Koenigsegg CCGT1: классические формы, очень мощный V8 и трековая закалка

В 2022 году компания Koenigsegg представила дорожный суперкар CC850, который посвящён первой серийной модели шведской марки — CC8S. В 2007 году компания Koenigsegg сделала на базе дорожного CC8S гоночный суперкар CCGT GT1, но ему, к сожалению, не удалось поучаствовать в соревнованиях.
Через два месяца после начала ходовых испытаний Koenigsegg CCGT GT1 Международная автомобильная федерация (FIA) изменила регламент гоночного класса GT1. Шведский суперкар не соответствовал изменённому регламенту, а чтобы вписаться в новые требования, нужно было делать полностью новый автомобиль — этого компания Koenigsegg не могла себе позволить.
Koenigsegg CCGT1, представленный вчера в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), — это дань памяти несостоявшемуся проекту Koenigsegg CCGT GT1, от которого остался только единственный действующий прототип (сегодня он хранится в частной коллекции). Стилистическое сходство между Koenigsegg CCGT1 и Koenigsegg CCGT GT1 очевидно, но в техническом плане это совершенно разные машины из разных эпох.
В основе современного Koenigsegg CCGT1 лежит углепластиковый монокок и платформа дорожного суперкара Koenigsegg CC850, но ради увеличения прижимной силы переделано практически всё наружное оперение. Увеличен передний диффузор, боковины обзавелись канардами и стабилизаторами, на передних крыльях появились «тёрки» воздуховодов, на крыше вырос «горб» воздухозаборника для двигателя, а на корме установлено массивное активное антикрыло с регулируемым в пределах 30 градусов углом атаки. Самый большой вклад в создание прижимной силы вносит профилированное днище, перетекающее в массивный задний диффузор. Новые аэродинамические элементы создают до 850 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч. Съёмная крыша сохранена, то есть Koenigsegg CCGT1 — это тарга, как и Koenigsegg CC850.
Габаритная длина Koenigsegg CCGT1 — 4478 мм, ширина — 2058 мм, высота — 1160 мм, колёсная база — 2700 мм. Адаптивная пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» перенастроена с прицелом на трек. Тормоза — карбон-кермические: на передней оси установлены 408-миллиметровые тормозные диски с 6-поршневыми суппортами, на задней — 390-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Шины — Pirelli P Zero R либо Pirelli P Zero Trofeo RS размерности 275/35 R 20 спереди и 335/30 R 21 сзади.
5,0-литровый битурбомотор V8 собственной разработки Koenigsegg на модели CCGT1 выдаёт максимальные 1280 л.с. при работе на бензине и 1600 л.с. при работе на биоэтаноле Е85, максимальный крутящий момент достигает 1500 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через уникальный 9-ступенчатый «автомат» LST (Light Speed Transmission) с семью сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. У коробки есть ручной режим переключения передач подрулевыми лепестками, а за доплату предлагается уже известная по модели CC850 система ESS (Engage Shift System), имитирующая работу 6-ступенчатой МКП — переключать передачи в этом случае нужно рычагом, установленным очень близко к рулю. Даже при наличии системы ESS водитель может в любой момент перейти в полностью автоматический режим работы коробки передач. Динамические характеристики Koenigsegg CCGT1 пока не раскрыты.
В салоне Koenigsegg CCGT1 установлены два лёгких углепластиковых кресла с 6-точечными ремнями безопасности. Аналоговый щиток приборов переделан по сравнению с моделью CC850: между двумя основными циферблатами разместился сферический индикатор перегрузок. Дизайн центральной консоли адаптирован под гоночные стандарты, но на ней сохранён сенсорный мультимедийный экран. В оснащении есть климат-контроль, мощная аудиосистема и набор электронных ассистентов водителя, облегчающих эксплуатацию суперкара на дорогах общего пользования.
За доплату для Koenigsegg CCGT1 предлагается дополнительный трековый пакет (Track Package) для тех клиентов, кто захочет выжать максимум из этого суперкара на автодроме. В Track Package входят интегрированный в салон углепластиковый каркас безопасности, гоночные ковши, система пожаротушения, пневматические домкраты, гоночные тормоза и шины, гоночная выхлопная система и гоночные настройки подвески. Увы, даже с трековым пакетом участвовать на Koenigsegg CCGT1 в настоящих соревнованиях нельзя, но можно посещать организованные компанией Koenigsegg трек-дни с полной заводской поддержкой.
Тираж Koenigsegg CCGT1 составит 70 экземпляров, все они уже распределены между заказчиками. Цена не разглашается, но по неофициальным данным она составляет порядка 4 млн евро за экземпляр.
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