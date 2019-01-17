Конкурент Toyota Prius от Hyundai: новое поколение спустя три года (на самом деле нет)

Конкурент Toyota Prius от Hyundai: новое поколение спустя три года (на самом деле нет)

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Корейская компания представила обновленный гибридный хэтч Ioniq. Модель уже доступна на домашнем рынке, до Европы она доберется летом.
 

«Пятидверку» Hyundai Ioniq выпускают с 2016 года, она доступна в трех версиях – гибридной, Plug-in (то есть гибридной с возможностью подзарядки от электросети) и полностью электрической. Сегодня Хёндэ раскрыла модернизированный хэтч, причем в европейском подразделении компании автомобиль позиционируют именно в качестве модели второго поколения. Но на самом деле это, конечно, просто рестайлинг, ведь техника прежняя.

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Пока представлены только гибридные варианты Ioniq-2020, электрокар должен обновиться позже. Внешне от машин образца 2016 года посвежевшие гибриды отличаются декором: у таких хэтчей другие радиаторная решетка и бамперы, две секции дневных ходовых огней вместо прежнего одного «бумеранга». У фар и задних фонарей поменяли «начинку». Еще была расширена палитра цветов кузова.

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В салоне – новая передняя панель, опционально доступна мультимедийная система с «парящим» экраном диагональю 10,25 дюйма (в «базе» – прежний 8-дюймовый тачскрин, интегрированный в панель), который визуально объединен с дефлекторами обдува и еще одной сенсорной панелью. Последняя отвечает за управление климатической установкой и другими опциями – физических кнопок почти не осталось. Кроме того, у Ioniq обновили «приборку».

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В списке стандартного оснащения значится комплекс Hyundai SmartSense, в него входят: системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения, контроля усталости водителя. Также у Ioniq появился новый режим вождения «Зеленая зона»: ДВС автоматически отключится, когда хэтч въедет, например, на территорию больницы или школы. Эту зону определяет навигатор машины.

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Как уже упоминалось, силовые установки у «пятидверок» прежние. Hyundai Ioniq Hybrid оснащен работающей по циклу Аткинсона бензиновой «четверкой» 1.6 GDi (105 л.с.), электромотором мощностью 43,5 л.с., шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и литий-полимерной батареей ёмкостью 1,56 кВт*ч. Совокупная отдача этой версии – 141 л.с. У хэтча Ioniq Plug-in Hybrid электродвигатель выдает 61 л.с., ёмкость батареи – 8,9 кВт*ч, суммарная мощность установки – около 160 л.с.

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Что же касается полностью электрического хэтчбека Хёндэ, то эта модель после рестайлинга, скорее всего, получит новую батарею. Дореформенный Ioniq Electric оснащен 120-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 28 кВт*ч, реальный запас хода – около 170 км.

В Корее «стандартный» обновленный гибрид стоит от 22 420 000 вон, что эквивалентно примерно 1 336 000 рублей по актуальному курсу. Цена Ioniq Plug-in Hybrid-2020 — от 31 340 000 вон (около 1 867 000 рублей). До европейских дилеров машины доберутся в конце лета, цены пока не объявлены.

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Дореформенный Hyundai Ioniq Hybrid
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Дореформенный Hyundai Ioniq Hybrid
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Дореформенный Hyundai Ioniq Hybrid

Напомним, в ноябре 2018-го дебютировала обновленная версия главного конкурента гибридного Ioniq – Toyota Prius. Для модели японской марки теперь также предусмотрена мультимедийная система с огромным дисплеем, только у Приуса тачскрин вертикальный.

В России «зеленые» хэтчи Hyundai продавать не планируют, Prius же у нас представлен, но пока в дореформенном виде. Цена «японца» — от 2 322 000 рублей.

 

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