Genesis GV70 представят в декабре: сканер отпечатков пальцев и всевидящий радар в салоне

Второй SUV принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда дебютирует на следующей неделе. Попутно Genesis опубликовал несколько тизерных роликов, хотя дизайн уже не секрет, а также рассказал о некоторых «фишках» новинки.

Внешность и салон кроссовера Genesis GV70 показали на фирменных фото в конце октября, однако дата презентации тогда не была объявлена. Теперь же она известна: модель представят 8 декабря. О моторах по-прежнему молчок, как и о размерах. Очевидно, все характеристики раскроют во время онлайн-дебюта. На следующей неделе также, скорее всего, объявят цены, но пока лишь для Кореи, ведь домашний рынок и станет первым для новинки.

Напомним, как и остальные модели премиум-бренда, GV70 построен на заднеприводной платформе. Если старший SUV марки – GV80 – считается конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то соперниками второго кросса станут BMW X3 и Mercedes GLC. То есть и по габаритам GV70, видимо, близок к «немцам». К слову, длина «икс-третьего» составляет 4708 мм, расстояние между осями – 2864 мм, размеры Мерседеса – 4658 и 2873 мм соответственно.

Стандартный Genesis GV70 1 / 4 Стандартный Genesis GV70 2 / 4 Стандартный Genesis GV70 3 / 4 Стандартный Genesis GV70 4 / 4

Дизайн экстерьера выполнен в актуальном фирменном стиле Genesis, хотя есть и свои особенности – например, задние стойки-плавники и треугольные окошки за ними. Также GV70 предложат в варианте Sport, у такого кросса более агрессивные бамперы, черный декор вместо хрома, крупные круглые патрубки выхлопной системы и 21-дюймовые оригинальные колеса.



Салон у новинки свой, тут линия, в которую спрятаны дефлекторы обдува, проходит через всю переднюю панель, огибая сверху «приборку», а блок управления «климатом» и расположенные слева от водителя кнопки помещены в единый «овал». GV70 Sport досталось трехспицевое рулевое колесо и детали из карбона.

Genesis GV70 Sport 1 / 3 Genesis GV70 Sport 2 / 3 Genesis GV70 Sport 3 / 3

Кроме того, недавно в Genesis рассказали еще о паре «фишек» модели. Так, кроссовер получил сканер отпечатков пальцев: датчик расположен под кнопкой запуска двигателя, с его помощью можно не только, собственно, включить зажигание, но и авторизоваться в системе Genesis CarPay (позволяет оплачивать, например, парковку или заправку) и активировать связанный с ней режим Valet Mode (в этом случае личная информация не выводится на экран мультимедийной системы), плюс «запустить» индивидуальные настройки (кресел, руля, мультимедиа и проекционного дисплея, также появляется последний проложенный маршрут). Вторая особенность GV70 – встроенный в потолок радарный сенсор, который помогает системе напоминания о пассажирах второго ряда. С этим датчиком система, как утверждает производитель, может обнаружить даже дыхание младенца, а не только шевеление рук и ног, также она «видит» животных, причем даже за креслами и в переносках (но не металлических). В общем, никто не будет забыт в машине (да, в некоторых странах это реальная проблема).



Что же касается моторов, то корейские СМИ прочат GV70 бензиновые «турбочетверку» 2.5 T-GDI и битурбированный V6 3.5 T-GDI, а также турбодизель 2.2. Первые два мотора есть в гамме GV80 и седана G80, на родине они выдают 304 и 380 л.с. соответственно; дизель – как у «четырехдверки» (210 л.с.). Согласно другой версии, базовым стал турбомотор 2.0 T-GDI (252 л.с.) от седана G70. Конечно, для кроссовера предусмотрен полный привод.



До России GV70 тоже наверняка доберется, ну а пока у нас начинаются продажи кроссовера Genesis GV80. Старший SUV в РФ доступен с бензиновыми «турбочетверкой» 2.5 T-GDI (249 л.с., 422 Нм) и турбированным V6 3.5 T-GDI (379 л.с., 530 Нм), а также с рядным шестицилиндровым турбодизелем 3.0 VGT (249 л.с., 588 Нм). Все моторы сочетаются с 8АКП, на нашем рынке Genesis GV80 бывает только полноприводным. Цена – от 4 050 000 до 6 400 000 рублей.

