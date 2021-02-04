В апреле 2019 года управляющий директор российского представительства Hyundai Алексей Калицев уверял нас, что компания планирует начать продажи полноразмерного кроссовера Palisade в начале 2020 года, в крайнем случае – «не позднее середины 2020 года». Жизнь, как водится, внесла коррективы, и рядовые покупатели получили первые машины только в декабре прошлого года, да и то немногочисленные: из 121 автомобиля, поставленного на учёт, только 22 досталось физическим лицам. Теперь корейцам остаётся надеяться, что на руках у нашего народонаселения ещё остались рубли, не обращённые в товары длительного пользования, а само население готово платить за большого американского увальня налог на роскошь.

На российском рынке Hyundai Palisade представлен с двумя моторами, и начнём мы с дизеля. Во-первых, потому что опробовали именно версию на тяжёлом топливе, а во-вторых, потому что этот двигатель – ветеранский, старый, чем для многих и привлекательный, притом что жить ему на российской версии Palisade, судя по всему, осталось год или два от силы.



Если бы Palisade был новой машиной, а не моделью, представленной в Лос-Анджелесе ещё в 2018 году, российский покупатель получил бы дизель D4HE-5 с алюминиевым блоком, как на новом Santa Fe, а не чугунный D4HB-5. Алюминиевый мотор не имеет принципиальных отличий, разница только в геометрии цилиндропоршневой группы, меньшей на 20 кг массе и максимальном давлении впрыска, которое составляет 2200 бар против «чугунных» 2000. В общем, в теории Palisade с этим двигателем D4HE-5 должен быть более экономичным. «Алюминиевый» мотор сохранил турбину с изменяемой геометрией направляющего аппарата, гидравлическое управление фазами, электромагнитные форсунки и чуть потерял в рабочем объёме: 2151 «кубик» против 2199.



О бензиновом 3,5-литровом V6 G6DC-5, дефорсированном из соображений более гуманного налогообложения до 249 «лошадок», мы распространяться не будем – отложим рассказ до очного знакомства с этой модификацией Palisade. Отметим только, что в США этот агрегат (опять же, ветеранский) не представлен. Зато наше представительство рассматривало вариант установки американского мотора объёмом в 3,8 л, работающего по циклу Аткинсона, на российский Palisade, однако получила отказ штаб-квартиры. Причина – в технически сложной адаптации его под наши «налоговые» лошади: в США V6 3,8 откалиброван под 291 л.с.



Наши техники планировали использовать заокеанский мотор вместо 3,5-литрового, потому что он современнее, и даже в версии 249 л.с. разгонял бы Palisade быстрее. «Американец» оснащён системой питания с непосредственным впрыском, притом что на 3,5 впрыск распределённый, с куда меньшим давлением и прочими вытекающими конструктивными отличиями. Между тем, исходя из политики Hyundai по сокращению количества моторов на отдельно взятом рынке, 3,5-литровый двигатель V6 G6DC-5 на нашем «Палисаде» скорее всего не проживёт и будет заменён на G6DU-5, который мы тоже увидим на новом Santa Fe.



Логично задаться вопросом: почему и G6DU-5 сразу не представили на российской версии Palisade? Ответ всё тот же: Santa Fe дебютирует с новой платформой, а в основе «Палисада» – старая «тележка», на которую просто так воткнуть новый мотор не получится, поэтому Palisade будет получать новые моторы по мере прохождения рестайлинговых процедур. Однако некоторые наши собеседники из российского представительства Hyundai и вовсе полагают, что Palisade в текущем поколении так и останется со старыми агрегатами. Причина такого пессимизма – большой объём модернизации, притом что кроссовер пришлось запускать в России без такой важной опции как… обогрев лобового стекла. Спасительных «проволочек под напряжением» не наблюдается не только на всей площади лобовухи, но даже и в зоне покоя щёток! Те же наши собеседники объясняют, что если бы была задача вывести машину с обогревом лобовухи, то премьера Palisade состоялась бы только через год, то есть как раз тогда, когда на горизонте уже появилась бы рестайлинговая версия.

