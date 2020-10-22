Hyundai захватит половину рынка электромобилей в России, но без их продажи

Управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев сообщил, что Hyundai в следующем году планирует вывести в Россию модели линейки Ionic, в том числе и в электрических версиях, которые будут предлагать по подписке.

Сегодня в онлайн-формате в Hyundai Motor Studio, что на Новом Арбате в Москве, была открыта выставка Hyundai Future Mobility, посвящённая будущей городской мобильности, и эта мобильность, само собой, не должна отягощать природу вредными выбросами. Не сказать, чтобы экспозиция была увлекательной и интересной: здесь имеются интерактивные информационные стенды, которые расскажут про водород и электричество, макет будущего Сан-Франциско, где трамвайчики уже не получают энергию из проводов, а заполняют собственные батареи от мобильных электрозаправок. Имеется здесь и водородный автомобиль Hyundai Nexo с наглухо затонированными стёклами, что обычно говорит о том, что перед нами – макет, а не настоящий автомобиль, хотя в пресс-службе Hyundai нас заверили, что это – настоящая машина.

Собственно, именно за водородными автомобилями, то есть за автомобилями на топливных элементах, такими, как Nexo, компания Hyundai видит будущее, считая модные нынче электромобили переходным этапом от традиционного транспорта к водородному. Между тем, пока на повестке дня российского офиса Hyundai стоят именно электромобили, по крайней мере, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев заявил, что в ближайшем будущем у моделей на топливных элементах перспективы в России нет, а вот электромобили и гибриды линейки Ionic появятся в нашей стране уже в следующем году.

Ionic по итогам восьми месяцев 2020 года пока не входит в Топ-20 самых продаваемых электромобилей и подключаемых гибридов в мире, в то время, как Kona Electric делит 3-е и 4-е места с Nissan Leaf

Отрадно, что Алексей, в отличие от многих своих коллег, в первую очередь, заграничных, не агитирует бездумно за электромобили, признавая все проблемы этого вида транспорта и в первую очередь их сомнительную экологическую чистоту. Более того, пока сама Hyundai не до конца обкатала технологию производства электромобилей, о чём свидетельствует крупная отзывная кампания, о которой мы подробно писали. Напомним, что из-за опасности взрывоопасных возгораний отозваны 77 тысяч Kona Electric выпуска корейского завода в Ульсане. Впрочем, в Россию Kona Electric поставлять не планируют в отличие от моделей Ionic, раскладку по которым дадут в следующем году ближе к моменту старта. По крайней мере до сих пор ни один «Ионик» не прошёл сертификацию.



Собственно, бренд Ionic родился не вчера, и пока представительство Hyundai раскачивалось, частники взяли дело в свои руки. В прошлом году на учёт было поставлено два «Ионика» 2017 года выпуска, а в первые три квартала этого года – ещё семь, и все – 2018 года. В представительстве уверяют, что не имеют к этим машинам никакого отношения, и, кстати, все эти «Ионики» зарегистрированы на физических лиц. Между тем, радости владения электромобилем от российского представительства Hyundai ждать не приходится, хотя Алексей Калицев считает, что потенциал электрических версий Hyundai Ionic в России исчисляется сотнями в год. Корейские «электрички» в России будут предлагать по подписке. Насколько такой способ продвижения актуален для электромобилей, пока не очень понятно, ведь основная масса владельцев «зелени» в России проживает в частных домах и речь не только о любителях Jaguar I-Pace с Рублёвки – скажем, в Сибири очень любят покупать Nissan Leaf.

Предположим что в продажу в России поступит именно гибридная версия Ionic, где электромотор ассистирует ДВС, потому что подключаемые гибриды (plug-in hybrids) показали в России свою полную бесперспективность, а кроме того, версия plug-in будет радикально дороже обычного гибрида

Но давайте посмотрим, сколько в нашей стране вообще продаётся автомобилей, и вооружимся раскладками постановок на учёт в ГИБДД. Итак, в первые девять месяцев своих покупателей нашла 341 «электричка», при этом за весь прошлый год на учёт встало 353 электромобиля. То есть все падают, а «электрички» растут, хотя абсолютные цифры совершенно микроскопические. Теперь пройдёмся по брендам в алфавитном порядке. Audi e-tron – 59 машин (из них 38 приобрели юрлица), Hyundai Ionic – 7 (все – физлица), JAC iEV7S – 3 (все – юрлица), Jaguar I-Pace – 57 (22 – юрлица), Nissan Leaf – 105 (все – физлица), Peugeot ION – 3 (все – юрлица), Renault Twizy – 3 (все – юрлица). Tesla Model 3 – 53 (1 – юрлицо), Teslla Model X – 42 (4 – юрлица), Tesla Model S – 9 (все – физлица).



Вероятно, если в отсутствие официальных поставок частники проявляют точечный интерес к совершенно неизвестном у нас бренду Ionic, очевидно, что с помощью подписки действительно можно подсаживать на электрические Hyundai-Ionic по нескольку сотен человек в год. Таким образом, Hyundai может занять как минимум половину рынка электромобилей в РФ.