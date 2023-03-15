Флагманский кроссовер Kia EV9: рассекречены внешность и салон серийной версии

У марки Kia есть собственное «зелёное» семейство: его первенцем стал кросс-хэтчбек EV6, представленный весной 2021 года. В скором времени к нему присоединится флагманский кроссовер Kia EV9: предвестника новинки – одноимённый шоу-кар – корейский производитель показал в ноябре того же года. Официальные снимки замаскированного прототипа были опубликованы в августе 2022-го, а первые тизеры серийного варианта появились в начале текущего месяца. Теперь компания рассекретила внешность и салон большого SUV.

На фото: Kia EV9

Как и предполагалось ранее, в оформлении экстерьера флагманского кроссовера Kia многое позаимствовано у концепта, модель сохранила и пропорции. Ещё у товарной версии подобная заглушка, напоминающая фирменный «тигриный нос», вертикальные блоки фар и диодные ломаные линии ходовых огней. В нижнюю часть переднего бампера интегрирован лаконичный воздухозаборник.



В профиль видны крылья с «острыми» выштамповками, «оквадраченные» колёсные арки, утопленные дверные ручки, затемненные стойки, за счёт которых создаётся эффект «плавающей» крыши. В отличие от концепта вместо боковых камер у серийного электромобиля традиционные зеркала заднего вида. Кроссовер снабдили двухцветными колёсными дисками, у которых аэродинамический дизайн.



У кормы товарного Kia EV9 тоже немного отличий от шоу-кара. Фонари, к примеру, остались практически прежними, хотя и стали немного шире за счёт дополнительных секций. На кромку спойлера в верхней части багажной двери добавили стоп-сигнал, а на нижнюю часть заднего бампера – катафоты. Ещё на крыше появилась антенна «акулий плавник».



Корейский производитель рассекретил и трёхрядный салон флагманского кроссовера Kia EV9. Автомобиль будет предлагаться в конфигурациях, рассчитанных либо на шесть, либо на семь седоков (второй ряд может представлять собой либо диван на троих, либо пару отдельных кресел). При этом сидения второго ряда могут поворачиваться на 180 градусов, в результате пассажиры могут взаимодействовать с теми, кто расположился на заднем двухместном диванчике.



Передняя панель оформлена менее футуристично по сравнению с концептом, однако в салоне остался примерно таким же расположенный горизонтально дисплей, объединяющий в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма и такого же размера тачскрин информационно-развлекательной системы. Между ними расположен 5-дюймовый экранчик, вероятно, позволяющий управлять климатической установкой.



Салон имеет двухцветную отделку, рассеянное освещение, традиционное круглое рулевое колесо (у концепта был «штурвал»), динамики аудиосистемы с геометрическим рисунком, а также место для беспроводной зарядки гаджетов на центральном тоннеле.



Пока что большая часть технических характеристик по-прежнему в секрете. Известно, что в основе флагманского кроссовера Kia лежит платформа E-GMP, созданная специально для электрокаров корейского концерна (на этой же «тележке» базируются Kia EV6, Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6). Информацию о габаритах товарного SUV тоже не обнародовали. Напомним, у прототипа длина составляет 4930 мм, ширина – 2055 мм, высота – 1790 мм, а расстояние между осями – 3100 мм. Ранее также сообщалось, что у предвестника запас хода на одной зарядке равен 483 км.



Полноценная премьера Kia EV9 пройдёт в конце текущего месяца. Ожидается, что производство новинки стартует осенью 2023-го, а в продажу этот большой электрический кроссовер поступит ближе к концу года.

