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  • Брешь в линейке Hyundai Santa Fe заполнили «внедорожной» версией XRT

Брешь в линейке Hyundai Santa Fe заполнили «внедорожной» версией XRT

03.08.2021 134 0 2

Новое исполнение пока появилось только в Штатах. От прочих версий оно отличается более внушительным обвесом, технику же не тронули, причем «внедорожный» Санта доступен и с передним приводом.

 

До США рестайлинговый кроссовер Hyundai Santa Fe добрался под конец 2020-го. В 2021-м модель там в «плюсе»: по итогам января-июня реализовано 63 110 экземпляров, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Хотя результат первого полугодия докарантинного 2019-го все равно выше (67 571 шт.). В общем, новая «внедорожная» версия XRT весьма кстати, к тому же она заполнит гигантскую брешь в прайс-листе местного Санты. Дело в том, что разница по цене между второй по старшинству комплектацией SEL и следующим за ним исполнением Limited составляет почти 10 000 долларов. Ну а только что представленный вариант расположен как раз посередине между ними.

Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Внешние отличия Hyundai Santa Fe XRT от остальных версий – черная декоративная вставка, подпирающая решетку (у других комплектаций она серебристая), аналогичного цвета 18-дюймовые диски, корпуса зеркал, рейлинги и поперечины на крыше. Еще такой кросс получил новые темно-серые защитные накладки на бамперах и дверях, плюс пороги.

В салоне обошлись без реформ. За основу для XRT взяли упомянутый выше вариант SEL с дополнительным пакетом Convenience. Итого, в списке оборудования новой комплектации значатся: кожаное рулевое колесо, мультимедиа-система с 8-дюймовым тачскрином, виртуальная «приборка», подогрев передних сидений, электропривод багажника, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом, адаптивный круиз-контроль.

Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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«Внедорожное» исполнение предусмотрено только для «традиционного» Santa Fe, гибридам комплектация XRT не положена. Двигатель такой же, как у «простых» версий. Речь идет о бензиновым «атмосфернике» 2.5 GDI мощностью 194 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» (дорогие исполнения в Штатах оснащаются 281-сильной «турбочетверкой» 2.5 T-GDI и 8DCT, у гибридов установка на основе турбомотора 1.6 T-GDI). Hyundai Santa Fe XRT может быть как с передним, так и с полным приводом.

Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Hyundai Santa Fe XRT
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Переднеприводный кросс с новым обвесом стоит от 32 300 долларов (около 2 352 000 рублей по текущему курсу), полноприводный – от 34 000 долларов (2 476 000 рублей). Для сравнения, «вторая» по старшинству комплектация SEL в США обойдется минимум в 29 000 долларов (2 112 000 рублей), а за версию Limited – теперь уже следующую после XRT – просят минимум 38 960 долларов (2 837 000 рублей). Ну а базовый рестайлинговый Santa Fe (SE) в Штатах стоит от 27 200 долларов (1 980 000 рублей), топовый (Calligraphy) – от 40 960 долларов (2 982 000 рублей). Все цены указаны без учета доставки и налогов.

Hyundai Santa Fe XRT

В Hyundai пока не сообщали о планах продавать новую версию XRT в других странах.

На российском рынке рестайлинговый Hyundai Santa Fe доступен с «атмосферниками» 2.5 MPI (180 л.с., 6АКП) и V6 3.5 MPI (249 л.с., 8АКП), а также с турбодизелем 2.2 CRDi (199 л.с., 8DCT), у нас кроссовер представлен только с полным приводом. Цена – от 2 569 000 рублей.

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