Koenigsegg CC850: старомодная внешность, 1385-сильный V8 и уникальная коробка передач

В начале 2000-х Кристиан фон Кëнигсегг ворвался в элитарный и очень узкий на тот момент сегмент суперкаров со своей моделью CC8S: её сделанный на фордовском блоке 4,6-литровый компрессорный V8 выдаёт 654 л.с. и состыкован с 6-ступенчатой «механикой», которая передаёт всю мощность на задние колёса. До 100 км/ч Koenigsegg CC8S разгоняется за 3,5 с, максимальная скорость — 390 км/ч. Тираж модели составил скромные 6 экземпляров.

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Дебютировавший на прошлой неделе в калифорнийском Монтерее Koenigsegg CC850 настолько бережно цитирует эстетку своего предка двадцатилетней давности, что его можно было бы принять за рестомод, но нет — это стилизация, все «потрошки» новые, взятые от современных моделей Koenigsegg.



Koenigsegg CC850

В основе кузова Koenigsegg CC850, разумеется, лежит углепластиковый монокок. Тип кузова — тарга, так как жёсткая крыша сделана съёмной. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с гидравлически регулируемым дорожным просветом. Тормоза — карбон-керамические: диаметр передних дисков — 410 мм (6-поршневые суппорты), задних — 395 мм (4-поршневые суппорты). Олдскульные «телефонные» колёсные диски с креплением единственной центральной гайкой заметно крупнее, чем у предшественника: спереди 20 дюймов, сзади 21 дюйм (у CC8S — 18 и 20 дюймов соответственно).



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Двигатель теперь уже полностью собственной разработки — это 5,0-литровая «битурбовосьмёрка» с так называемым плоским коленвалом, выдающая на гоночном спиртосодержащем топливе Е85 максимальные 1385 л.с. при 7800 об/мин и 1385 Нм при 4800 об/мин. Снаряженная масса Koenigsegg CC850 — 1385 кг, то есть соотношение массы к мощности составляет 1:1.



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Коробка передач — позаимствованный у Koenigsegg Jesko уникальный 9-ступенчатый «автомат» LST (Light Speed Transmission) с семью сцеплениями, к которому вдобавок прикрутили надстройку ESS (Engage Shift System), позволяющую управлять переключением передач в полностью ручном режиме — есть даже педаль сцепления! Автоматический режим работы сохранён на тот случай, если водитель устанет от ручного.



В ручном режиме водителю доступны шесть передач из девяти, при этом конкретное передаточное число в каждый момент времени определяет электроника (в том смысле, что, например, на третью «ручную» позицию она может назначить вторую, третью или четвёртую передачу из «автоматического» ассортимента). Для ручного режима предусмотрен шикарный рычаг с деревянным набалдашником, который перемещается по открытым пазам, как у старых Ferrari. Вся мощность подаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. Динамические характеристики Koenigsegg CC850 на данный момент не раскрыты.



Салон новой модели — сплав классики и современности: старомодный узел переключения передач дополнен аналоговым щитком приборов в стиле элитных хронографов. На центральной консоли между тем видим крупный вертикально ориентированный сенсорный экран мультимедийной системы. Отделка — углепластик, кожа и немного полированного металла.



Koenigsegg планирует выпустить 50 экземпляров CC850, цена пока не объявлена.

