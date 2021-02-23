Hyundai Ioniq 5: крупный электрический кросс-хэтчбек с полным либо задним приводом

Компания Hyundai представила свой первый электромобиль на модульной платформе E-GMP. Кросс-хэтчбек Ioniq 5 не поражает техническими характеристиками, зато дизайн получился очень интересным, в духе концепта Hyundai 45 полуторагодичный давности.

Осенью 2019 года Hyundai показала на Франкфуртском автосалоне программный концепт 45, в котором тесно сплелись прошлое и будущее компании. Дизайн этой машины вызвал массу восторженных отзывов, вот только мало кто верил, что Hyundai осмелится запустить нечто подобное в серию. Но, как видим, серийный Ioniq 5 во многих деталях действительно цитирует концепт — разве что пропорции стали чуть менее атлетичными, причём во многом из-за уменьшения размера колёс. Зато сохранён ажурный дизайн колёсных дисков, узкая светодиодная «оптика» в стиле ретро, зигзаги на боковинах и многое другое.

Hyundai позиционирует Ioniq 5 как кроссовер, хотя снаружи он кажется обычным хэтчбеком, вроде VW ID.3. На самом деле Ioniq 5 заметно крупнее и выше ID.3: корейская машина — полноценный представитель среднеразмерного сегмента, и по габаритам сопоставима с Mercedes-Benz EQC, хотя по цене, вероятно, будет конкурировать именно с VW ID.3 (увы, прайс-лист пока не обнародован) и кроссовером VW ID.4. Колёсная база Ioniq 5 составляет внушительные 3000 мм (больше, чем у EQC), габаритная длина — 4635 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1605 мм.

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Большая база позволила сделать просторный салон, особенности которого были раскрыты ещё на прошлой неделе. Ощущение простора усиливает панорамная прозрачная крыша и отсутствие центрального тоннеля. Между передними креслами есть тумба-органайзер Universal Island с подлокотником, USB-портами и беспроводной зарядкой для смартфона. Эту тумбу можно двигать по салону в продольном направлении в диапазоне 140 мм, чтобы облегчить посадку/высадку и погрузку крупных вещей. Традиционный задний багажник имеет объём 531 л (со сложенными задними сиденьями — 1591 л), а ещё есть небольшой передний багажник объёмом 57 у заднериводных версий и 24 л у полноприводных.



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Передние кресла можно превратить в лежаки с выдвижными подпорками для ног. Под задним диваном имеется розетка для зарядки устройств мощностью до 3,6 кВт, вторая такая же розетка есть снаружи кузова. Эти розетки предназначены для зарядки электровелосипедов, моноколёс, электросамокатов и прочих «средств индивидуальной мобильности». Отделка салона выполнена из экологически чистых материалов, в том числе из переработанных пластиковых бутылок.



Приборная панель компактная и практически полностью сенсорная, хотя над блоком микроклимата есть ряд физических горячих клавиш. За визуальную информацию отвечают два 12-дюймовых экрана и проекционный дисплей дополненной реальности. Двухспицевое рулевое колесо снабжено обогревом. Выбор режимов движения возложен на один из правых подрулевых рычажков. Под передней панелью по центру есть небольшая вещевая ниша с розетками. В виде опции предлагается встроенная в крышу солнечная панель, которая позволит немного подзарядить батарею в светлое время суток.



Наконец, о «железе». Подробно о платформе E-GMP мы рассказывали в декабре. Передняя подвеска — типа MacPherson, задняя — независимая, многорычажная. Батарея интегрирована в пол кузова. Её ёмкость на Ioniq 5 составляет 58 либо 72,6 кВт·ч. Обе батареи сочетаются с задним либо полным приводом.



На заднеприводной версии с батареей на 58 кВт·ч единственный электромотор выдаёт максимальные 125 кВт (170 л.с.) и 350 Нм (разгон до 100 км/ч — за 8,5 с), на полноприводной два электромотора выдают совокупно 173 кВт (235 л.с.) и 605 Нм (разгон до 100 км/ч — за 6,1 с).

Заднериводный Ioniq 5 с батареей на 72,6 кВт·ч выдаёт максимальные 160 кВт (217 л.с.) и 350 Нм (разгон до 100 км/ч — за 7,4 с). Полноприводный — 225 кВт (306 л.с.) и 605 Нм (разгон до 100 км/ч — за 5,2 с).

Запас хода на одной зарядке по WLTP пока указан только для заднеприводной версии с батареей на 72,6 кВт·ч — 470-480 км. То есть это максимум, у других модификаций запас хода меньше. Батарея рассчитана на максимальные 800 В и 350 кВт зарядки: от экспресс-терминала сети Ionity (её совладельцем является Hyundai) «подкромить» батарею от 10 до 80% ёмкости можно всего за 18 минут, а пополнить запас хода на 100 км пробега по WLTP можно всего за 5 минут. Сколько займёт зарядка от обычной бытовой розетки, не сообщается.



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На европейский рынок Hyundai Ioniq 5 выйдет летом этого года, на американский — осенью. Корейский электромобиль может появиться и в России, но только по подписке — розничные продажи не планируются. Рыночный дебют Ioniq 5 будет несколько омрачён глобальным отзывом пожароопасных электрических кроссоверов Hyundai Kona Electric, у которых, похоже, придётся менять батареи, но, будем надеяться, что у Ioniq 5 проблем с батареей не будет. В ближайшие месяцы ожидается дебют родственного кросс-хэтчбека под маркой Kia.

