Genesis Electrified G80: полный привод, салон из отходов и свыше 400 км на одной зарядке

Корейский премиальный бренд Genesis выходит на китайский рынок и по такому случаю привёз на автосалон в Шанхае электрическую версию седана G80 с приставкой Electrified. Модель позиционируется как глобальная, технические характеристики — довольно заурядные.

Бизнес-седан Genesis G80 второго поколения дебютировал прошлой весной, а теперь он превратился в первый серийный электромобиль корейского бренда, хотя даты начала производства и поступления в продажу пока не названы. Не раскрыл производитель и одну из ключевых характеристик электромобиля — ёмкость батареи, но сообщил, что на одной зарядке Electrified G80 сможет проехать более 500 км по устаревшему циклу NEDC (он до сих пор используется для сертификации автомобилей в Китае) или более 427 км по корейской сертификационной системе, то есть по циклу WLTP. Максимальное напряжение — 800 В. Максимальная мощность зарядки — 350 кВт (с такой мощностью зарядить батарею с 10 до 80% можно за 22 мин).

Genesis Electrified G80 приводится в движение двумя электромоторами (по одному на каждую ось), совокупная отдача которых составляет 272 кВт (370 л.с.) и 700 Нм, до 60 миль/ч (96,56 км/ч) седан разгоняется за 4,9 с.



Для сравнения скажем, что базовая Tesla Model S Long Range после недавнего обновления располагает мощностью в 679 л.с., набирает первую «сотню» за 3,2 с и может проехать 663 км на одной зарядке. То есть новый электрический Genesis в плане электрической начинки уступает по всем статья американской машине конструкции десятилетней давности. Скидку «корейцу» можно сделать лишь на то, что это конверсионный продукт, сделанный на базе модели с ДВС со всеми вытекающими из этого техническими и компоновочными компромиссами.

Снаружи Genesis Electrified G80 отличается от бензиновых и дизельных собратьев глухой фальшрадиаторной решёткой с ромбовидным рисунком, в которую врезан лючок для зарядки, и более лаконичным передним бампером. Дизайн заднего бампера также изменён, выхлопные патрубки с него, понятное дело, исчезли.



Салон — такой же, как у «дымящих» машин, но с собственной графикой щитка приборов и акцентом на экологически чистые материалы, полученные из вторсырья: деревянная отделка, например, это самый натуральный ДСП, как на дешёвой мебели (но, разумеется, с премиальным дизайном), а обивочная ткань изготовлена из переработанных пластиковых бутылок.



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Электрический Genesis G80 снабжён адаптивной подвеской (камера считывает рельеф дороги перед автомобилем и заранее готовит подвеску для проезда по нему), системой активного шумоподавления и солнечной панелью в крыше, позволяющей немного «подкормить» АКБ в светлое время суток. Также на борту есть 3,6-киловаттная розетка, от которой можно зарядить электрический самокат и прочие «средства индивидуальной мобильности».



Genesis Electrified G80 помимо Китая будет продаваться на домашнем южнокорейском рынке и в США. В ближайшее время наверняка дебютирует технически идентичный электрический кроссовер Electrified GV80, но в России эти «электрички» вряд ли появятся — разве только по подписке.

