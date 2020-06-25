Седан Genesis G70 обновлён в стиле старших моделей. А ещё грядёт универсал

«Четырехдверка» Genesis G70 дебютировала в 2017-м, она открывает гамму принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда, главными конкурентами считаются BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class. В прошлом году «семидесятый» слегка обновился, но дизайн тогда менять не стали, у модели лишь расширили список оборудования – в частности, появилась виртуальная «приборка». Теперь же к премьере готов G70 после полноценного рестайлинга: снимки преобразившегося седана без какого-либо камуфляжа опубликованы на корейском форуме Bobaedream.

Обновленный Genesis G70

Итак, вслед за «четырехдверкой» G80 и кроссовером GV80 «семидесятый» обзавелся «двухполосными» фарами и задними фонарями. Правда, последние, в отличие от старших моделей, не заходят на крышку багажника. Также у G70 заменили бамперы и радиаторную решетку, задний номерной знак переехал ниже, а на корме вместо эмблемы теперь красуется надпись с названием бренда. Ну и еще разнесенные по сторонам овальные патрубки выпускной системы стали больше. Габариты обновленного седана пока неизвестны. Длина дореформенной модели равна 4685 мм, колесная база – 2835 мм.



Судя по предыдущим шпионским фото, внутри обновок гораздо меньше – увеличившийся в размерах экран мультимедийной системы да рулевое колесо с сенсорными панелями.

Обновленный Genesis G70 1 / 2 Обновленный Genesis G70 2 / 2

Прежде корейские СМИ считали, что после рестайлинга Genesis G70 получит двигатели от G80 нового поколения – бензиновые «турбочетверку» 2.5 T-GDI (304 л.с.) и наддувной V6 3.5 T-GDI (380 л.с.). Но у машины на свежих кадрах на багажнике виднеется шильдик 2.0T – то есть, по крайней мере, базовый мотор менять не стали. На дореформенном G70 эта «турбочетверка» выдает 252 л.с. Еще дорестайлинговому седану положены бензиновый турбодвигатель V6 3.3 T-GDI (370 л.с.) и турбодизель 2.2 (202 л.с.). Не исключено, что и эти моторы по-прежнему в строю, разве что дизелю могли увеличить мощность (на последнем G80 он выдает 210 л.с.). Прежний Genesis G70 доступен только с восьмиступенчатым «автоматом», привод – задний или полный (с муфтой подключения передних колес).



Дореформенный Genesis G70 1 / 3 Дореформенный Genesis G70 2 / 3 Дореформенный Genesis G70 3 / 3

Презентацию обновленного седана, вероятно, проведут в ближайшее время. Между тем ранее глава Genesis в одном из своих интервью намекнул на то, что G70 могут превратить в универсал. И ведь превратили! Пятидверную модель не так давно заметили во время испытаний, «сарай», как ожидается, выйдет на рынок в 2021-м. Кстати, дизайнер Kolesa.ru уже представил свое видение того, каким может получиться универсал Genesis G70.



До России рестайлинговая «четырехдверка», скорее всего, доберется в 2021-м, появится ли у нас универсал – данных пока нет. Ну а в этом году мы ждем кроссовер Genesis GV80 – сборку SUV должны наладить на калининградском «Автоторе».