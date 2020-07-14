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  • Кроссовер BMW X3 превратился в электрокар: без полного привода, сделано в Китае

Кроссовер BMW X3 превратился в электрокар: без полного привода, сделано в Китае

14.07.2020 180 0 0

Баварская марка официально представила серийный электрический паркетник iX3. Модель доступна только с одним мотором, кое-где уже объявлены цены.

 

Главные конкуренты BMW уже давно предлагают своим клиентам электрические кроссоверы: у Jaguar есть I-Pace, у Mercedes – EQC, а у Audi – e-tron. Но серийный BMW iX3 выходит на рынок лишь сейчас, хотя концепт показали еще в 2018-м. Напомним, баварцы превратили в электрокар нынешний X3, в основе которого лежит платформа CLAR, тогда как Audi, Mercedes и Jaguar Land Rover выпускают самостоятельные «электрички» (у BMW «отдельный» электрокроссовер – iNext – появится лишь в 2021-м). 

От «традиционного» X3 электрическая версия внешне отличается, прежде всего, оформлением передней части: у iX3 заглушка вместо радиаторной решетки, при этом ее сделали в виде фирменных «ноздрей». Кстати, у прототипа двухлетней давности были сросшиеся «ноздри», но у товарного SUV все же появилась перемычка. Кроме того, по бокам и на корме серийного электрокара есть декоративные детали синего цвета, а еще он «стоит» на 19-дюймовых «аэродинамических» колесах. 

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Длина BMW iX3 равна 4734 мм, что на 26 мм больше, чем у модели с ДВС. Колесная база не изменилась — 2864 мм. Снаряженная масса электрокара – 2185 кг (у гибрида xDrive30e, например, 1990 кг).

Внутри BMW iX3 повторяет стандартный паркетник, разве что добавлен опять же синий декор. Объем багажника – 510 литров против 550 литров у версий с ДВС (со сложенными спинками задних сидений – 1560 литров, тогда как у «традиционных» вариантов X3 – 1600 литров). В списке стандартного оборудования значатся виртуальная «приборка», панорамная крыша, трехзонный климат-контроль, электропривод багажной двери.

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Паркетник BMW доступен только с задним приводом, единственный электродвигатель выдает 286 л.с. и 400 Нм (Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Jaguar I-Pace – полноприводные). Литий-ионная батарея емкостью 80 кВт*ч расположена под полом, заявленный запас хода – 460 км по циклу WLTP. Уже в базе есть адаптивная пружинная подвеска. Первую «сотню» iX3 наберет за 6,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Кстати, об электрической установке BMW iX3 – eDrive пятого поколения – Kolesa.ru уже рассказывал. Вкратце – она легче и компактнее предыдущей, так как двигатель, трансмиссия и электроника объединены в один узел.

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Производство BMW iX3 наладят в Китае на заводе СП BMW и Brilliance, который также выпускает «стандартные» X3 для местного рынка. Китайское предприятие станет единственной площадкой для электрокросса, оттуда машины будут поставлять в Европу и другие регионы. Но в Штатах iX3 не появится, до нас «зеленый» кроссовер тоже вряд ли доберется.

В Германии уже объявлены цены на новинку BMW – от 68 040 евро (около 5 499 000 рублей по текущему курсу). Audi e-tron 50 quattro там стоит от 67 358 евро (5 444 000 рублей), Mercedes EQC 400 4Matic обойдется минимум в 69 484 евро (5 616 000 рублей).

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