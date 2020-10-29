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  • Конкурент BMW X3 от Genesis раскрылся без характеристик: свой салон и версия Sport

Конкурент BMW X3 от Genesis раскрылся без характеристик: свой салон и версия Sport

29.10.2020 368 0 0

Принадлежащий компании Hyundai премиальный бренд раскрыл дизайн младшего кросса – GV70. О технике по-прежнему ни слова, впрочем, скорее всего, двигатели нам знакомы по другим моделям марки.

 

Замаскированный кроссовер Genesis GV70 показали ровно месяц назад. Теперь же полностью рассекречены и экстерьер, и интерьер. Напомним, GV70 – это пятая модель и второй, младший, SUV в гамме корейского премиум-бренда. И если первый кросс – GV80 – считается конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то в соперники GV70 прочат BMW X3 и Mercedes GLC.

Внешний облик нового кроссовера выполнен в актуальном фирменном стиле марки: модель получила огромную радиаторную решетку в виде «щита», «двухполосные» фары и фонари. Из необычного – задние стойки-плавники и треугольные окошки за ними. Вместе со стандартным GV70 представлен и вариант Sport, его особенности – более агрессивные бамперы, крупные круглые патрубки выхлопной системы, черный декор вместо хрома и 21-дюймовые колеса оригинального дизайна.

Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Размеры SUV все еще не названы. Некоторые корейские СМИ пишут, что длина составляет 4700 мм, колесная база – 2875 мм. Для сравнения, габариты нынешних BMW X3 и Mercedes GLC: 4708/2864 и 4658/2873 мм соответственно. Длина старшего кроссовера GV80 – 4945 мм, расстояние между осями – 2995 мм.

Интерьер GV70 оформили не так, как у остальных машин Genesis: линия, в которую спрятаны дефлекторы обдува, проходит через всю переднюю панель, сверху огибая «приборку» (разумеется, приборы виртуальные), блок климат-контроля и кнопки слева от водителя помещены в визуально единый «овал». Из общего с другими моделями бренда – широкоформатный дисплей мультимедийной системы и шайба вместо традиционного рычага коробки. «Фишки» салона Genesis GV70 Sport – трехспицевое рулевое колесо, детали из карбона и темно-красная кожаная обивка.

Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Стандартный Genesis GV70
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Ранее в Genesis подтвердили, что, как и другие модели марки, кроссовер построен на заднеприводной платформе. О моторах в компании все еще молчат. Корейские профильные медиа прочат кроссу бензиновые «турбочетверку» 2.5 T-GDI и битурбированный V6 3.5 T-GDI, а также турбодизель 2.2. Первые два мотора есть в гамме GV80 и седана G80, они выдают 304 и 380 л.с. соответственно, дизель – как у «четырехдверки» (210 л.с.). Согласно другой версии, базовым стал турбомотор 2.0 T-GDI (252 л.с.) от седана G70. Конечно, для кроссовера предусмотрен полный привод.

Genesis GV70 Sport
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Genesis GV70 Sport
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Genesis GV70 Sport
3 / 6
Genesis GV70 Sport
4 / 6
Genesis GV70 Sport
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Genesis GV70 Sport
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Марка продолжит тестировать GV70 на корейских дорогах еще пару месяцев, но уже без камуфляжа (видимо, это просто рекламный ход для привлечения внимания). На родине продажи стартуют в конце этого – начале следующего года. В Россию кроссовер тоже наверняка привезут.

Между тем в Genesis также обмолвились, что к дебюту готовится шестой автомобиль. Скорее всего, это универсал G70, основным рынком для которого станет Европа. Кстати, в Старом Свете премиальный суббренд Hyundai на данный момент не представлен.

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