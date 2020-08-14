Genesis G80 в новом поколении сменил моторную гамму в России (дизель не появился)

Как и на родине, на российском рынке «четырехдверка» премиального суббренда компании Hyundai будет доступна с теми же бензиновыми двигателями, что и кроссовер GV80. В Корее у модели еще есть дизель, но нам такой мотор по-прежнему не доступен.

Седан Genesis G80 сменил поколение весной этого года, он переехал на новую платформу (та же «тележка» лежит в основе первого SUV марки – GV80) и кардинально преобразился как снаружи, так и внутри. В Корее продажи стартовали почти сразу после премьеры, а скоро «четырехдверка» появится и в РФ: в базе Росстандарта обнаружилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель новой генерации. Как и прежде, сборка машин для РФ налажена на калининградском предприятии «Эллада Интертрейд», принадлежащем «Автотору».

Габариты нашей версии совпадают с корейской: длина равна 4995 мм, что всего на 5 мм больше, чем у предшественника, ширина – 1925 мм (+35 мм по сравнению с предыдущим G80), высота – 1465/1475 мм (в зависимости от дисков; по сравнению с прежним базовым седаном этот показатель на 15 мм меньше), ну а колесная база не изменилась – 3010 мм.

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Согласно ОТТС, в списке оборудования нашего G80 имеются 18-, 19- или 20-дюймовые колеса, круиз-контроль, система помощи при парковке и система автоматического торможения перед препятствием. В Корее в арсенале новой «четырехдверки» также значатся виртуальная «приборка», мультимедийная система с экраном диагональю 14,5 дюйма, панорамная крыша и функция дистанционной парковки – скорее всего, это добро есть и у нашей модели.



В России для седана пока заявлены два бензиновых мотора: «турбочетверка» 2.5 T-GDI (в ОТТС указан заводской индекс G4KR-5) и битурбированный V6 3.5 T-GDI (G6DS-5). Это те же моторы, что и у G80 в Корее, но при этом базовый движок для РФ заметно «придушили» — он выдает 249 л.с. вместо 304 л.с. на родине (крутящий момент не изменился – 422 Нм). Мощность старшего двигателя тоже отличается, но совсем немного – 379 вместо 380 л.с. (крутящий момент совпадает – 530 Нм). Кстати, те же двигатели положены и нашей версии кроссовера GV80 (эта модель тоже уже сертифицирована в РФ). В Корее у Genesis G80 еще есть модернизированный турбодизель 2.2 (у него теперь алюминиевый блок цилиндров) мощностью 210 л.с. (441 Нм). Однако у прежнего седана в РФ дизеля нет, не будет его и у нового поколения (зато мотор на «тяжелом» топливе имеется у российского варианта кроссовера GV80 – рядный шестицилиндровый V6 3.0 с отдачей в 249 л.с. и 588 Нм).

На российском рынке «четырехдверка» нового поколения будет доступна только с восьмиступенчатым «автоматом» (как и в Корее). Седан сертифицирован как с задним, так и с полным приводом. Впрочем, заднеприводные модификации в РФ, вероятно, продавать все же не будут, как и в случае с предыдущим G80, хотя и в его ОТТС такие версии указаны. Предшественник в РФ оснащается бензиновыми «турбочетверкой» 2.0 T-GDI (197 или 245 л.с.) и турбомотором V6 3.3 T-GDI (370 л.с.), оба работают в паре с 8АКП. Кстати, не исключено, что позже двухлитровый мотор появится и в гамме нашего G80 нового поколения.



ОТТС на свежий седан Genesis вступит в силу с 17 августа. Вероятно, в продаже модель появится до конца текущего года. Ну а первый кроссовер корейского премиум-бренда, по предварительным данным, стартует на нашем рынке уже осенью.

