Флагманский кроссовер Audi Q9 готовится к скорой премьере: рассекречен салон

Новинка немецкой марки дебютирует летом 2026 года. Цены станут известны позже, стоит ожидать, что такой SUV окажется дороже, чем Q8.

Флагманским кроссовером бренда Audi формально на сегодняшний день является Q8, который был представлен в мае 2018 года, а рестайлинг пережил в 2023-м. Однако в дальнейшем этот статус перейдёт к полноразмерному SUV, который поступит в продажу под названием Audi Q9. Первые замаскированные прототипы были замечены на дорожных тестах в 2024 году. Теперь немецкая марка рассекретила интерьер серийного кроссовера.

В компании отметили, что у грядущего флагмана Audi впервые двери будут оснащены электроприводом. Специальные датчики, умеющие обнаруживать препятствия, останавливают дверь, если для её открытия недостаточно места (полезно на тесном паркинге). Ещё новинка получит большой панорамный люк (площадь – около 1,5 кв.м) с подсветкой (84 светодиода, 30 цветов) и регулируемой прозрачностью. Когда автомобиль припаркован, крыша автоматически становится непрозрачной, а при следующем запуске восстанавливаются последние настройки.

Салон может быть рассчитан либо на семерых седоков, либо на шестерых. Во втором случае средний ряд состоит из двух капитанских кресел с электрорегулировками и функцией вентиляции. В передней части Audi Q9 располагаются сидения, которым положена ещё и функция массажа. Спинки сидений третьего ряда можно складывать по отдельности, предусмотрен электропривод.

Для флагманского кроссовера разработчики предусмотрели контурную подсветку передней панели и дверей. Система динамического освещения входит в состав пакета Ambient Light Plus, речь идёт о непрерывной светодиодной полоске, которая проходит по всей ширине салона. При этом светящиеся элементы могут синхронизироваться с ритмом звучащей в салоне музыки.

Audi Q9 снабдили обновлённой аудиосистемой премиум-класса Bang & Olufsen с 4D-звуком (в основу легла предыдущая 3D-аудиосистема). Предусмотрены в том числе динамики на подголовниках, которые позволяют осуществлять личные телефонные звонки, а также получать навигационные подсказки, не отвлекая пассажиров.

Салон отделан комбинированным материалом, включающим шерсть, микрофибру, кожу и кожзаменитель, а в качестве декора предусмотрены вставки из ясеня, лайма, либо углеволокна. В компании решили сократить в оформлении использование глянцевых поверхностей в пользу матовых и текстурированных элементов.

Флагману положены порты USB-C для зарядки мощностью до 100 Вт, а также устройство для беспроводной зарядки двух смартфонов (соответствует стандарту Qi2.2). В грузовом отделении имеются выдвижные крючки и регулируемые крепления. А на крыше вместо стандартных рейлингов установлен багажник (вне зависимости от комплектации).

Официальная информация о «начинке» появится позже. Ожидается, что в гамме Audi Q9 будут дизельные, бензиновые моторы и подключаемые гибридные силовые установки. Полный привод quattro будет стандартным. Ранее дизайнер Колёса.ру Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть грядущий флагман немецкой марки. Мировая премьера пройдёт летом 2026 года.