Премьеры Mitsubishi: отдельная линейка Pajero, кроссоверы, пикапы и вэны

Японская фирма Mitsubishi актуализировала план своего развития, рассчитанный вплоть до 2031 финансового года. Разумеется, для рядового обывателя самое интересное в нем – новые модели. Так вот, согласно новой стратегии, Pajero станет отдельным семейством.

Будущее семейство Mitsubishi Pajero

Первым дебютирует одноименный рамный внедорожник, который станет флагманом бренда. Премьера намечена на осень текущего года. Ранее в Mitsubishi также сообщили о том, что этот рамник окажется родственником нынешнего пикапа Triton/L200. Как и грузовичок, возрожденный Mitsubishi Pajero будут производить в Таиланде.

Флагманский рамный внедорожник Mitsubishi Pajero. Этот вездеход представят осенью 2026 года 1 / 3 Другой крупный член семейства. Возможно, следующий Mitsubishi Pajero Sport, но это пока не подтверждено 2 / 3 Не то кей-кар с культовым именем Pajero, не то действительно рамник, только маленький 3 / 3

Наряду с флагманом в семейство войдут еще минимум две модели, их засветили в презентации производителя. Вероятно, у этих автомобилей окажутся собственные «фамилии». Судя по всему, один из «других» будущих Pajero – тоже немаленький SUV. Возможно, это следующий Pajero Sport (нынешний Sport – также рамный внедорожник, он сделан на базе прежнего Triton), пусть эта приставка в презентации и не указана. Хотя не исключено, что это будет просто крупный паркетник с несущим кузовом. Но в таком случае, непонятно, почему новый Mitsubishi Pajero Sport в принципе не упомянут, а ведь замаскированные тестовые прототипы уже ловили во время испытаний (речь именно об «упрощенном» Sport, а не о флагманском Pajero).

К еще одному члену семейства Pajero тоже есть вопросы. То ли это будет кей-кар, которому просто присвоят культовое имя (к примеру, в гамме Mitsubishi есть легковые микровэны Delica Mini и Delica D:2), то ли Mitsubishi готовит недорогой рамный компакт – по примеру Тойоты с ее Land Cruiser FJ. В общем, нам остается лишь ждать презентации.

Будущие модели Mitsubishi



Всего же в планах Mitsubishi 13 новых моделей – «традиционные», гибриды PHEV и HEV (с возможностью зарядки от электросети и без нее соответственно) и электрокары. Помимо семейства Pajero, это также «легковые» кроссоверы, полноценный минивэн, компактвэн Xpander следующего поколения, два кей-кара и два пикапа. Часть новинок будет создана в сотрудничестве с Nissan и Renault – видимо, речь идет о перелицованных машинах этих марок. В число последних войдет и некий пикап Nissan для Северной Америки. Напомним, Nissan недавно обещал для североамериканского рынка сразу несколько рамных моделей собственной разработки.