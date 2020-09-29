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  • Второй кроссовер Genesis показался на официальных фото: дизель от G80, в конкурентах – BMW X3

Второй кроссовер Genesis показался на официальных фото: дизель от G80, в конкурентах – BMW X3

29.09.2020 570 0 0

Премиальный суббренд компании Hyundai распространил снимки паркетника GV70. По предварительным данным, бензиновые моторы те же, что у старшего SUV, а вот дизель, возможно, перешел с родственного седана.

 

Марка Genesis активно обновляет свою модельную линейку: в начале этого года был представлен полноразмерный кроссовер GV80, весной сменила поколение «четырехдверка» G80, а в сентябре дебютировал рестайлинговый седан G70. Теперь же готов к премьере младший паркетник – GV70. Кстати, если основными соперниками флагманского кросса Genesis считаются BMW X5 и Mercedes-Benz GLE, то второй SUV корейского бренда, очевидно, будет конкурировать с BMW X3 и Mercedes GLC.

Машина на фирменных снимках обклеена маскировочной пленкой (QR-код по бокам ведет на страницу с рассказом о камуфляже), но и так понятно, что GV70 унаследовал все характерные для марки черты – это огромная радиаторная решетка, «двухполосные» фары и задние фонари. Из необычного – сделанные в виде плавников задние стойки и треугольные окошки за ними. Внутри  же ждем виртуальную «приборку» и мультимедийную систему с широкоформатным дисплеем. А вместо традиционного рычага коробки кроссовер, вероятно, получил шайбу. Ну и еще в салоне будут дорогие материалы отделки.

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В Genesis подтвердили, что, как и остальные модели бренда, GV70 построен на заднеприводной платформе. О моторах официально пока ни слова. Корейские СМИ считают, что бензиновые двигатели кроссовер разделил с GV80 и седаном G80 – это «турбочетверка» 2.5 T-GDI и битурбированный V6 3.5 T-GDI мощностью 304 и 380 л.с. соответственно. А вот шестицилиндровый турбодизель 3.0 (278 л.с.), который есть у старшего SUV, паркетнику GV70 якобы не положен, вместо него – турбодизель 2.2 (210 л.с.) от «четырехдверки». GV80 и G80 доступны только с восьмиступенчатым «автоматом» — скорее всего, у второго кросса Genesis та же коробка. Разумеется, для модели предусмотрен полный привод.

В Корее полноценную презентацию Genesis GV70 могут провести в октябре-ноябре. На домашний рынок кроссовер выйдет до конца текущего года. В Россию новинку тоже привезут, но, видимо, уже в 2021-м. Зато у нас вот-вот стартуют флагманский G80 и свежая «четырехдверка» G80 – ОТТС на эти модели уже получены.

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Между тем Genesis также готовится выйти на европейский рынок (помимо РФ и Кореи, автомобили марки сегодня продают еще в США, Австралии и странах Ближнего Востока). В Старом свете в гамму бренда, как ожидается, войдет универсал G70 (официально пока не представлен). Кроме того, там могут предложить компакт, созданный по мотивам концепта Mint.

кроссовер авторынок новинки Genesis Genesis GV70

 

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