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Отметим, что именно наличие дизеля резко выделяет Palisade на фоне конкурентов, потому как более никто агрегат на тяжёлом топливе не предлагает. Сей факт даёт все основания полагать, что «американский кореец» обойдёт поголовно всех конкурентов. К слову, дизельная версия Palisade при прочих равных ещё и дешевле бензиновой примерно на 50 тыс. рублей, и расход у неё, конечно, меньше, в чём мы убедились на нашем тест-драйве, о чём – ниже.



Что касается прогноза по доле дизельных модификаций, то здесь мы можем ориентироваться на уходящее поколение Santa Fe, где она составила по 2020 году 45 %. С учётом большего класса Palisade (а чем выше класс SUV, тем доля дизеля выше), можно смело прогнозировать 55 %. Собственно, по первым двум месяцам продаж (декабрь-январь) статистика уже есть: на дизель приходится до 80 % заказов, но в представительстве говорят, что эта цифра со временем спадёт.

Что касается обслуживания, то на дизеле масло нужно менять ровно с той же периодичностью, что и на «бензинке» – каждые 15 тыс. км, если только сам водитель не посчитает, что эксплуатирует машину в жёстких условиях, тогда межсервисный интервал нужно сократить вдвое. Такая же история с 8-ступенчатой коробкой. Производитель говорит, что при благоприятных условиях масло менять вообще не нужно, а при «жестких» допускается заменить на 90 тыс. км. Кстати, коробки у бензинового и дизельного «Палисада» совершенно одинаковые, отличаются только передаточным числом главной пары.

Самое время посмотреть на салон.

Отметим, что мы оценили ещё и 8-местную (а на самом деле 7-местную) версию: понятно, что второй ряд там, конечно, не такой удобный, как с капитанскими креслами, более того, он и тяжелее на 10 кг, и при наличии подлокотника у него нет лючка для длинномерных предметов. То есть по удобству, по функциональности и даже по массе 8-местная версия проигрывает, и мы её не рекомендуем. К передним сиденьям у нас тоже нашлась одна претензия. Как ни странно, водителям высокого роста, предпочитающим правильную «вертикальную» посадку, может не хватить диапазона регулировки положения подушки в продольном направлении, при этом некоторые из коллег жаловались на узкие диапазоны регулировки подушки по углу наклона.

Передняя часть салона производит несколько архаичное (кто-то скажет – консервативное) впечатление, и ничего удивительного в этом нет, потому что Palisade – это типично американский автомобиль. Единственным современным элементом здесь можно считать щиток мультимедийной системы, и он здорово диссонирует с прочим оформлением.



На Palisade установлена муфта фирмы Magna конструкции, похожей на Haldex: насос нагнетает жидкость, которая сжимает фрикционы. Муфта может полностью размыкаться, а вот кнопки принудительной её блокировки инженеры не предусмотрели. Между тем, к трём «дорожным» режимам у нас возникли претензии в ходе нашего теста. Более 1300 км мы проехали по заснеженным и заледенелым дорогам, да ещё и при изменчивой погоде: то пригревало солнышко, и под колёсами оказывался мокрый асфальт, то температура падала, и начинался обильный снегопад. Так вот, при ухудшении условий по сцеплению в какой-то момент оказалось, что нужно либо сильно сбросить скорость, либо активировать спортивный режим, при этом активно помогая себе лепестками.



Мотор в программе Sport, конечно, живее реагирует на газ, а электроника держит более высокие обороты. Бортовой, понятно, тут же фиксирует повышенный расход горючего. Вместо 7,0 «спокойных» литров на сотню мы получили 9,5, зато у водителя сильно прибавилось уверенности при прохождении виражей.

Попутно выяснилась одна коварная особенность. Поскольку отдельного ручного режима управления коробкой не предусмотрено, единственной возможностью понизиться перед поворотом остаются лепестки. Так вот, даже в спортивном режиме электроника всего лишь через несколько секунд при отсутствии действий с лепестками переводит коробку из ручного режима назад в Drive. Это ведёт к совершенно необоснованным рискам.



К примеру, на скользкой дороге после длинного прямика я понижаюсь с 8-й до 6-й передачи, буквально тут же передо мной ещё один вираж: понимаю, что для входа в него хорошо бы скинуть ещё одну ступень – с 6-й на 5-ю. Дёргаю «минус», но ожидаемого эффекта не возникает, потому что коробка уже успела вернуться в программу D и включить высшую восьмую передачу. В общем, водителю со средним навыком управления автомобилем на скользкой дороге, а то и вовсе без оного, мы рекомендуем не превышать скорости 90 км/ч в трудных условиях.

