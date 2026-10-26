Кольца отдельно, буквы отдельно: марки Audi и AUDI в Китае разделят между FAW и SAIC

Компания Audi объявила о том, что намерена более чётко разделить на китайском рынке бренды Audi и AUDI. Интересы бренда Audi в Китае будет представлять исключительно совместное предприятие FAW Audi, а SAIC Audi после 2027 года не будет продавать автомобили Audi и займётся исключительно развитием бренда AUDI.

Более строгое разделение брендов Audi и AUDI в Китае происходит в соответствии с задачами нового антикризисного плана Volkswagen Group, требующего устранения дублирующих друг друга структур и моделей в различных подразделениях концерна.

Основанное в 1988 году совместное предприятие FAW Audi продолжит выпуск и обслуживание в Китае автомобилей с классическим логотипом Audi в виде четырёх колец. В линейке FAW Audi были и останутся как топливные, так и электрические модели. В основном это удлинённые версии глобальных моделей Audi, щедро сдобренные китайским программным обеспечением.

Audi A6L e-tron производства FAW Audi

SAIC Audi — это запущенная в 2021 году дочерняя структура совместного предприятия SAIC VW, ведущего свою летопись с 1984 года. Свою деятельность SAIC Audi начала с производства локальных китайских версий глобальных моделей Audi, то есть занималась, в сущности, тем же, что и FAW Audi.

В 2024 году под крылом SAIC Audi был запущен бренд AUDI без четырёх колец, созданный специально под модели сегмента NEV (электромобили и plug-in гибриды) на платформах SAIC. По сути, AUDI — это чисто китайские модели, не имеющие к глобальным Audi никакого отношения. У AUDI вышли пока только две модели — универсал AUDI E5 Sportback и кроссовер AUDI E7X.

AUDI E5 Sportback

Суть новости состоит в том, что FAW Audi и дальше будет продвигать бренд Audi в Китае, а у SAIC Audi бренд Audi заберут и оставят только AUDI.

Предполагается, что более чёткое разделение Audi и AUDI позволит сделать бизнес обоих брендов в Китае более эффективным и упорядоченным, но как оно будет на самом деле, никто не знает.

Общие продажи Audi и AUDI в Китае, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, идут вниз: за первые девять месяцев этого года реализовано 321 582 автомобиля, что на 21,4% меньше, чем в январе-сентябре 2025-го.

AUDI E5 Sportback, как известно, на рынке провалился: универсал поступил в продажу в сентябре прошлого года, и уже в феврале 2026-го его стали распродавать с большими скидками. За первые девять месяцев 2026 года в Китае продано только 5556 экземпляров AUDI E5 Sportback.

AUDI E7X

Кроссовер AUDI E7X вышел на рынок в мае этого года и тоже звёзд с неба не хватает: до конца сентября он разошёлся в Китае тиражом 10 735 шт. — это мало по меркам китайского рынка, при этом часть проданных машин стараниями серых дилеров ушла за пределы Китая, в том числе в Германию и Россию.

В планах SAIC Audi значатся как минимум ещё четыре модели AUDI, но они ожидаются не раньше 2028 года. До конца 2027 года SAIC Audi продолжит выпускать и продавать автомобили Audi, затем полностью переключится на AUDI.