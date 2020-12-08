Кроссовер Genesis GV70: знакомые моторы и BMW X3 в конкурентах

Дизайн кроссовера Genesis GV70 раскрыли в октябре, месяц спустя корейцы поделились кое-какими подробностями об оснащении. Теперь же состоялась онлайн-презентация, в рамках которой были объявлены все характеристики. Напомним, это второй SUV после старшего GV80 и пятая модель марки – в гамму еще входят седаны G70, G80 и G90. Кстати, первый кросс стартовал на родине лишь в начале текущего года, и благодаря его появлению, а также сменившей поколение «четырехдверке» G80, которая особо полюбилась покупателям (это бестселлер бренда), совокупный объем продаж Genesis на домашнем рынке вырос почти вдвое – в январе-октябре 2020-го реализовано 86 517 автомобилей.
Как и остальные Дженезисы, GV70 построен на заднеприводной платформе. Если GV80 считается конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то соперниками младшего SUV станут BMW X3 и Mercedes GLC. Длина Genesis GV70 равна 4175 мм, ширина – 1910 мм, высота – 1630, колесная база – 2875 мм. Для сравнения, длина «баварца» составляет 4708 мм, расстояние между осями – 2864 мм, размеры Мерседеса – 4658 и 2873 мм соответственно (у GV80 – 4945 и 2995 мм).
Genesis GV70 будет доступен с тремя двигателями на выбор. Бензиновая линейка представлена «турбочетверкой» 2.5 T-GDI (304 л.с., 422 Нм) и битурбированным V6 3.5 T-GDI (380 л.с., 530 Нм) – такие моторы есть и у GV80 и G80. Модернизированный турбодизель 2.2 e-VGT (210 л.с., 441 Нм, у него алюминиевый блок цилиндров) – как у «четырехдверки». Коробка одна на всех – восьмиступенчатый «автомат». Для GV70 с базовым бензиновым мотором и дизелем полный привод с муфтой подключения передний оси идет за доплату, а кроссовер с двигателем V6 имеет полный привод изначально. Кстати, модель с 3.5 T-GDI наберет первую «сотню» за 5,1 секунды.
У GV70 пружинная подвеска, опционально предложат адаптивное шасси (амортизаторы меняют жесткость, исходя из данных с фронтальной камеры, сканирующей дорогу перед кроссом). Также у кроссоверов с полным приводом есть система выбора «внедорожных» режимов Multi-Terrain Control (песок, грязь и снег). А еще можно будет заказать пакет Sport, в него входят задний электронноуправляемый дифференциал и Launch Control.
Еще в арсенале новинки значатся: виртуальная «приборка», проекционный дисплей, «автопилот» Highway Driving Assist II (работает на трассе, ведет машину в пределах одной полосы, может перестраиваться при включении поворотника), адаптивный круиз-контроль (привязан к навигатору), системы предотвращения фронтального столкновения (в том числе и с машинами, приближающимся с левой или правой стороны на перекрестке) и столкновений при движении задним ходом. Кроме того, для модели предусмотрены сканер отпечатка пальцев (о его возможностях мы рассказывали ранее) и радарный сенсор, помогающий системе напоминания о пассажирах второго ряда (с этим датчиком система может обнаружить даже дыхание младенца).
Цены пока названы только для Кореи, да и то лишь предварительные: от 49 млн до 75 млн вон, что эквивалентно примерно 3 354 000 – 5 134 000 рублей по актуальному курсу. Например, за BMW X3 там просят минимум 64 100 000 вон (около 4 388 000 рублей), правда, «немец» на корейском рынке бывает только с полным приводом. Старший Genesis GV80 стоит от 60 670 000 вон (4 153 000 рублей).
На родине продажи Genesis GV70 стартуют в начале следующего года. Кроссовер должен добраться и до России, но, скорее всего, уже под конец 2021-го.
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