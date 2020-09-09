Genesis обновил G70: новое фирменное «лицо», другая мультимедиа и прежние моторы

В продаже на домашнем рынке «посвежевший» седан появится в следующем месяце. Информации об универсале модели пока нет.

Корейская марка представила «четырёхдверку» G70 в 2017 году: эта модель открывает гамму премиум-бренда Genesis, который принадлежит компании Hyundai. В числе её основных конкурентов представители «немецкой тройки» – BMW 3 series и Mercedes-Benz C-Class. Напомним, в 2019-ом G70 «освежили» за счёт расширенного списка оборудования и цифровой приборной панели, но дизайн тогда трогать не стали. Теперь в компании представили седан, переживший полноценный рестайлинг.



Новый «семидесятый» вслед за «четырёхдверкой» G80 и кроссовером GV80 получил свежее фирменное «лицо» с «двухполосными» фарами, иной пятиугольной радиаторной решёткой, другим передним бампером; также у модели теперь иные передние крылья.

Задние фонари тоже «двухэтажные», однако (в отличие от старших моделей) они не наплывают на крышку багажника. Место для крепления автомобильного номера переместили ниже, на бампер. На корме вместо логотипа бренда теперь располагается надпись с его названием. Овальные патрубки выхлопной системы, разнесённые по обеим сторонам, стали крупнее.



Скорее всего, габариты обновлённого седана остались прежними. Напомним, длина дореформенного Genesis G70 составляет 4685 мм, а расстояние между осями равно 2835 мм.

В интерьере рестайлинговой «четырёхдверки» изменений меньше: появилась новая мультимедийная система с увеличенным дисплеем: его диагональ равна 10,25 дюйма, тогда как у дореформенного седана размер сенсорного экрана составлял 8 дюймов. Система имеет функцию обновления «по воздуху», а также её снабдили различными онлайн-сервисами.



Пока что в Genesis рассказали только о моторной гамме версии, предназначенной для домашнего рынка. Как и ожидалось, она осталась прежней: в Корее «посвежевший» G70 можно будет купить либо с 2,0-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 252 л.с., либо с 370-сильным бензиновым мотором V6 T-GDI объёмом 3,3 литра. Также в линейке остался и турбодизель объёмом 2,2 литра с отдачей в 202 л.с. В пару к ним предлагается восьмиступенчатый «автомат», привод – или задний, или полный (с муфтой подключения передних колёс).

В компании подчеркнули, что линейке двигателей нового G70 может быть разной в зависимости от рынка. Так, ранее сообщалось, что версию для США в ходе рестайлинга лишат механической коробки передач, так как на неё спрос слишком мал: на их долю пришлось меньше одного процента от общего количества проданных в 2019 году седанов.



На домашний рынок обновлённая «четырёхдверка» выйдет в октябре 2020-го, в других странах появится, вероятно, до конца года. Отметим, в Корее продажи G70 за прошлый год выросли почти на 18% (до 16 975 шт.); на американском рынке за первый полный год дилерам удалось реализовать 11 901 шт., а в РФ – 1120 экземпляров. Напомним, у нас седан может быть только с полным приводом, а его «начинка» – 2,0-литровый T-GDI с отдачей в 197 или 247 л.с., идущий в паре с 8АКП.

Как мы сообщали ранее, в одном из своих интервью глава Genesis намекнул на то, что G70 могут превратить в универсал. Пока официальных данных о такой версии нет, однако пятидверную модель уже ловили во время дорожных испытаний. Дизайнер Kolesa.ru уже представил свой вариант того, каким может получиться «сарай» Genesis G70.

