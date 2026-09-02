Возрождённый внедорожник Mitsubishi Pajero: дизель и никакой «зелени»

О том, что рамный внедорожник Pajero вернется в гамму Mitsubishi, официально объявили в мае. Затем, как и положено, была серия разнообразных тизеров. Ну а теперь состоялась презентация вездехода нового, уже пятого по счету поколения. Напомним также, что самый первый внедорожник вышел на рынок в 1982 году, «четвертый» Mitsubishi Pajero продержался на конвейере с 2006 по 2021 гг. (в некоторых странах модель была известна как Montero или Shogun).

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Между тем информация о грядущем возрождении Pajero уже давно «гуляла» по Сети, и прежде считалось, будто в новом поколении внедорожник окажется родственником Nissan Patrol. Но нет, «пятый» Mitsubishi Pajero – это брат актуального пикапа Mitsubishi L200/Triton.

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Пассажирский SUV имеет раму лестничного типа. Также сообщается, что расширенное использование высокопрочной стали способствовало снижению веса, а «увеличение площади поперечного сечения рамы» позволило повысить жесткость на кручение. У нового Mitsubishi Pajero пружинные подвески: передняя – независимая, задняя – пружинная зависимая с неразрезным мостом. Предусмотрена полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II с несимметричным межосевым самоблокирующимся дифференциалом.

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Длина возрожденного Mitsubishi Pajero равна 4920 мм, ширина – 1925 мм, высота – 1910 мм, колесная база – 2870 мм. Паспортный дорожный просвет вездехода с 20-дюймовыми дисками – внушительные 230 мм.

Внешность выполнена в актуальном фирменном стиле марки. Mitsubishi Pajero получил Т-образные блоки ходовых огней, состоящие из горизонтальных диодных секций, ДХО вдобавок объединены между собой светящейся же плашкой. Компактные фары «прилеплены» к ДХО, а под огнями есть маленькие же противотуманки. Задние фонари сделали вертикальными, к ним пристыкованы дополнительные горизонтальные секции. Внедорожник еще имеет массивные бамперы и раздутые колесные арки. У радиаторной решетки два варианта дизайна – с полосками или с узором в виде сетки.

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В семиместном салоне установлено табло – в зависимости от комплектации каждый экран может быть диагональю 12,3 или 14,3 дюйма. Под центральным дисплеем есть «кругляш» и физические кнопки. На центральном тоннеле расположена крупная шайба для выбора режима движения. В списке оборудования еще заявлены трехзонный климат-контроль, вентиляция кресел, аудиосистема Yamaha и восемь подушек безопасности (в том числе, центральная, между передними сиденьями). Разумеется, в арсенале модели значится и комплекс водительских ассистентов, он включает камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

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Mitsubishi Pajero дебютировал без всяких гибридных довесков. Внедорожник получил турбодизель 4N16 2.4 от родственного пикапа L200/Triton. Мощность мотора составляет 204 л.с., максимальный крутящий момент в зависимости от модификации – 470 или 480 Нм. Pajero предложат с классическим восьмиступенчатым автоматом, тогда как грузовичку положен шестиступенчатый.

Производство Mitsubishi Pajero наладят на заводе в Таиланде, который выпускает и пикап Triton. Именно эта страна и станет первым рынком, там продажи, как ожидается, стартуют до конца текущего года. Затем новый внедорожник появится в Австралии и Японии. А впоследствии свежий Pajero доберется до других стран Юго-Восточной Азии, стран Латинский Америки и Ближнего Востока – всего для него заявлено примерно 100 рынков.

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Кстати, согласно свежей стратегии развития Mitsubishi, новый Pajero станет отдельным семейством – в него еще войдут как минимум две модели.