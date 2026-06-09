Рассекречен Audi Q7 третьего поколения с салоном как у грядущего Q9 и ДВС под капотом

Производство нового кроссовера налажено на заводе в Братиславе (Словакия). Живые продажи «третьего» Q7 в Европе начнутся в сентябре 2026 года, цены уже известны.

Немецкая марка выпускает кроссовер Audi Q7 с 2005 года, второе поколение появилось в 2015-м. Рестайлинг настиг эту модель в 2019-м, а также в начале 2024-го (немногим позже дебютировала и посвежевшая версия с PHEV-установкой). Осенью того же года фотошпионы поймали замаскированные прототипы Q7 третьей генерации в ходе дорожных тестов. А теперь наконец новый кроссовер рассекречен полностью.

На фото: Audi Q7 третьего поколения (версия для Европы)

Экстерьер нового Audi Q7 оформлен в соответствии с актуальным фирменным стилем немецкого бренда. Кроссовер получил увеличенную радиаторную решётку с рисунком в виде ячеек, обрамлённых матовыми бумерангами, и без хромированной рамки. Модель получила двухэтажную головную оптику с узкими светодиодными ходовыми огнями в верхней части и основными блоками фар ниже. Опционально доступна матричная оптика.

В нижнюю часть переднего бампера интегрированы центральный и пара боковых воздухозаборников. В профиль можно увидеть стандартные наружные зеркала, обычные дверные ручки, хромированную рамку бокового остекления, а также оригинальные колёсные диски, размер которых варьируется от 20 до 23 дюймов. Крышу украшают серебристые рейлинги и антенна «акулий плавник».

На фото: салон Audi Q7 третьего поколения (версии для Европы) 1 / 5 На фото: салон Audi Q7 третьего поколения (версии для Европы) 2 / 5 На фото: салон Audi Q7 третьего поколения (версии для Европы) 3 / 5 На фото: салон Audi Q7 третьего поколения (версии для Европы) 4 / 5 На фото: салон Audi Q7 третьего поколения (версии для Европы) 5 / 5

Корма получила лаконичный спойлер в верхней части багажной двери, черные глянцевые и серую матовую вставки в нижней части заднего бампера, а также подсвеченный логотип в виде четырёх колец и двухэтажные «T-образные» фонари. Они соединены друг с другом тонкой светящейся полоской, проходящей через всю ширину пятой двери, и имеют меняющуюся графику в верхней части. Ещё кроссовер получил модернизированные поворотники: в тёмное время суток стилизованный указатель проецируется на дорогу спереди и сзади автомобиля синхронно с динамическими сигналами.

Новый Audi Q7 в стандартной версии доступен с пятиместным салоном, опционально предлагается шести- и семиместная компоновка. Передним креслам предлагаются функции вентиляции и массажа (в зависимости от исполнения). У пятиместного SUV объём багажника составляет до 806 литров, а со сложенными задними сидениями – 2075 литров. У семиместного варианта показатели равны 722 и 1980 литров соответственно.

Оформление интерьера у представленной новинки схоже с грядущим флагманским кроссовером Audi Q9 (его салон был рассекречен в первой половине прошлого месяца). Так, «ку седьмой» снабдили панорамным люком в крыше с подсветкой и настраиваемой прозрачностью. Перед водителем располагается рулевое колесо со «сплюснутым» с двух сторон ободом и сенсорными кнопками, а на передней панели установлено три дисплея – объединённые в изогнутое табло виртуальная приборка с мультимедийным тачскрином, а также отдельный сенсорный экран для переднего пассажира.

На фото: новый Audi SQ7 (версия для США)

На европейском рынке Audi Q7 третьего поколения предложат с 3,0-литровым дизельным двигателем V6 в двух вариантах форсировки. У стартового исполнения максимальная отдача составляет 245 л.с., крутящий момент – 500 Нм, у топового – 299 л.с. и 630 Нм. Мотор работает в составе установки MHEV plus, «электродовесок» обеспечивает дополнительные 24 л.с. Модели положены восьмиступенчатый автомат Tiptronic и постоянный полный привод quattro с новым межосевым дифференциалом повышенного трения с преднатягом.

В США новый кроссовер предложат с бензиновой битурбошестёркой объёмом 2,9 литра, его отдача составляет 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 600 Нм. Двигатель работает в комплекте с 8АКП. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) ему требуется 4,8 секунды, привод – только полный.

Ещё в Штатах сразу показали и «заряженный» Audi SQ7. Этому кроссоверу положен 4,0-литровый битурбомотор V8, максимальная мощность которого равна 600 л.с., а крутящий момент – 800 Нм. Тоже агрегатируется с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. На разгон до 60 миль/ч такой SUV тратит 3,7 секунды.

На фото: салон нового Audi SQ7 (версии для США)

Производство нового Audi Q7 налажено на заводе в Братиславе (Словакия). На американский рынок новинка выйдет в четвёртом квартале 2026-го, цены станут известны позже. В Европе сбор предзаказов стартует в июне, поставки дилерам начнутся в сентябре. Стоимость на домашнем рынке, в Германии, уже известна: за стартовый вариант просят не менее 87 900 евро (эквивалентно примерно 7,3 млн рублей по текущему курсу), а покупка топ-версии обойдётся минимум в 90 500 евро (около 7,5 млн рублей).