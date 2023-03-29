Представлен флагманский кроссовер Kia EV9, «горячий» EV9 GT – в разработке

Бренд Kia развивает свою «зелёную» линейку, её первенцем стал кросс-хэтчбек EV6, который был представлен весной 2021 года. Теперь к нему присоединяется флагманский кроссовер EV9. Напомним, в роли предвестника этой новинки выступил одноимённый шоу-кар, его корейский производитель показал в ноябре того же года. Позже, в августе 2022-го, появились официальные снимки замаскированного прототипа, в начале 2023-го были опубликованы первые тизеры, а в середине текущего месяца компания показала внешность и салон серийного большого SUV. Теперь же Kia EV9 рассекречен полностью, «живая» премьера состоится совсем скоро в рамках автосалона в Сеуле, а в начале апреля модель приедет на выставку в Нью-Йорке.

На фото: Kia EV9 GT-Line

В основе флагманского кроссовера Kia лежит платформа E-GMP, созданная специально для электрокаров корейского концерна (на этой же «тележке» базируются Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6). Серийный SUV получился длиннее, но уже и ниже по сравнению с концерном: его длина равна 5010 мм (на 80 мм больше), ширина – 1980 мм (на 75 мм меньше), высота – 1755 мм (на 35 мм меньше). По этим габаритам он близок к кроссоверу Kia Telluride с ДВС, однако его колёсная база (такой же показатель, как у предвестника), равная 3100 мм, всё же заметно больше, чем у бензинового «родственника» (2900 мм).



Коэффициент аэродинамического сопротивления Cd у большого SUV – сравнительно скромные 0,28. Разработчики сумели добиться этого за счёт почти гладкого днища, регулируемых заслонок, расположенных в переднем бампере, а также специальных колёсных дисков (их диаметр варьируется от 19 до 21 дюйма). Ещё в ряде стран автомобиль будет предлагаться с боковыми камерами вместо традиционных наружных зеркал.



У базовой версии Kia EV9 единственный 218-сильный электромотор расположен на задней оси, его максимальный крутящий момент составляет 350 Нм. Такой кроссовер оснащается тяговым аккумулятором ёмкостью 76,1 кВт*ч (запас хода у «младшего» исполнения в компании пока не обнародовали). На разгон с места до «сотни» у этого варианта уходит 8,2 секунды. У следующей модификации 204-сильный электродвигатель (350 Нм) и более ёмкая батарея – 99,8 кВт*ч. Известно, что у неё максимальная дальнобойность на одной зарядке составляет 541 км (по циклу WLTP). До 100 км/ч такому электрокроссоверу требуется 9,4 секунды.



Топовая версия Kia EV9 оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному на каждой оси), её совокупная отдача составляет 385 л.с. и 600 Нм. Ёмкость батареи – 99,8 кВт*ч, запас хода пока не назван. На разгон от 0 до 100 км/ч полноприводному SUV требуется 6 секунд. Кроме того, этому EV9 опционально предлагается функция включения режима Boost (можно активировать удалённо): он позволяет на короткое время увеличивать крутящий момент до 700 Нм, в результате время разгона до «сотни» уменьшается до 5,3 секунды.



На фото: Kia EV9

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в оформлении экстерьера флагманского кроссовера Kia многое позаимствовано у концепта: так, у товарной версии подобная заглушка, вертикальные блоки фар и диодные ломаные линии ходовых огней, практически аналогичные задние фонари. Стоит отметить, что в рамках полноценной презентации корейский производитель показал ещё версию Kia EV9 GT-Line. Такой паркетник отличается за счёт иного оформления бамперов, дополнительных световых элементов на передней части, а также более крупных рейлингов на крыше, которые дают прибавку на 25 мм к высоте.



У Kia EV9 три ряда сидений – салон рассчитан либо на шестерых, либо на семерых седоков: второй ряд может представлять собой либо диван на троих, либо пару отдельных кресел. Во втором случае сидения по центру могут поворачиваться на 180 градусов, чтобы пассажиры на них могли взаимодействовать с теми, кто расположился на заднем двухместном диванчике. На передней панели находится горизонтально расположенный дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы. Между ними есть 5-дюймовый экранчик, служащий для управления климат-контролем.



Производство Kia EV9 наладят на заводе в Южной Корее, приём заказов на домашнем рынке начнётся во втором квартале текущего года, «живые» продажи флагмана стартуют во втором полугодии. До других рынков, включая США, модель доберётся позже в текущем году. Известно, что у модели будет и «заряженная» версия с прибавкой GT к названию (у неё должен быть не только иной дизайн, но и, вероятно, более мощная техника). Сейчас такой вариант находится в разработке, по плану он появится в 2025 году.

