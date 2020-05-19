Genesis GV80 российской сборки поступит в продажу осенью 2020 года

Сейчас продаваемые в России седаны премиум-бренда Genesis, выведенного на рынок Hyundai в 2015 году, выпускают на калининградском предприятии «Эллада Интертрейд», которым владеет «Автотор». Однако у нас продают и импортированные машины, правда, в исключительных случаях. Скажем, для обслуживания Восточного экономического форума во Владивостоке седаны завозили сразу из Кореи, а затем распродавали через дилеров – такая логистика и проще, и дешевле, чем «калининградская».

Летом «Автотор» начнёт выпускать Kia Xceed, на который ОТТС уже получен, а вот ближе к осени на конвейер встанет и полноразмерный кроссовер Genesis GV80. Согласно своему СПИКу, «Автотор» обязан сократить долю автомобилей, собираемых по глубокому отвёрточному методу SKD-4, то есть на основе импорта сваренных и окрашенных кузовов, но Genesis GV80 начнут собирать именно так. Дело в том, что продажи поначалу ожидаются небольшие, не более сотни-полутора в месяц, поэтому варить кузов, предварительно доставив всю штамповку из Кореи, совершенно невыгодно.



В реестре Специальных инвестиционных контрактов указано, что «Автотор» должен был начать выпуск Genesis GV80 ещё в 2019 году, притом что официально машину представили только 15 января 2020 года в Сеуле.

Между тем, на рынке Южной Кореи уже вовсю идут продажи – на выбор представлены две бензиновые модификации и одна дизельная. Бензиновый 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор 2.5 T-Gdi с турбиной развивает 304 л.с. при 5800 об/мин и 420 Нм при 1600-4000 об/мин. Бензиновый 3,5-литровый агрегат 3.5 T-Gdi конфигурации V6 выдает уже 380 л.с. при 5800 об/мин и 530 Нм при 1300-4500 об/мин. Турбодизель тоже 6-цилиндровый, но уже рядный, развивает 278 л.с. при 3800 об/мин и 588 Нм об/мин при 1500-3000 об/мин. По данным редакции Kolesa.ru, на российский рынок выйдут все три версии (но не факт, что одновременно), причём все будут оснащены исключительно полноприводной трансмиссией, хотя в Корее это лишь опция.



Немного о других характеристиках. Колёсная база машины составляет 2995 мм, салон может быть как двух-, так и трёхрядным. Со всеми двигателями в паре идёт классический 8-ступенчатый гидромеханический автомат. Что касается цен, вероятно, имеет смысл оттолкнуться от рынка США, где машину предлагают от $48 900. Исходя из этого и грубо прикинув, получаем «российские» 4,0-4,2 млн рублей.

