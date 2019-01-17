Конкурент Toyota Prius от Hyundai: новое поколение спустя три года (на самом деле нет)

Корейская компания представила обновленный гибридный хэтч Ioniq. Модель уже доступна на домашнем рынке, до Европы она доберется летом.

«Пятидверку» Hyundai Ioniq выпускают с 2016 года, она доступна в трех версиях – гибридной, Plug-in (то есть гибридной с возможностью подзарядки от электросети) и полностью электрической. Сегодня Хёндэ раскрыла модернизированный хэтч, причем в европейском подразделении компании автомобиль позиционируют именно в качестве модели второго поколения. Но на самом деле это, конечно, просто рестайлинг, ведь техника прежняя.

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Пока представлены только гибридные варианты Ioniq-2020, электрокар должен обновиться позже. Внешне от машин образца 2016 года посвежевшие гибриды отличаются декором: у таких хэтчей другие радиаторная решетка и бамперы, две секции дневных ходовых огней вместо прежнего одного «бумеранга». У фар и задних фонарей поменяли «начинку». Еще была расширена палитра цветов кузова.

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В салоне – новая передняя панель, опционально доступна мультимедийная система с «парящим» экраном диагональю 10,25 дюйма (в «базе» – прежний 8-дюймовый тачскрин, интегрированный в панель), который визуально объединен с дефлекторами обдува и еще одной сенсорной панелью. Последняя отвечает за управление климатической установкой и другими опциями – физических кнопок почти не осталось. Кроме того, у Ioniq обновили «приборку».

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В списке стандартного оснащения значится комплекс Hyundai SmartSense, в него входят: системы предотвращения столкновений, предупреждения о выходе из занимаемой полосы движения, контроля усталости водителя. Также у Ioniq появился новый режим вождения «Зеленая зона»: ДВС автоматически отключится, когда хэтч въедет, например, на территорию больницы или школы. Эту зону определяет навигатор машины.

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Как уже упоминалось, силовые установки у «пятидверок» прежние. Hyundai Ioniq Hybrid оснащен работающей по циклу Аткинсона бензиновой «четверкой» 1.6 GDi (105 л.с.), электромотором мощностью 43,5 л.с., шестиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями и литий-полимерной батареей ёмкостью 1,56 кВт*ч. Совокупная отдача этой версии – 141 л.с. У хэтча Ioniq Plug-in Hybrid электродвигатель выдает 61 л.с., ёмкость батареи – 8,9 кВт*ч, суммарная мощность установки – около 160 л.с.

Что же касается полностью электрического хэтчбека Хёндэ, то эта модель после рестайлинга, скорее всего, получит новую батарею. Дореформенный Ioniq Electric оснащен 120-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 28 кВт*ч, реальный запас хода – около 170 км.

В Корее «стандартный» обновленный гибрид стоит от 22 420 000 вон, что эквивалентно примерно 1 336 000 рублей по актуальному курсу. Цена Ioniq Plug-in Hybrid-2020 — от 31 340 000 вон (около 1 867 000 рублей). До европейских дилеров машины доберутся в конце лета, цены пока не объявлены.

1 / 3 Дореформенный Hyundai Ioniq Hybrid 2 / 3 Дореформенный Hyundai Ioniq Hybrid 3 / 3 Дореформенный Hyundai Ioniq Hybrid

Напомним, в ноябре 2018-го дебютировала обновленная версия главного конкурента гибридного Ioniq – Toyota Prius. Для модели японской марки теперь также предусмотрена мультимедийная система с огромным дисплеем, только у Приуса тачскрин вертикальный.

В России «зеленые» хэтчи Hyundai продавать не планируют, Prius же у нас представлен, но пока в дореформенном виде. Цена «японца» — от 2 322 000 рублей.