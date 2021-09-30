Паркетник Genesis GV60: сканеры, «хрустальный шар» и только одна батарея

Электрический кросс принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда предложат в трех исполнениях, но аккумулятор выбрать не получится. На домашнем рынке прием заказов откроют уже через несколько дней, в других странах модель появится в следующем году.

Дизайн паркетника Genesis GV60 раскрыли в августе, а теперь появились подробности о технике и оснащении. Напомним, это не первый электрокар корейского «премиума», но первая самостоятельная «электричка», не имеющая родственников с ДВС. Ну а дебютным «зеленым» автомобилем Genesis стал седан Electrified G80, который сделан из стандартной «четырехдверки» с аналогичным индексом.

В основе GV60 лежит платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform), созданная концерном Hyundai-Kia специально для электрокаров, на ней же построены кросс-хэтчи Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6. Это значит, что, как и непремиальные родственники, паркетник Genesis может иметь задний или полный привод, то есть его предложат с одним или двумя электромоторами. Спереди – стойки McPherson, сзади – многорычажка. Дорогим исполнениям еще положены адаптивные амортизаторы, жесткость которых меняется на основании данных, полученных с фронтальной камеры, сканирующей дорогу перед машиной.

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Батарея у Genesis GV60 одна – емкостью 77,4 кВт*ч, как у топового хэтча Kia (у родственников еще есть варианты попроще). Аккумулятор можно зарядить от «быстрых» терминалов с напряжением 800 вольт, на «заправку» до 80% уйдет всего 18 минут. Но предусмотрена зарядка и с напряжением 400 вольт.



На домашнем рынке базовый GV60 будет доступен электродвигателем мощностью 228 л.с. (350 Нм), запас хода такого кросса – 451 км по циклу WLTP. У полноприводной модели на задней оси установлен 217-сильный двигатель, на передней – мощностью 101 л.с., суммарная отдача – 318 л.с. и 605 Нм (передний мотор можно отключить), «дальнобойность» — 400 км. Самый дорогой Genesis GV60 Performance оснащен электромоторами мощностью 217 л.с. каждый, совокупная отдача – 435 л.с. (но все так же 605 Нм), запас хода составит 368 км. У этого варианта есть режим Boost, при его активации отдача подскакивает до 489 л.с. и 700 Нм, но только на 10 секунд, тогда паркетник может разогнаться до «сотни» за 4 секунды. Вдобавок у GV60 Performance имеется режим дрифта.

Длина «пятидверки» Genesis равна 4515 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1580 мм, колесная база – 2900 мм. Таким образом, по первому показателю паркетник уступил и Ioniq 5 (4635 мм), и Kia EV6 (4680/4695 мм). У электрокара Kia расстояние между осями аналогичное, у Hyundai – на 100 мм больше.



Внешний облик Genesis GV60 выполнен в актуальном фирменном стиле марки, главная «фишка» которого – двухполосная оптика. При этом у кросса есть свои особенности: как и родственные Hyundai и Kia, «шестидесятый» получил выдвижные ручки дверей и большой капот, заплывающий на крылья, также модель отличилась хромированными «зигзагами», перетекающими с задних стоек на багажную дверь. А еще для GV60 предусмотрены камеры вместо наружных зеркал (камеры доступны и для Ioniq 5).

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В салоне – объединенные между собой виртуальная «приборка» и тачскрин мультимедийной системы. Роль центрального тоннеля (его в машине нет) играет консоль, «выросшая» из подлокотника, а на ней – подстаканники, ряд клавиш, отвечающая за управления мультимедиа шайба и сделанный в виде сферы селектор трансмиссии. Кстати, подобный шар мы видели на концептуальном купе Genesis X, представленном минувшей весной. Работает это так: когда двигатель GV60 выключен, сфера показывается своей «хрустальной» стороной, которая еще и светится, а стоит запустить мотор, как она переворачивается и появляется селектор коробки. У машин с камерами вместо зеркал внутри есть дополнительные дисплеи, хотя выглядит это как-то не по-премиальному.



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Также для Genesis GV60 предусмотрена система распознавания лиц Face Connect: это маленькая инфракрасная камера, расположенная на водительской двери, электроника узнает владельца и откроет/закроет двери, вдобавок она запоминает настройки для водителя (положение кресла, рулевого колеса, проекционного дисплея и зеркал, любимую «музыку»). В системе можно зарегистрировать двух человек, такая технология избавит от необходимости все время носить с собой ключи. А запустить машину можно через сканер отпечатка пальца: он находится на «подвесной» консоли.

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Разумеется, в арсенале модели еще значится множество других помощников и современных систем безопасности, среди них – системы автоторможения, удержания в полосе движения и предотвращения столкновений сзади, дистанционная парковка, адаптивный круиз-контроль. Наконец, у GV60 «по воздуху» обновляется не только мультимедиа и навигатор, но и ПО подвески, тормозов, рулевого управления и «эйрбэгов».



В Корее заказы начнут принимать 6 октября, там продажи, скорее всего, начнутся уже в этом году. На другие рынки Genesis GV60 выберется в 2022-м, но пока неизвестно, входит ли в список Россия. Между тем родственный Hyundai Ioniq 5 нам обещан, да и Kia EV6 засветился перед российской публикой.

