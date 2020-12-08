Кроссовер Genesis GV70: знакомые моторы и BMW X3 в конкурентах

Среднеразмерный SUV принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда предложат с двумя бензиновыми и одним дизельным двигателями на выбор. Коробка одна на всех. Дебютный рынком для модели станет родная Корея, до России же новинка, скорее всего, доберется под конец следующего года.

Дизайн кроссовера Genesis GV70 раскрыли в октябре, месяц спустя корейцы поделились кое-какими подробностями об оснащении. Теперь же состоялась онлайн-презентация, в рамках которой были объявлены все характеристики. Напомним, это второй SUV после старшего GV80 и пятая модель марки – в гамму еще входят седаны G70, G80 и G90. Кстати, первый кросс стартовал на родине лишь в начале текущего года, и благодаря его появлению, а также сменившей поколение «четырехдверке» G80, которая особо полюбилась покупателям (это бестселлер бренда), совокупный объем продаж Genesis на домашнем рынке вырос почти вдвое – в январе-октябре 2020-го реализовано 86 517 автомобилей.

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Как и остальные Дженезисы, GV70 построен на заднеприводной платформе. Если GV80 считается конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то соперниками младшего SUV станут BMW X3 и Mercedes GLC. Длина Genesis GV70 равна 4175 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1630, колесная база – 2875 мм. Для сравнения, длина «баварца» составляет 4708 мм, расстояние между осями – 2864 мм, размеры Мерседеса – 4658 и 2873 мм соответственно (у GV80 – 4945 и 2995 мм).



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Genesis GV70 будет доступен с тремя двигателями на выбор. Бензиновая линейка представлена «турбочетверкой» 2.5 T-GDI (304 л.с., 422 Нм) и битурбированным V6 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм) – такие моторы есть и у GV80 и G80. Модернизированный турбодизель 2.2 e-VGT (210 л.с., 441 Нм, у него алюминиевый блок цилиндров) – как у «четырехдверки». Коробка одна на всех – восьмиступенчатый «автомат». Для GV70 с базовым бензиновым мотором и дизелем полный привод с муфтой подключения передний оси идет за доплату, а кроссовер с двигателем V6 имеет полный привод изначально. Кстати, модель с 3.5 T-GDI наберет первую «сотню» за 5,1 секунды.



У GV70 пружинная подвеска, опционально предложат адаптивное шасси (амортизаторы меняют жесткость, исходя из данных с фронтальной камеры, сканирующей дорогу перед кроссом). Также у кроссоверов с полным приводом есть система выбора «внедорожных» режимов Multi-Terrain Control (песок, грязь и снег). А еще можно будет заказать пакет Sport, в него входят задний электронноуправляемый дифференциал и Launch Control.

Genesis GV70 с пакетом Sport, его особенности: более агрессивный внешний облик, 21-дюймовые колеса оригинального дизайна (хотя можно выбрать и 19-дюймовые), иное рулевое колесо, отделка интерьера карбоном 1 / 6 Genesis GV70 с пакетом Sport, его особенности: более агрессивный внешний облик, 21-дюймовые колеса оригинального дизайна (хотя можно выбрать и 19-дюймовые), иное рулевое колесо, отделка интерьера карбоном 2 / 6 Genesis GV70 с пакетом Sport, его особенности: более агрессивный внешний облик, 21-дюймовые колеса оригинального дизайна (хотя можно выбрать и 19-дюймовые), иное рулевое колесо, отделка интерьера карбоном 3 / 6 Genesis GV70 с пакетом Sport, его особенности: более агрессивный внешний облик, 21-дюймовые колеса оригинального дизайна (хотя можно выбрать и 19-дюймовые), иное рулевое колесо, отделка интерьера карбоном 4 / 6 Genesis GV70 с пакетом Sport, его особенности: более агрессивный внешний облик, 21-дюймовые колеса оригинального дизайна (хотя можно выбрать и 19-дюймовые), иное рулевое колесо, отделка интерьера карбоном 5 / 6 Genesis GV70 с пакетом Sport, его особенности: более агрессивный внешний облик, 21-дюймовые колеса оригинального дизайна (хотя можно выбрать и 19-дюймовые), иное рулевое колесо, отделка интерьера карбоном 6 / 6

Еще в арсенале новинки значатся: виртуальная «приборка», проекционный дисплей, «автопилот» Highway Driving Assist II (работает на трассе, ведет машину в пределах одной полосы, может перестраиваться при включении поворотника), адаптивный круиз-контроль (привязан к навигатору), системы предотвращения фронтального столкновения (в том числе и с машинами, приближающимся с левой или правой стороны на перекрестке) и столкновений при движении задним ходом. Кроме того, для модели предусмотрены сканер отпечатка пальцев (о его возможностях мы рассказывали ранее) и радарный сенсор, помогающий системе напоминания о пассажирах второго ряда (с этим датчиком система может обнаружить даже дыхание младенца).



Цены пока названы только для Кореи, да и то лишь предварительные: от 49 млн до 75 млн вон, что эквивалентно примерно 3 354 000 – 5 134 000 рублей по актуальному курсу. Например, за BMW X3 там просят минимум 64 100 000 вон (около 4 388 000 рублей), правда, «немец» на корейском рынке бывает только с полным приводом. Старший Genesis GV80 стоит от 60 670 000 вон (4 153 000 рублей).



На родине продажи Genesis GV70 стартуют в начале следующего года. Кроссовер должен добраться и до России, но, скорее всего, уже под конец 2021-го.