Кроссовер Genesis GV80 скоро стартует в РФ: локальная сборка, три мотора, только полный привод

В нашей стране для кроссовера премиального суббренда Hyundai заявлены пара бензиновых турбодвигателей и турбодизель. Правда, не факт, что все модификации выйдут на рынок одновременно.

Мировая премьера модели GV80 – первого SUV в линейке Genesis – состоялась в январе текущего года. Кроссовер уже доступен в родной Корее, его также анонсировали в США. Скоро GV80 стартует и в России: в минувшие выходные в Подмосковье прошла закрытая презентация, а теперь в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на кросс. Отметим, ОТТС начнет действовать с 17 августа. Как и ожидалось, для нашего рынка сборку GV80 наладят в Калининграде на предприятии «Эллада Интертрейд», принадлежащем «Автотору» («Колёса» писали об этом еще весной).

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Габариты российской версии совпадают с SUV, представленным в Корее: длина модели равна 4945 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2995 мм. То есть по длине Genesis GV80 превосходит Mercedes-Benz GLE (4924 мм) и BMW X5 (4922 мм), коих считают его главными конкурентами. А вот расстояние между осями у «немцев» больше (2995 мм у Мерседеса и 2975 мм у X5).



Судя по ОТТС, у нас GV80 предложат с пяти- и семиместным салоном. В документе для нашей версии заявлены 19-, 20- и 22-дюймовые колеса, климат-контроль, круиз-контроль, системы автоторможения перед препятствием и помощи при парковке. В российском офисе Genesis ранее также упоминали «роскошную» отделку интерьера и систему активного шумоподавления – видимо, все это добро у нашего GV80 тоже имеется.

Как и на родине, в России для кроссовера предусмотрено три двигателя: бензиновые «турбочетверка» 2.5 T-GDI (в ОТТС указан заводской индекс G4KR-5) и битурбированный V6 3.5 T-GDI (G6DS-5), а также рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 (D6JA-5). Базовую бензиновую «четверку» и дизель для РФ заметно «придушили» — оба выдают 249 л.с. (422 и 588 Нм соответственно) вместо 304 и 278 л.с. в Корее (крутящий момент тот же). Мощность V6 3.5 T-GDI российской версии тоже отличается, но совсем немного – 379 вместо 380 л.с. (крутящий момент совпадает – 530 Нм). К слову, бензиновые моторы «питаются» АИ-95. Коробка у Genesis GV80 одна – восьмиступенчатый «автомат». В России кроссовер предложат только с полным приводом, хотя на родине марки в «базе» модель имеет задний привод.



Между тем не факт, что все модификации GV80 стартуют одновременно – не исключено, что Genesis сначала запустит на наш рынок либо только бензиновые версии, либо, напротив, только с дизелем. По неофициальным данным, продажи кроссовера начнутся этой осенью. Цены пока неизвестны.

