Новинки ×
  • Премьеры Mitsubishi: отдельная линейка Pajero, кроссоверы, пикапы и вэны

Премьеры Mitsubishi: отдельная линейка Pajero, кроссоверы, пикапы и вэны

01.06.2026 305 1 0
Премьеры Mitsubishi: отдельная линейка Pajero, кроссоверы, пикапы и вэны

Компания Mitsubishi намерена превратить Pajero в новое семейство. А всего в течение ближайших нескольких лет марка выпустит минимум 13 свежих моделей.

Японская фирма Mitsubishi актуализировала план своего развития, рассчитанный вплоть до 2031 финансового года. Разумеется, для рядового обывателя самое интересное в нем – новые модели. Так вот, согласно новой стратегии, Pajero станет отдельным семейством.

Будущее семейство Mitsubishi Pajero

Первым дебютирует одноименный рамный внедорожник, который станет флагманом бренда. Премьера намечена на осень текущего года. Ранее в Mitsubishi также сообщили о том, что этот рамник окажется родственником нынешнего пикапа Triton/L200. Как и грузовичок, возрожденный Mitsubishi Pajero будут производить в Таиланде.

Флагманский рамный внедорожник Mitsubishi Pajero. Этот вездеход представят осенью 2026 года
Флагманский рамный внедорожник Mitsubishi Pajero. Этот вездеход представят осенью 2026 года
1 / 3
Другой крупный член семейства. Возможно, следующий Mitsubishi Pajero Sport, но это пока не подтверждено
Другой крупный член семейства. Возможно, следующий Mitsubishi Pajero Sport, но это пока не подтверждено
2 / 3
Не то кей-кар с культовым именем Pajero, не то действительно рамник, только маленький
Не то кей-кар с культовым именем Pajero, не то действительно рамник, только маленький
3 / 3

Наряду с флагманом в семейство войдут еще минимум две модели, их засветили в презентации производителя. Вероятно, у этих автомобилей окажутся собственные «фамилии». Судя по всему, один из «других» будущих Pajero – тоже немаленький SUV. Возможно, это следующий Pajero Sport (нынешний Sport – также рамный внедорожник, он сделан на базе прежнего Triton), пусть эта приставка в презентации и не указана. Хотя не исключено, что это будет просто крупный паркетник с несущим кузовом. Но в таком случае, непонятно, почему новый Mitsubishi Pajero Sport в принципе не упомянут, а ведь замаскированные тестовые прототипы уже ловили во время испытаний (речь именно об «упрощенном» Sport, а не о флагманском Pajero).

К еще одному члену семейства Pajero тоже есть вопросы. То ли это будет кей-кар, которому просто присвоят культовое имя (к примеру, в гамме Mitsubishi есть легковые микровэны Delica Mini и Delica D:2), то ли Mitsubishi готовит недорогой рамный компакт – по примеру Тойоты с ее Land Cruiser FJ. В общем, нам остается лишь ждать презентации.

Будущие модели Mitsubishi


Всего же в планах Mitsubishi 13 новых моделей – «традиционные», гибриды PHEV и HEV (с возможностью зарядки от электросети и без нее соответственно) и электрокары. Помимо семейства Pajero, это также «легковые» кроссоверы, полноценный минивэн, компактвэн Xpander следующего поколения, два кей-кара и два пикапа. Часть новинок будет создана в сотрудничестве с Nissan и Renault – видимо, речь идет о перелицованных машинах этих марок. В число последних войдет и некий пикап Nissan для Северной Америки. Напомним, Nissan недавно обещал для североамериканского рынка сразу несколько рамных моделей собственной разработки.

минивэн пикап внедорожник кроссовер авторынок новинки Mitsubishi Mitsubishi Pajero Mitsubishi Pajero Sport

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
01.06.2026 23:08
Станислав

Так раньше уже было семейство Паджеро - настояший Паджеро и маленький Паджеро Пинин...

1

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Раскоронованные: дальнобойщики больше не короли дорог По статистике, водители больше всех не любят самокатчиков. На втором месте в рейтинге ненависти оказались мотоциклисты, на третьем – велосипедисты. Отчасти согласен, но я бы сюда добавил ещё... 636 1 0 01.06.2026
Статьи / История Для истинных самураев и жителей Дальнего Востока: чем интересны автомобили японского такси В мире существует не так уж много стран, автомобильная промышленность которых выпускала легковые автомобили, изначально не предназначенные для продажи частным лицам. И речь в данном случае и... 830 1 4 31.05.2026
Статьи / Обзор Имперская роскошь и шок-цена: первый обзор Hongqi Golden Sunflower Guoya Компания Hongqi презентовала в Москве флагманский седан Guoya – тот самый автомобиль, который ждали под индексом L1. Теперь модель прописалась в линейке Golden Sunflower, то есть в той части... 1984 7 4 29.05.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9 Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 т... 42244 8 2 17.04.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 12291 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 9795 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
21 Новый российский седан Senat 900: первые изображения
20 Кроссоверы Volga K50 и Volga K40, седан Volga C50: объявлены стартовые...
8 Автомобиль Бенджамина Баттона: опыт владения Nissan PAO
Новые комментарии
Change privacy settings