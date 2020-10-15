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Универсал Genesis G70: новые изображения

15.10.2020 86 0 0

На прошлой неделе в Сети появились свежие шпионские фотографии будущего универсала на базе модели G70. Благодаря им у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

Седан Genesis G70 был представлен в 2017 году, став серийной версией концепта Genesis New York, показанного на одноимённом Международном автосалоне весной 2016 года. В прошлом месяце модель существенно обновилась. Автомобиль получил совершенно новую переднюю часть с увеличившейся решёткой радиатора и «двухэтажными» фарами в стиле других новинок бренда. Точно так же спереди будет выглядеть и новый универсал.

На первый взгляд может показаться, что задние боковые двери идентичны седановским, однако это не так. Судя по шпионским фотографиям, проём двери действительно останется практически таким же, однако подоконная линия сделана чуть менее восходящей в задней части, немного изменили и форму молдинга, обрамляющего заднюю форточку. Самое же интересное пока скрывается под камуфляжем, однако можем предположить, что остекление задней части будет выполнено в виде своего рода полусферы со скрытыми задними стойками кузова. При этом фонари и бампер, скорее всего, останутся прежними.

С технической точки зрения универсал также должен повторить рестайлинговый седан. Это означает, что на выбор для разных рынков будут представлены 2-литровый турбомотор мощностью 252 л.с., турбированный 290-сильный 2.5 и 3.3 V6 T-GDI, развивающий 370 л.с. Кроме того, в линейке седана остался 202-сильный дизель объёмом 2,2 литра. Привод может быть как задним, так и полным, коробка передач – 8-ступенчатый «автомат».

Обновлённый седан Genesis G70
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Обновлённый седан Genesis G70
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Сегодня в России цены на дорестайлинговый Genesis G70 начинаются с отметки в 2 270 000 рублей (2.0 T AT, 197 л.с.). Более мощная 247-сильная версия обойдётся минимум в 2 730 000 рублей. Все модификации оснащены полным приводом.

Кстати, в скором времени Genesis также представит новый кроссовер GV70, который встанет на ступеньку ниже показанного в начале этого года GV80. Уже опубликованы первые официальные фотографии модели в камуфляжной плёнке, а мы сделали собственные изображения будущей новинки.  

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