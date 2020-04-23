Модель Hyundai с дизайном «под Porsche 911» станет серийной (но без главной фишки в салоне)

Корейская марка готовит к дебюту новый электрокар. На рынок модель может выйти уже в следующем году, не исключено, что она придет на смену лифтбеку Ioniq.

В марте 2020-го компания Hyundai представила концептуальный электромобиль Prophecy. Модель должны были показать в рамках Женевского автосалона, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 выставку отменили, так что пришлось ограничиться онлайн-презентацией. Выбирая имя для своей новинки, в компании, видимо, уже знали, что в статусе прототипа она не задержится (с английского название шоу-кара переводится как «пророчество»). А теперь получено официальное подтверждение: Prophecy перевоплотится в серийную модель, об этом британскому изданию Auto Express сообщил Ли Санг Юп, старший вице-президент и глава международного дизайн-центра Hyundai.

По словам топ-менеджера, товарная версия Prophecy дебютирует после того, как на конвейер встанет другая новинка марки – электрический кросс-хэтч с дизайном по мотивам прошлогоднего концепта Hyundai 45. Ожидается, что серийное воплощение «сорок пятого» представят до конца 2020-го (тестовые прототипы уже попадались фотошпионам), то есть товарный Prophecy мы можем увидеть в 2021-м.

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В основе обеих моделей лежит новая платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую концерн Hyundai-Kia разработал специально для своих будущих «электричек». Но вот о технике корейцы пока не рассказали – до сих пор не раскрыты характеристики даже концептов, что уж говорить о серийных машинах.



Облик Hyundai 45 «навеян» 1970-ми, а при создании Prophecy, как отмечают в компании, дизайнеры вдохновлялись эпохой 1930-х. Впрочем, у большинства второй электрокар в плане дизайна все равно прочно ассоциируется с Porsche 911. Но то речь только о внешнем виде, интерьер же у Hyundai Prophecy – свой. Правда, вряд ли для конвейерной версии сохранят главную «фишку» концепта – джойстики вместо руля (расположены на водительской двери и на центральном подлокотнике). Зато Ли Санг Юп пообещал, что у электрокара будет такой же просторный салон, как у Prophecy, благо «тележка» позволяет. Кстати, топ-менеджер называет грядущую новинку седаном, но «не традиционного типа».

Концепт Hyundai Prophecy 1 / 3 Концепт Hyundai Prophecy 2 / 3 Концепт Hyundai Prophecy 3 / 3

В Auto Express считают, что модель с дизайном Prophecy в гамме Hyundai заменит электрический лифтбек Hyundai Ioniq. Напомним, «пятидверку» выпускают с 2016-го, в прошлом году модель обновили. Нынешний Ioniq Electric оснащается 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 38,3 кВт*ч, заявленный запас хода – 294 км (по циклу WLTP). Между тем лифтбек также бывает в виде обычного гибрида и Plug-In (с возможностью зарядки от электросети).



Актуальный Hyundai Ioniq Electric 1 / 3 Актуальный Hyundai Ioniq Electric 2 / 3 Актуальный Hyundai Ioniq Electric 3 / 3

Провальным Ioniq не назовешь. К примеру, лишь в Западной Европе в прошлом году было реализовано около 31 000 машин (львиная доля пришлась на стандартный гибрид, на втором месте – электрокар), тогда как выбор на моделях семейства Toyota Prius остановили 21 600 клиентов (и это вся Европа, а не только Западная). Не исключено, что Prophecy действительно вытеснит Ioniq Electric, а гибриды оставят. Возможен и другой вариант – Prophecy будут позиционировать в качестве Ioniq второго поколения, то есть у него тоже могут появиться еще и гибридные версии (если, конечно, позволит платформа).

