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  • Kia начинает 2021 год без «моторов», с новым логотипом и уточнённой стратегией Plan S

Kia начинает 2021 год без «моторов», с новым логотипом и уточнённой стратегией Plan S

15.01.2021 153 0 0

Стратегию развития Plan S компания представила ровно год назад, однако конечные потребители результатов её работы пока не увидели — стратегия эта нацелена в основном на электромобили, а в 2020-м Kia ни одной новой «электрички» не представила. В 2021 году лёд тронется, первая батарейная новинка увидит свет уже в первом квартале, а всего до 2027 года корейская фирма выведет на мировой рынок семь новых электромобилей.

 

Семь новых «электричек» до 2027 года — это, прямо скажем, не так уж много на фоне других марок, например Volkswagen, которая в ближайшие годы обещает буквально фонтанировать электромобилями и стать их главным производителем в мире. У Kia амбиции скромнее: к 2025 году она хочет завоевать 6,6% мирового рынка электромобилей, при этом к 2026-году годовые продажи EV-моделей должны достичь полумиллиона единиц в год.

В основу грядущих электромобилей Kia ляжет новая модульная платформа E-GMP, представленная в декабре. Первая новинка дебютирует уже в ближайшие месяцы, но, очевидно, не раньше Hyundai Ioniq 5, премьера которого намечена на февраль. О первенце пока известно только то, что он получит дизайн в стилистике кроссовера и будет иметь запас хода на одной зарядке более 500 км. В опубликованных сегодня тизерах это, вероятно, машина на красном фоне, наиболее близкая по концепции и габаритам к Ioniq 5 — логично, если эти модели дебютируют почти синхронно.

Крупный кроссовер на зелёном фоне — это, полагаем, более поздняя новинка, о которой пока нет никакой информации. На других групповых тизерах можно увидеть однообъёмники разных размеров — это коммерческая линейка, которая разрабатывается в рамках сотрудничества со стартапами Canoo и Arrival.

Обновлённый логотип без привычного овала компания показала ещё 6 февраля, но на деле мы увидели его впервые в 2019 году во время премьеры концепта Imagine — просто теперь этот логотип стал общим для всех Kia. Сегодня же стало известно, что Kia отказывается от приставки Motors в своём полном наименовании, чтобы таким образом подчеркнуть, что Kia теперь больше, чем просто производитель автомобилей (к слову, Tesla проделала такой трюк ещё в 2017 году), а поставщик широкого спектра сервисов и услуг, в том числе подписки на автомобили.

Подписка на автомобили Kia с прошлого года доступна и в России, но кроме этого наша страна в стратегии Plan S никак не отражена, равно как и традиционные модели с ДВС. А они, судя по всему, в этом десятилетии всё же останутся главной продукцией Kia, во всяком случае в России. Напомним, что по итогам 2020 года Kia заняла в нашей стране первое место в рейтинге самых востребованных иномарок, реализовав 201 727 новых автомобилей. О планах вывода электромобилей на наш рынок Kia пока ничего официально не сообщала, но, полагаем, она может последовать примеру Hyundai и предлагать электромобили по подписке.

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