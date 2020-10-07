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Кроссовер Genesis GV70: новые изображения

07.10.2020 264 0 0

На прошлой неделе премиальный корейский бренд распространил фотографии будущего кроссовера в камуфляжной плёнке, благодаря чему у нас есть возможность представить, как будет выглядеть новинка.

 

В начале этого года был официально представлен первый серийный кроссовер марки Genesis с индексом GV80, призванный составить конкуренцию таким моделям, как Audi Q7, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Скоро к нему добавится ещё один кроссовер, который встанет на ступеньку ниже. Опубликованные на днях фотографии замаскированного GV70 позволяют оценить его внешний вид, который будет весьма оригинальным. Спереди всё традиционно: крупная решётка радиатора, заострённая снизу, «двухэтажные» фары, по форме аналогичные представленному месяц назад рестайлинговому седану Genesis G70. Также кроссовер получит передний бампер оригинального дизайна.

Как и остальные модели бренда, кроссовер GV70 будет построен на заднеприводной платформе, что благоприятно скажется на пропорциях: длинный капот, большая колёсная база и «расстояние престижа» (дистанция от передней оси до дверей). В профиль новинку легко узнать по покатой крыше, из-за которой форма кузова тяготеет к модным ныне купе-кроссоверам, и по необычному решению стойки за задней дверью. Боковины подчёркнуты выштамповкой, идущей от переднего крыша практически до задних фонарей, а также выступами над задними колёсными арками. Задняя оптика выполнена в фирменном стиле в два яруса, при этом фонари глубже заходят на крышку багажника по сравнению с GV80. Судя по шпионским и официальным фотографиям, оформление заднего бампера будет отличаться на разных модификациях, на некоторых встроенные в бампер выхлопные трубы будут круглыми, на других же – трапециевидными (как на нашем рендере). Ещё одна интересная особенность новинки – колёсные диски в стиле концепта GV80 Fuel Cell 2017 года с «пористыми» спицами.

Пока нет официальной информации о моторной гамме, однако можно предположить, что новинка разделит её с седаном G80 и старшим кроссовером GV80 – это турбированные двигатели 2.5 T-GDI (304 л.с.) и V6 3.5 T-GDI (380 л.с.). Также для некоторых рынков будет предусмотрен 210-сильный турбодизель 2.2 от седана G80. Скорее всего, базовый кроссовер будет заднеприводным, а в качестве опции предложат полноприводную трансмиссию.

Премьера новинки ожидается в ближайшие месяцы.

Флагманский кроссовер Genesis GV80
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Флагманский кроссовер Genesis GV80
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GV70 появится и на российском рынке, также в ближайшее время начнутся продажи флагманского кроссовера GV80 и седана G80 нового поколения.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Genesis Genesis GV70

 

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