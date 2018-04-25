Компания BMW представила на Пекинском мотор-шоу концептуальный «зелёный» кроссовер iX3. В отличие от своих главных конкурентов из Audi и Mercedes-Benz, баварцы решили построить электрический «паркетник» на базе существующей серийной модели – стандартного «икс-третьего», в основе которого лежит платформа CLAR. Напомним, Ауди скоро представит кроссовер e-Tron, а Mercedes готовит к дебюту вседорожник EQC – эти «немцы» построены на «тележках» MEB и MEA соответственно, которые были разработаны специально для будущих электрокаров премиум-брендов.

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Внешне от обычного X3 электрический кросс iX3 можно отличить прежде всего по сросшимся «ноздрям» решетки. Кстати, сама решетка представляет собой заглушку с ромбовидным рисунком. Видимо, такое решение будет применяться на всех электрокарах марки. Также электрокросс получил другие бамперы и колесные диски особого дизайна, в левом переднем крыле появился дополнительный зарядный разъем. Интерьер новинки немцы не показали.

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Для BMW iX3 разработан новый задний подрамник, также были внесены изменения в конструкцию шасси (какие именно – не уточняется). В основе силовой установки концепта – блок BMW eDrive так называемого пятого поколения: электромотор, трансмиссия и электронные компоненты сгруппированы в отдельном корпусе.

Прототип оснащен 270-сильным электрическим двигателем и батареей ёмкостью примерно 70 кВт*ч. Заявленный запас хода – 400 км (по циклу WLTP). От специальной зарядной станции мощностью 150 кВт полностью «заправить» кроссовер можно за полчаса.

Серийный BMW iX3 дебютирует в 2020 году, его производство наладят в Китае на заводе совместного предприятия немецкого концерна и «поднебесной» компании Brilliance. Там же сегодня собирают стандартный X3 новой генерации, предназначенный для местного рынка. В BMW пока умолчали о других производственных площадках для электрокара, не исключено, что выпускать его будут только в Поднебесной (обычный X3 для других стран производят в США).