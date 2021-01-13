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  • Hyundai дразнит новыми изображениями Ioniq 5 в преддверии скорой премьеры

Hyundai дразнит новыми изображениями Ioniq 5 в преддверии скорой премьеры

13.01.2021 50 0 0

Дебют очередной «зелёной» новинки пройдёт в феврале текущего года. В основу автомобиля легла электрическая платформа E-GMP.

 

Ранее корейский концерн Hyundai уже присваивал имя существующей модели отдельному бренду: так в 2015-ом появилась премиальная марка Genesis, при этом седан Hyundai с этим именем переименовали в Genesis G80. Позднее в компании решили повторить опыт: для «зелёного» бренда компания выбрала название Ioniq: лифтбек с таким названием появился в модельном ряду Hyundai в 2016 году. Сейчас семейство включает в себя пятидверный электрокар, обычный гибрид, а также гибрид с возможностью подзарядки от электросети (PHEV). Первенцем же новой марки станет «высокий» хэтчбек Ioniq 5.

В основу этого автомобиля лёг концепт Hyundai 45, представленный в 2019 году, а тот был отчасти создан по мотивам модели Hyundai Pony (1974 года). Ожидается, что серийная версия Ioniq 5 сохранит стиль оформления шоу-кара. В числе особенностей внешности крупный капот, который заходит на крылья, головная оптика необычной формы, а также интересный дизайн колёсных дисков. 

Корейская компания намерена представить электрическую новинку в следующем месяце, а пока что в Hyundai решили подогреть интерес новыми тизерами «кросс-хэтча». Судя по снимкам, у серийной «пятёрки» четыре «оквадраченных» U-образных дневных ходовых огня, их визуально поддерживают закруглённые прямоугольники на задних фонарях.

В основу Ioniq 5 ляжет новая электрическая модельная платформа E-GMP, разработанная для автомобилей Hyundai и Kia. У базовых версий предполагается только один электромотор (на задней оси). У исполнений подороже будет полный привод и система из двух электромоторов (второй двигатель устанавливается на переднюю ось).

Тяговая батарея установлена под полом в пределах колёсной базы. Аккумулятор можно заряжать от самых «быстрых» терминалов (с напряжением 800 вольт и мощностью 350 кВт). Если выбрать этот вариант, то батарея зарядится для пробега в 100 км за пять минут (расчёт вели по циклу WLTP). Более подробная официальная информация о «начинке», вероятно, появится ближе к дате дебюта.

По предварительным данным, максимальный запас хода «кросс-хэтча» составит 550 км. Кроме того, ранее в австрийских СМИ появились данные об отдаче полноприводной версии. Ожидается, что мощность двухмоторной установки составит 313 л.с. Такая «электричка» сможет разогнаться с места почти до «сотни» (до 97 км/ч) за 5,2 секунды.

В дальнейшем бренд Ioniq пополнится и другими новинками. Так, в 2022 году ожидается презентация электрического спортивного седана Ioniq 6 (в его основу ляжет концепт-кар Prophecy). Затем, предположительно в 2024-ом, в линейку войдёт полноразмерный SUV, которому присвоят имя Ioniq 7.

Судя по всему, актуальное семейство Hyundai Ioniq отправят в отставку. При этом его продажи, к примеру, на европейском рынке весьма неплохи – за 2019 годы дилеры реализовали 31 978 машин, что на 0,6% больше, чем годом ранее. А в США прирост за этот же период составил почти 30% (клиенты купили 19 574 экземпляра в 2019-ом).

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