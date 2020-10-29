Конкурент BMW X3 от Genesis раскрылся без характеристик: свой салон и версия Sport

Замаскированный кроссовер Genesis GV70 показали ровно месяц назад. Теперь же полностью рассекречены и экстерьер, и интерьер. Напомним, GV70 – это пятая модель и второй, младший, SUV в гамме корейского премиум-бренда. И если первый кросс – GV80 – считается конкурентом BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то в соперники GV70 прочат BMW X3 и Mercedes GLC.
Внешний облик нового кроссовера выполнен в актуальном фирменном стиле марки: модель получила огромную радиаторную решетку в виде «щита», «двухполосные» фары и фонари. Из необычного – задние стойки-плавники и треугольные окошки за ними. Вместе со стандартным GV70 представлен и вариант Sport, его особенности – более агрессивные бамперы, крупные круглые патрубки выхлопной системы, черный декор вместо хрома и 21-дюймовые колеса оригинального дизайна.
Размеры SUV все еще не названы. Некоторые корейские СМИ пишут, что длина составляет 4700 мм, колесная база – 2875 мм. Для сравнения, габариты нынешних BMW X3 и Mercedes GLC: 4708/2864 и 4658/2873 мм соответственно. Длина старшего кроссовера GV80 – 4945 мм, расстояние между осями – 2995 мм.
Интерьер GV70 оформили не так, как у остальных машин Genesis: линия, в которую спрятаны дефлекторы обдува, проходит через всю переднюю панель, сверху огибая «приборку» (разумеется, приборы виртуальные), блок климат-контроля и кнопки слева от водителя помещены в визуально единый «овал». Из общего с другими моделями бренда – широкоформатный дисплей мультимедийной системы и шайба вместо традиционного рычага коробки. «Фишки» салона Genesis GV70 Sport – трехспицевое рулевое колесо, детали из карбона и темно-красная кожаная обивка.
Ранее в Genesis подтвердили, что, как и другие модели марки, кроссовер построен на заднеприводной платформе. О моторах в компании все еще молчат. Корейские профильные медиа прочат кроссу бензиновые «турбочетверку» 2.5 T-GDI и битурбированный V6 3.5 T-GDI, а также турбодизель 2.2. Первые два мотора есть в гамме GV80 и седана G80, они выдают 304 и 380 л.с. соответственно, дизель – как у «четырехдверки» (210 л.с.). Согласно другой версии, базовым стал турбомотор 2.0 T-GDI (252 л.с.) от седана G70. Конечно, для кроссовера предусмотрен полный привод.
Марка продолжит тестировать GV70 на корейских дорогах еще пару месяцев, но уже без камуфляжа (видимо, это просто рекламный ход для привлечения внимания). На родине продажи стартуют в конце этого – начале следующего года. В Россию кроссовер тоже наверняка привезут.
Между тем в Genesis также обмолвились, что к дебюту готовится шестой автомобиль. Скорее всего, это универсал G70, основным рынком для которого станет Европа. Кстати, в Старом Свете премиальный суббренд Hyundai на данный момент не представлен.
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