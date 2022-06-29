Электроседан Hyundai Ioniq 6: отличная аэродинамика, «голые» двери и светодиодное шоу

После серии тизеров и эскизов Hyundai наконец дала полюбоваться седаном Ioniq 6 во всей красе. Полноценная премьера с техническими подробностями состоится в июле, так что пока — только дизайн. Известно лишь, что в основе Ioniq 6 лежит модульная платформа E-GMP — общая для всех недавних и ближайших электрических новинок Hyundai Motor Group, на ней уже вышли Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Genesis GV60. Топ-версия Ioniq 6 наверняка будет двухмоторной, полноприводной и достаточно мощной.

Серийный Hyundai Ioniq 6 выглядит не так эффектно, как концепт Prophecy, притом что у Ioniq 6 более богатая и весьма замысловатая деталировка. Визуальный образ у серийной машины получился гораздо более тяжёлым — это заметно по увеличившимся отступам между колёсными арками и поясной линией и более пухлой корме, необходимой для получения приемлемого пространства для пассажиров второго ряда и багажа. Тем не менее общий «горбатый» силуэт концепта с выгнутой вверх поясной линией сохранён, третий (багажный) объём визуально не выделен, так что кузов можно смело назвать не седаном, а фастбеком.



Hyundai утверждает, что у Ioniq 6 великолепная аэродинамика: с х = 0,21, это один из самых низких показателей для серийных машин, но он справедлив только для кузова с опциональными тонкими стойками камер вместо обычных наружных зеркал, которые предложат не на всех рынка. На хорошую обтекаемость работают также активные заслонки в передке, плоское днище, утопленные дверные ручки и двухэтажный спойлер на кроме.



Ещё одна гордость Ioniq 6 — это светотехника, состоящая из более чем 700 разбросанных по кузову диодных пикселей, создающих неповторимый визуальный образ модели в тёмное время суток. Для атмосферной подсветки салона доступны 64 цвета и шесть двухцветных тем. Кроме того, Ioniq 6 первым получил обновлённую плоскую эмблему Hyundai вместо прежней объёмной — так теперь модно, к двухмерной графике логотипов перешли многие автопроизводители.



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Интерьер у Ioniq 6 получился ещё более минималистичным, чем у младшей модели Ioniq 5 с её лаконичным салоном: дверные карты спереди не имеют кнопок стеклоподъёмников (только ручки) и отделаны материалами с эффектом прозрачности, что усиливает ощущение простора. Главная визуальная доминанта спереди — двухэкранное табло в элегантном и слегка старомодном корпусе. И приборный и мультимедийный экраны имеют диагональ 12 дюймов.



Боковые «уши» экранов, на которые передаётся изображение с наружных камер, расположены выше поясной линии, то есть в привычном для водителя месте. Под мультимедийным экраном разместился отдельный блок микроклимата. Под узеньким высоким центральным тоннелем есть вещевая ниша. В отделке широко используются вторсырье (переработанные пластиковые бутылки, старые шины и рыболовные сети) и материалы природного происхождения (растительные волокна и натуральные пигменты для краски).



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Добавим, что многие автолюбители обвиняют Hyundai в отсутствии единого стиля для своих моделей, но на самом деле это не недостаток, а сознательная стратегия — модели из электрической линейки Ioniq не должны быть все на одно лицо, как, например, электромобили Volkswagen из линейки ID. В век тотальной унификации — это смелое и, возможно, не самое эффективное решение, но согласитесь, сегодня выходит совсем немного массовых серийных моделей, дизайн которых хочется обсуждать. Hyundai Ioniq 6, к счастью, как раз из таких.

