Genesis готовит новый компактный кроссовер: первое изображение GV60

Автомобиль корейской премиум-марки дебютирует в Европе в текущем году, а в продажу поступит в следующем.

Genesis представляет собой суббренд Hyundai, под ним компания выпускает автомобили, относящиеся к премиальному сегменту. Он отделился от «материнской» марки в 2015 году: его первой моделью стал седан G90, по сути, являвшийся преемником Hyundai Equus. Впоследствии появились и другие модели, в числе недавно представленных числится кроссовер Genesis GV70. Ожидается, что до российского рынка модель доберётся под конец текущего года.

На фото: концепт Genesis Mint

Одним из основных для бренда остаётся американский рынок. По итогам 2020-го дилеры Genesis реализовали здесь 16 384 автомобиля, что почти на 23% меньше, чем годом ранее. Однако этот спад можно объяснить в том числе последствиями пандемии коронавируса. Сейчас корейская компания продолжает разработку новинок. Ожидается, что одной из них станет компактный кроссовер GV60. При этом, по данным испанского издания motor.es, его премьера пройдёт в Европе, а значит, марка с помощью этой новинки открывает для себя новый рынок.



Предполагается, что Genesis GV60 окажется небольшим электрическим кроссовером, который составит конкуренцию «немцам» в сегменте премиальных компактных паркетников. Официальной информации о новинке пока нет, в издании предположили, что автомобиль получит черты, унаследованные от концепта Mint: шоу-кар показали в Нью-Йорке в 2019 году, правда, он представлял собой ситикар, а не кроссовер.



На фото: салон концепта Genesis Mint

Свой вариант того, как будет выглядеть «зелёная» новинка Genesis, представил дизайнер motor.es. Предположительно у модели будет ромбовидная заглушка на месте традиционной решётки радиатора, а передний бампер «украсит» огромный воздухозаборник с сетчатым узором. Кроме того, у модели ожидается фирменная двухэтажная головная оптика узкой формы. И фары, и задние фонари, вероятно, будут светодиодными.

Ожидается, что Genesis GV60 получит покатую крышу, сильно наклонённые передние стойки и спортивно оформленную корму. В издании также предполагают, что у «младшего» паркетника бренда будет обвес из некрашеного пластика по периметру кузова. Информации о салоне пока нет, вероятно, модель получит приборную панель, отличную от нынешних моделей бренда.



На фото: рендер Genesis GV60

В основу новинки, скорее всего, ляжет платформа E-GMP, разработанная Hyundai специально для электромобилей. На этой же «тележке» базируется представленный недавно кросс-хэтчбек Ioniq 5. Не исключено, что компактный паркетник Genesis окажется полноприводным: в его силовую установку могут войти два электродвигателя, а совокупная отдача составит 313 л.с. Предполагается, что питаться моторы будут от батарей ёмкостью либо 58, либо 77 кВт*ч, максимальный запас хода на одной зарядке составит 550 км.

Ожидается, что новый автомобиль корейской премиум-марки дебютирует в Европе в текущем году. В продажу на старосветском рынке электрическая новинка обещает поступить в 2022-ом.

