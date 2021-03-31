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  • Премьера Genesis: ждали универсал или новый паркетник, а показали большое купе

Премьера Genesis: ждали универсал или новый паркетник, а показали большое купе

31.03.2021 392 0 0

И все же следующей серийной моделью принадлежащего Hyundai премиального бренда, скорее всего, станет «пятидверка», ну а купе пока создано для демонстрации развития дизайна. Впрочем, не исключено, что позже и «двухдверка» встанет на конвейер.

 

«Премиумом» Genesis стал в 2015-м, сегодня он представлен в родной Корее, США, Австралии, России и странах Ближнего Востока. На заре карьеры под этим брендом продавали только седаны – G70, G80 и G90. С тех пор все «четырехдверки» заметно преобразились, а еще в 2020-м в гамме появились сразу два кроссовера – GV80 и GV70. Обновление и расширение линейки помогло Genesis заметно нарастить продажи: например, на родине в 2020-м реализовано 108 286 автомобилей, что почти в два раза больше, чем годом ранее. Результат марки по итогам января-февраля 2021-го на корейском рынке – 18 818 единиц, а это уже в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Останавливаться на достигнутом премиум-бренд, конечно, не собирается – грядут новые модели, кроме того, Genesis вот-вот стартует в Европе.

Genesis X Concept

Вообще, ближайшими грядущими премьерами марки считались универсал G70 (он адресован как раз европейцам), электроверсия GV70 и компактный электрический кросс-хэтч, видимо, «выросший» из концепта Mint, — замаскированные тестовые образцы уже попадались фотошпионам. Однако Genesis преподнес сюрприз: оказывается, еще 26 марта в Лос-Анджелесе американским журналистам показали электрическое концептуальное купе Genesis X класса Gran Turismo (GT), а минувшей ночью состоялась онлайн-презентация, вдобавок марка разослала официальный пресс-релиз с описанием, фото и видео.

Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Отметим, это уже второй прототип роскошной «двухдверки» корейского «премиума», первый – Essentia – представили в 2018-м, но до конвейера тот шоу-кар так и не добрался. Genesis X Concept демонстрирует развитие дизайна марки, хотя тут речь, скорее, о корректировке: из нового – разве что ставшие еще длиннее линии оптики, плюс двойные полоски теперь используются и в декоре. Другие особенности экстерьера нового купе – крупные колеса, яркие тормозные суппорты и объединенный с крыльями капот. Габариты не названы.

Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Genesis X Concept
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Внутри Genesis X Concept – кресла-ковши и «подвесной» центральный тоннель, перед водителем установлен изогнутый дисплей, а селектор трансмиссии сделали в виде шара, который в режиме парковки переворачивается и превращается в светящийся декоративный элемент. Салон отделан натуральной кожей, причем это обрезки, оставшиеся «от предыдущих производственных процессов».

О начинке купе ни слова, умолчали в Genesis и о серийных перспективах. Между тем большая «двухдверка» присутствовала в самом первом плане корейского премиум-бренда, более того, на подобный автомобиль намекнули и в прошлом году. То есть ради престижа Genesis вполне может выпустить купе. Но следующей новой конвейерной моделью все же станет «пятидверка» — одна из тех, что попадалась папарацци.

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