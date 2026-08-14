Koenigsegg CCGT1: классические формы, очень мощный V8 и трековая закалка

Шведская компания Koenigsegg представила трековый суперкар CCGT1, на котором, однако, можно ездить по дорогам общего пользования. В техническом плане Koenigsegg CCGT1 является производной от модели CC850.

В 2022 году компания Koenigsegg представила дорожный суперкар CC850, который посвящён первой серийной модели шведской марки — CC8S. В 2007 году компания Koenigsegg сделала на базе дорожного CC8S гоночный суперкар CCGT GT1, но ему, к сожалению, не удалось поучаствовать в соревнованиях.

Koenigsegg CCGT GT1 образца 2007 года 1 / 2 Koenigsegg CCGT GT1 образца 2007 года 2 / 2

Через два месяца после начала ходовых испытаний Koenigsegg CCGT GT1 Международная автомобильная федерация (FIA) изменила регламент гоночного класса GT1. Шведский суперкар не соответствовал изменённому регламенту, а чтобы вписаться в новые требования, нужно было делать полностью новый автомобиль — этого компания Koenigsegg не могла себе позволить.

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Koenigsegg CCGT1, представленный вчера в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния), — это дань памяти несостоявшемуся проекту Koenigsegg CCGT GT1, от которого остался только единственный действующий прототип (сегодня он хранится в частной коллекции). Стилистическое сходство между Koenigsegg CCGT1 и Koenigsegg CCGT GT1 очевидно, но в техническом плане это совершенно разные машины из разных эпох.

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В основе современного Koenigsegg CCGT1 лежит углепластиковый монокок и платформа дорожного суперкара Koenigsegg CC850, но ради увеличения прижимной силы переделано практически всё наружное оперение. Увеличен передний диффузор, боковины обзавелись канардами и стабилизаторами, на передних крыльях появились «тёрки» воздуховодов, на крыше вырос «горб» воздухозаборника для двигателя, а на корме установлено массивное активное антикрыло с регулируемым в пределах 30 градусов углом атаки. Самый большой вклад в создание прижимной силы вносит профилированное днище, перетекающее в массивный задний диффузор. Новые аэродинамические элементы создают до 850 кг прижимной нагрузки на скорости 250 км/ч. Съёмная крыша сохранена, то есть Koenigsegg CCGT1 — это тарга, как и Koenigsegg CC850.

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Габаритная длина Koenigsegg CCGT1 — 4478 мм, ширина — 2058 мм, высота — 1160 мм, колёсная база — 2700 мм. Адаптивная пружинная подвеска на двойных поперечных рычагах «по кругу» перенастроена с прицелом на трек. Тормоза — карбон-кермические: на передней оси установлены 408-миллиметровые тормозные диски с 6-поршневыми суппортами, на задней — 390-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Шины — Pirelli P Zero R либо Pirelli P Zero Trofeo RS размерности 275/35 R 20 спереди и 335/30 R 21 сзади.

5,0-литровый битурбомотор V8 собственной разработки Koenigsegg на модели CCGT1 выдаёт максимальные 1280 л.с. при работе на бензине и 1600 л.с. при работе на биоэтаноле Е85, максимальный крутящий момент достигает 1500 Нм. Вся мощность передаётся на задние колёса через уникальный 9-ступенчатый «автомат» LST (Light Speed Transmission) с семью сцеплениями и самоблокирующийся дифференциал с электронным управлением. У коробки есть ручной режим переключения передач подрулевыми лепестками, а за доплату предлагается уже известная по модели CC850 система ESS (Engage Shift System), имитирующая работу 6-ступенчатой МКП — переключать передачи в этом случае нужно рычагом, установленным очень близко к рулю. Даже при наличии системы ESS водитель может в любой момент перейти в полностью автоматический режим работы коробки передач. Динамические характеристики Koenigsegg CCGT1 пока не раскрыты.

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В салоне Koenigsegg CCGT1 установлены два лёгких углепластиковых кресла с 6-точечными ремнями безопасности. Аналоговый щиток приборов переделан по сравнению с моделью CC850: между двумя основными циферблатами разместился сферический индикатор перегрузок. Дизайн центральной консоли адаптирован под гоночные стандарты, но на ней сохранён сенсорный мультимедийный экран. В оснащении есть климат-контроль, мощная аудиосистема и набор электронных ассистентов водителя, облегчающих эксплуатацию суперкара на дорогах общего пользования.

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За доплату для Koenigsegg CCGT1 предлагается дополнительный трековый пакет (Track Package) для тех клиентов, кто захочет выжать максимум из этого суперкара на автодроме. В Track Package входят интегрированный в салон углепластиковый каркас безопасности, гоночные ковши, система пожаротушения, пневматические домкраты, гоночные тормоза и шины, гоночная выхлопная система и гоночные настройки подвески. Увы, даже с трековым пакетом участвовать на Koenigsegg CCGT1 в настоящих соревнованиях нельзя, но можно посещать организованные компанией Koenigsegg трек-дни с полной заводской поддержкой.

Тираж Koenigsegg CCGT1 составит 70 экземпляров, все они уже распределены между заказчиками. Цена не разглашается, но по неофициальным данным она составляет порядка 4 млн евро за экземпляр.