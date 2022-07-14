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  • Hyundai раскрыл технику Ioniq 6: запас хода превышает 610 км, мощность – 325 л.с.

Hyundai раскрыл технику Ioniq 6: запас хода превышает 610 км, мощность – 325 л.с.

14.07.2022 224 0 0

Модель корейской марки предложат с задним или полным приводом. Второму варианту на разгон с места до «сотни» требуется 5,1 секунды.

 

Ioniq «вырос» из Hyundai и стал отдельной «зелёной» маркой в 2020 году. Полноценным первенцем бренда стал кросс-хэтч Ioniq 5, модель дебютировала весной прошлого года. В 2023 году линейку пополнит большой кроссовер Ioniq 7, а пока что компания продолжает рассекречивать седан Ioniq 6: в конце прошлого месяца были показаны внешность и салон новинки, теперь корейцы поделились техническими подробностями.

На фото: Ioniq 6

В основу Ioniq 6 легла модульная платформа E-GMP, на ней же базируются Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Базовый вариант электрического седана получил тяговую батарею ёмкостью 53 кВт*ч, у версий побогаче установлен аккумулятор на 77,4 кВт*ч. Привод – задний и полный. В Hyundai пока не рассказали об отдаче единственного электромотора, расположенного на задней оси (предполагается, что его мощность – 218 л.с.).

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У двухмоторной силовой установки, которой оснащается полноприводный вариант Ioniq 6, совокупная отдача составляет 325 л.с., а максимальный крутящий момент – 605 Нм. Такой версии на разгон с места до «сотни» требуется 5,1 секунды. Запас хода у самого дальнобойного исполнения седана превышает 610 км (расчёт вели по циклу WLTP)$ результат примерно на 100 км больше, чем у Ioniq 5.

Ioniq 6 создан по мотивам прототипа Prophecy, который показали в марте 2020 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, у серийного седана увеличились отступы между колёсными арками и поясной линией, а также стала более «пухлой» корма, что дало больше пространства для пассажиров второго ряда и размещения багажа. Однако общий «горбатый» силуэт концепта всё же сохранили, а третий объём визуально выделять не стали, так что кузов, скорее, можно обозначить не как седан, а как фастбек.

Одной из особенностей новинки является светотехника, которая состоит из более чем 700 диодных пикселей. Ещё Ioniq 6 первым получил обновлённую плоскую эмблему Hyundai вместо прежнего объёмного логотипа. Длина модели составляет 4855 мм, ширина – 1880 мм, а высота – 1495 мм; расстояние между осями – 2950 мм. Ранее предполагалось, что на американском рынке Ioniq 6 заменит Hyundai Sonata, который, по слухам, скоро отправят в отставку. Отметим, Соната на 46 мм длиннее, но её колёсная база при этом на 107 мм короче.

На фото: салон Ioniq 6

Корейская электрическая «четырёхдверка» получила минималистичный интерьер, этот визуальный образ подчёркивается за счёт материалов с эффектом прозрачности. На передней панели крупным элементом является большое горизонтально расположенное табло, объединяющее два экрана – виртуальную «приборку» и тачскрин мультимедийной системы, диагональ каждого составляет 12 дюймов. Под табло располагается блок управления климатической установкой. Для подсветки салона доступны 64 цвета и шесть двухцветных тем.

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По планам Hyundai производство Ioniq 6 стартует в третьем квартале 2022 года. Позже компания объявит график выхода модели на глобальный рынок. Предполагается, что в ряде европейских стран электромобиль появится до конца текущего года, в США новинку ждут в начале 2023-го. Цены станут известны позже.

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