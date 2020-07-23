Genesis лишит седан G70 механической коробки передач. Такая версия не пользуется спросом

Речь идёт об автомобиле, предназначенном для американского рынка. В России «четырёхдверка» и сейчас предлагается только с «автоматом».

Genesis представил седан G70 в 2017 году: модель открывает гамму принадлежащего компании Hyundai премиум-бренда. Главными конкурентами «четырёхдверки» считаются BMW 3 series и Mercedes-Benz C-Class. Автомобиль представлен на разных рынках, в том числе в Штатах (появился в 2018-ом). Как стало известно, в следующем модельном году «американский» G70 лишат ручной коробки передач.



На фото: актуальный Genesis G70 (версия для рынка США)

О соответствующих планах Genesis сообщает издание ABC News со ссылкой на представителя корейской компании. Дело в том, что спрос на Genesis G70 с механической коробкой передач очень скромен. Ожидалось, что их доля составит около 4% от общего количества реализованных машин (такой результат фиксировался ранее), однако реальные показатели оказались ещё хуже: из числа проданных в 2019 году G70 (почти 12 тыс. машин) на версии с «ручкой» пришлось менее 100 экземпляров (доля – 0,8%).



Genesis G70 2020 модельного года в США предлагаются с 2,0-литровым четырёхлитровым турбомотором с отдачей в 255 л.с. и максимальным крутящим моментом в 353 Нм. У таких версий задний привод и шестиступенчатая механическая коробка передач. При этом такое исполнение не является базовым: его стартовый ценник – 39 625 долларов (эквивалентно примерно 2,8 млн рублей по текущему курсу), тогда как за самую доступную версию с «автоматом» просят 37 025 долларов (2,6 млн рублей).



Однако версия седана с МКПП отличается уровнем оснащения: у такой «четырёхдверки» колёсные диски иного дизайна, легкосплавные накладки на педали, аудиосистема Lexicon Quantum Logic с 15 динамиками, иная выхлопная система, тормоза Brembo и т.д. Так что разница в цене объяснима. Отметим, у конкурентов – BMW 3 series и Mercedes-Benz C-Class – версий с МКП нет.

Ожидается, что в ходе ближайшего рестайлинга G70 лишится также и самого 2,0-литрового мотора. Его место, вероятно, займёт 290-сильный наддувный двигатель T-GDi объёмом 2,5 литра (крутящий момент – 422 Нм). При этом в гамме обновлённого «младшего» седана Genesis останется нынешний твинтурбомотор V6 объёмом 3,3 литра мощностью 370 л.с. (510 Нм), ему в комплект предлагается 8АКП.



В России Genesis G70 доступен с 2,0-литровым T-GDI, его отдача составляет либо 197, либо 247 сил. В пару предлагается только восьмиступенчатый «автомат». У «нашего» G70 может быть только полный привод.

Как мы сообщали ранее, в скором времени модель ждёт обновление. В конце прошлого месяца в Сети появились фотографии рестайлинговой «четырехдверки». Судя по ним, седан получит «обновки» в стиле старших моделей: речь идёт о «двухполосных» фарах и задних фонарях. Кроме того, у автомобиля иные бамперы и радиаторная решётка, а на корме место эмблемы заняла надпись с названием бренда. В числе обновок салона более крупный экран мультимедийной системы и рулевое колесо с сенсорными панелями.

