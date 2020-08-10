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  • Hyundai превратила Ioniq в бренд для «зелени»: грядут компактный кросс, седан и большой SUV

Hyundai превратила Ioniq в бренд для «зелени»: грядут компактный кросс, седан и большой SUV

10.08.2020 32 0 0

Первенец новой марки выйдет на рынок уже в следующем году, это будет паркетник, созданный по мотивам концепта Hyundai 45. Семейство, давшее имя суббренду, к нему относится не будет.

 

У концерна Hyundai уже есть опыт присвоения имени существующей модели отдельной марке: в 2015 году появился премиум-бренд Genesis, а седан Hyundai Genesis тогда превратился в Genesis G80. Ну а для марки, под которой будут выпускать электромобили, выбрали название Ioniq. Напомним, одноименный лифтбек в гамме Хёндэ появился в 2016-м, сегодня это целое семейство, в него входят полностью электрическая «пятидверка», обычный гибрид и гибрид с возможностью подзарядки от электросети (PHEV). И вот что любопытно: в Hyundai также заявили, что семейство Ioniq к новому бренду относится не будет, но вот о дальнейшей судьбе «пятидверок» пока умолчали — не исключено, что лифтбек снимут с производства.

Появление нового суббренда Ioniq компания Hyundai отпраздновала, превратив знаменитое колесо обозрения Лондонский глаз в букву Q

Что же касается марки Ioniq, то все ее модели будут построены на новой модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), разработанной специально для «электричек». Машинам на этой «тележке» обещаны большой запас хода, быстрая зарядка, просторный салон (благодаря плоскому полу) и интуитивно понятный интерфейс. Других подробностей о начинке пока нет.

Электрокары Ioniq будут обозначать цифровыми индексами: нечетные получат кроссоверы, четные – седаны и другие легковушки. На данный момент анонсированы три «электрички»: Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 7.

По бокам – концепты Hyundai Prophecy и Hyundai 45, который перевоплотятся в Ioniq 6 и Ioniq 5 соответственно. Посередине – еще не представленный концепт, предвестник Ioniq 7
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По бокам – концепты Hyundai Prophecy и Hyundai 45, который перевоплотятся в Ioniq 6 и Ioniq 5 соответственно. Посередине – еще не представленный концепт, предвестник Ioniq 7
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«Пятерка» — это компактный кроссовер с дизайном по мотивам прошлогоднего концепта Hyundai 45. Кстати, прототип больше похож на хэтч, да и серийное воплощение, попадавшееся фотошпионам, тоже, но в Хёндэ модель позиционируют именно в качестве кросса. Ioniq 5 станет первенцем нового бренда, он выйдет на рынок уже в начале 2021-го. В Ioniq 6 в 2022-м перевоплотится концепт Hyundai Prophecy, представленный в минувшем марте, а в 2024 году гамма пополнится полноразмерным кроссовером Ioniq 7. Последний засвечен на картинках, сопровождающих сегодняшний релиз, и тоже пока в виде концепта – видимо, полноценная презентация шоу-кара не за горами.

Концепты Hyundai 45 и Hyundai Prophecy
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Концепты Hyundai 45 и Hyundai Prophecy
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Концепты Hyundai 45 и Hyundai Prophecy
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Концепты Hyundai 45 и Hyundai Prophecy
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Также в Hyundai напомнили, что, согласно опубликованной в конце прошлого года «Стратегии-2025», концерн стремится к 2025 году стать третьим по величине производителем экологически чистых автомобилей: к этому сроку корейцы планируют продать 560 000 «электричек».

Между тем отдельные бренды для «зелени» имеются и у других производителей: например, у Volkswagen это ID, у Mercedes – EQ, а у BMW – i.

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