.), в РФ модель бывает исключительно с полным приводом.

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