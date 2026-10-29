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Новый Mitsubishi Pajero для Японии – только полный привод

29.10.2026 1231 0 0
Новый Mitsubishi Pajero для Японии – только полный привод

Компания Mitsubishi раскрыла комплектации и цены возрожденного внедорожника Pajero, предназначенного для японского рынка. Там модель предложена в четырех комплектациях на выбор.

Мировую премьеру рамного вездехода Mitsubishi Pajero пятого поколения провели в начале сентября в родной для компании Японии. Прием предварительных заявок в Стране восходящего солнца стартовал 1 октября, но без публикации прайс-листа. Дебютным же рынком для внедорожника стал Таиланд, где и ведется его производство: «пятый» Pajero выпускает тот же завод, который делает родственный пикап Mitsubishi L200/Triton актуальной генерации. Так вот теперь Mitsubishi объявила комплектации и цены модели для Японии, «живые» продажи там начнутся 17 декабря. К слову, японцам Pajero уже в целом приглянулся. Как отметили в компании, количество предзаказов достигло примерно 5500 единиц, что «превышает годовой целевой показатель» (но его Mitsubishi так и не озвучила).

Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Напомним, что у Mitsubishi Pajero рама лестничного типа и пружинные подвески (передняя – независимая, задняя – пружинная зависимая с неразрезным мостом). Длина внедорожника равна 4920 мм, ширина – 1925 мм, высота в зависимости от версии – 1900 или 1910 мм, колесная база – 2870 мм. Паспортный дорожный просвет «простых» версий предназначенного для Японии Pajero составляет 220 мм, более дорогих вариантов – 230 мм.

Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
Базовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Двигатель один – турбодизель 4N16 2.4 от родственного пикапа L200/Triton, он выдает 204 л.с. и 480 Нм. Мотор работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом. В Японии Mitsubishi Pajero во всех версиях имеет полноприводную трансмиссию Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом, тогда как в Таиланде начальные исполнения – заднеприводные.

Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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В плане дизайна предназначенные для разных стран машины ничем не отличаются. Среди особенностей внешности нового Pajero – Т-образные блоки ходовых огней, состоящие из горизонтальных диодных секций, оформленные в том же ключе задние фонари. Внедорожник также получил внушительные бамперы. В салоне установлено табло, то есть объединенные виртуальная приборка и экран мультимедийной системы. Как и в Таиланде, в Японии представлен исключительно семиместный Mitsubishi Pajero, хотя, например, в Австралии будет и пятиместный вариант.

Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Всего у адресованного японскому рынку внедорожника четыре комплектации (в Таиланде их три) – GLS, GSR, Exceed и Super Exceed. Базовый Mitsubishi Pajero GLS за 6 193 000 йен (около 3,2 млн рублей по текущему курсу) – это светодиодная оптика (в том числе, LED-противотуманки), 18-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, экраны диагональю 12,3 дюйма каждый, климат-контроль, подогрев руля, аудиосистема с шестью динамиками, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. В версии GSR за 6 765 000 йен (3,46 млн рублей) появляются рейлинги на крыше, дисплеи по 14,3 дюйма, обивка сидений из натуральной кожи, подогрев кресел первого и второго рядов, трехзонный «климат».

Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
3 / 4
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
Топовый Mitsubishi Pajero для Японии
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Mitsubishi Pajero Exceed за 6 930 000 йен (3,55 млн рублей) имеет 20-дюймовые диски, адаптивные фары, беспроводную зарядку для смартфона и солнцезащитные шторки на боковых задних стеклах, плюс в этом исполнении опять приборка и мультимедиа по 12,3 дюйма. 

Mitsubishi Pajero для Японии

Более крупные дисплеи возвращаются в топовой версии Super Exceed за 7 950 800 йен (4,07 млн рублей), самый дорогой Pajero также получил оригинальную радиаторную решетку (у нее соты вместо горизонтальных плашек), рыжую кожу, вентиляцию передних сидений, цифровое салонное зеркало и аудиосистему Yamaha Ultimate с 12 динамиками. Топ-версия может быть с черной крышей, а за доплату для нее предусмотрен панорамный люк.

Mitsubishi Pajero для Японии
Mitsubishi Pajero для Японии
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Mitsubishi Pajero для Японии
Mitsubishi Pajero для Японии
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В этом году новый Mitsubishi Pajero также доберется до Австралии. А с 2027-го внедорожник станут продавать в других странах Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

внедорожник Япония авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi Pajero
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