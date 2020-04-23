Новинки ×
  • Модель Hyundai с дизайном «под Porsche 911» станет серийной (но без главной фишки в салоне)

Модель Hyundai с дизайном «под Porsche 911» станет серийной (но без главной фишки в салоне)

23.04.2020 1963 0 0

Корейская марка готовит к дебюту новый электрокар. На рынок модель может выйти уже в следующем году, не исключено, что она придет на смену лифтбеку Ioniq.

 

В марте 2020-го компания Hyundai представила концептуальный электромобиль Prophecy. Модель должны были показать в рамках Женевского автосалона, однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 выставку отменили, так что пришлось ограничиться онлайн-презентацией. Выбирая имя для своей новинки, в компании, видимо, уже знали, что в статусе прототипа она не задержится (с английского название шоу-кара переводится как «пророчество»). А теперь получено официальное подтверждение: Prophecy перевоплотится в серийную модель, об этом британскому изданию Auto Express сообщил Ли Санг Юп, старший вице-президент и глава международного дизайн-центра Hyundai.

По словам топ-менеджера, товарная версия Prophecy дебютирует после того, как на конвейер встанет другая новинка марки – электрический кросс-хэтч с дизайном по мотивам прошлогоднего концепта Hyundai 45. Ожидается, что серийное воплощение «сорок пятого» представят до конца 2020-го (тестовые прототипы уже попадались фотошпионам), то есть товарный Prophecy мы можем увидеть в 2021-м.

Концепт Hyundai Prophecy
1 / 5
Концепт Hyundai Prophecy
2 / 5
Концепт Hyundai Prophecy
3 / 5
Концепт Hyundai Prophecy
4 / 5
Концепт Hyundai Prophecy
5 / 5

В основе обеих моделей лежит новая платформа E-GMP (Electric Global Modular Platform), которую концерн Hyundai-Kia разработал специально для своих будущих «электричек». Но вот о технике корейцы пока не рассказали – до сих пор не раскрыты характеристики даже концептов, что уж говорить о серийных машинах.

Облик Hyundai 45 «навеян» 1970-ми, а при создании Prophecy, как отмечают в компании, дизайнеры вдохновлялись эпохой 1930-х. Впрочем, у большинства второй электрокар в плане дизайна все равно прочно ассоциируется с Porsche 911. Но то речь только о внешнем виде, интерьер же у Hyundai Prophecy – свой. Правда, вряд ли для конвейерной версии сохранят главную «фишку» концепта – джойстики вместо руля (расположены на водительской двери и на центральном подлокотнике). Зато Ли Санг Юп пообещал, что у электрокара будет такой же просторный салон, как у Prophecy, благо «тележка» позволяет. Кстати, топ-менеджер называет грядущую новинку седаном, но «не традиционного типа».

Концепт Hyundai Prophecy
1 / 3
Концепт Hyundai Prophecy
2 / 3
Концепт Hyundai Prophecy
3 / 3

В Auto Express считают, что модель с дизайном Prophecy в гамме Hyundai заменит электрический лифтбек Hyundai Ioniq. Напомним, «пятидверку» выпускают с 2016-го, в прошлом году модель обновили. Нынешний Ioniq Electric оснащается 136-сильным электромотором и батареей ёмкостью 38,3 кВт*ч, заявленный запас хода – 294 км (по циклу WLTP). Между тем лифтбек также бывает в виде обычного гибрида и Plug-In (с возможностью зарядки от электросети).

Актуальный Hyundai Ioniq Electric
1 / 3
Актуальный Hyundai Ioniq Electric
2 / 3
Актуальный Hyundai Ioniq Electric
3 / 3

Провальным Ioniq не назовешь. К примеру, лишь в Западной Европе в прошлом году было реализовано около 31 000 машин (львиная доля пришлась на стандартный гибрид, на втором месте – электрокар), тогда как выбор на моделях семейства Toyota Prius остановили 21 600 клиентов (и это вся Европа, а не только Западная). Не исключено, что Prophecy действительно вытеснит Ioniq Electric, а гибриды оставят. Возможен и другой вариант – Prophecy будут позиционировать в качестве Ioniq второго поколения, то есть у него тоже могут появиться еще и гибридные версии (если, конечно, позволит платформа).

авторынок электромобиль новинки Hyundai

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Не замарать «Красное знамя»! 10 миллиардов через «почтовый ящик» в США для FAW-Hongqi Безвестный адвокат из Рокфеллер-центра в Нью-Йорке действительно может оказаться самым настоящим «рокфеллером», но, скорее всего, только на бумаге. Чьи деньги он планирует инвестировать в эл... 106 0 0 27.04.2020
Статьи / Популярные вопросы Я мою машину у реки или во дворе: что мне будет? В теплый сезон некоторые автовладельцы любят повозиться с автомобилем, а некоторые – еще и сэкономить за счет самостоятельного ремонта и мойки. И несмотря на то, что всем известно о незаконн... 355 0 0 27.04.2020
Статьи / Технологии Как делают автобусы: экскурсия по заводу MAN в Анкаре Фраза «Кто видел один современный автомобильный завод – видел их все» давно стала общим местом, затертым трюизмом… Каюсь – и я ее написал не один раз. Казалось бы, завод, на котором делают а... 660 0 0 27.04.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Дороже заправить, чем отремонтировать: опыт владения Chevrolet Chevy Van 1993 года Я искренне сочувствую людям, которые переживают из-за роста цен на бензин. Чего скрывать: сам от этого страдаю. И тем более отрадно видеть героев, которые ради собственного удовольствия ездя... 77907 13 0 29.11.2019
Тест-драйвы / Тест-драйв Покаяние, жадность и потенциальный культ: первый тест-драйв Peugeot Traveller 4x4 Российское представительство Peugeot-Citroen могло бы продавать свои калужские фургончики дешевле как минимум на полмиллиона рублей, если бы запустило грузопассажирскую версию. Тут вам и заг... 43111 12 0 10.01.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Тепловоз с V12: опыт владения Daimler Double Six LWB 1997 Наверное, это немного странно, но многие не очень понимают, почему Ягуар называется Даймлером и при чём тут Мерседес. На самом деле всё просто: Даймлер – это Ягуар на «максималках», а Мерсед... 39696 7 0 17.01.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
81 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
Больше