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Отметим, что пользоваться самими лепестками очень удобно, они не создают никаких препятствий и не ограничивают водителя. А вот диапазон скоростей ручного замедления ограничен. При скоростях от 100 до 160 км/ч эффективность работы с подрулевыми селекторами относительно высока, во всех прочих режимах они если не бесполезны, то рассчитывать на них точно не стоит. В этом смысле равнинному американцу «Палисаду» совершенно точно не стоит соваться в горную Европу.



Нет особенной надежды на помощь системы HTRAC, поджимающей отстающие колёса в поворотах для улучшения устойчивости: скорее она пригодится на сухом ровной асфальте, а вот при описанных условиях для надёжного прохождения виражей лучше обойтись указанными «дедовскими» методами. К сожалению, отключить HTRAC нельзя, так что не удивляйтесь повышенному износу колодок задних тормозных механизмов при активной езде посуху.



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ESP на Palisade отключается в два приёма: первое нажатие на соответствующую кнопку даёт деактивацию противобуксовки, последующее нажатие с удерживанием – отключение стабилизации, правда, не до конца. Так вот, на заснеженной дороге, да ещё и в снегопад можно смело отключать ASR, активировать шайбой режим Sport и не бояться помогать машине дросселированием. Понятно, что даже будь Palisade оснащён кнопкой принудительной блокировки муфты, и она не помогла бы, потому как обычно она отключается в диапазоне скоростей 40-80 км/ч, так что в этом смысле Palisade не лучше и не хуже других SUV.

Между тем, электронные помощники «Палисада» не избавили наших коллег от проблем с преодолением сколько-нибудь продолжительных участков заснеженного поля, да и нам, когда мы по неосмотрительности завалились в кювет, они тоже не помогли, хотя по одной стороне у нас был хороший «зацеп». По идее тормоза должны были сымитировать блокировку межколёсных дифференциалов, однако они оказались бессильны. При активированной ESP электроника глушила мотор, при отключенной колёса шлифовали снег. В общем, сначала нас пытались вытащить «Кретой», но затем на помощь подоспел другой Palisade.



Из сказанного и увиденного, конечно, не следует, что «Палисады» всё время должны ездить парой. Просто очень жаль, что на рынке США базовая переднеприводная версия Palisade представлена и хорошо расходится, а у нас не представлена, потому как не имеет никаких шансов. Дело, конечно, не только в том, что в Америке есть бесснежные районы с вечнохорошей погодой, а у нас по зиме ледком покрываются даже дороги в Сочи и окрестностях. Дело в том, что в США Palisade идёт как весьма недорогой автомобиль, а у нас за все без исключения версии полноразмерного кроссовера придётся уплатить налог на роскошь. И это притом, что Palisade – простой, бесхитростный автомобиль, предназначенный для размеренной езды по хорошим дорогам… Именно по хорошим, потому как при высокой плавности хода, которую даёт подвеска, любые деформации асфальта она воспринимает очень болезненно.



Чуть подробнее о расходе топлива. Из Москвы в Вологду полтысячи километров мы ехали, не спеша, вдвоём – стрелка спидометра едва доползала до 110 км/ч. Газ держали ровный, попутки обгоняли редко, светофоры на пути нам почти не встречались. Неудивительно, что при таком черепашьем темпе мы без труда вышли из семи литров. На следующий день нас догрузили ещё одним человеком, сухой асфальт сменялся мокрым, потом – заснеженным, местами – и со льдом, при этом прямых участков на дороге уже было немного. Здесь по мере ухудшения условий мы снижали скорость со 150-160 км/ч до 100-110, а бортовой, наоборот, увеличивал цифры расхода до 9,5 км/ч. Наконец, в третий день изрядную часть пути из четырёх сотен километров мы преодолели по дороге со слоем свежевыпавшего «пухлого» снега в несколько сантиметров, да ещё и при непрекращающемся снегопаде, что ещё сильнее увеличило расход, потому что скорость мы упорно держали около 120 км/ч. В конце дня бортовой показал рекордные 10,5 л/100 км. Что для отягощённого тремя пассажирами полноразмерного кроссовера собственной массой в две тонны, наверное, не так уж и плохо.

