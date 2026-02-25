Созданный для Китая AUDI E5 Sportback провалился на рынке, его распродают со скидками

Дебютная модель бренда AUDI не снискала успеха в Китае, продажи оказались сильно меньше ожидаемых, несмотря на достойные технические характеристики и более-менее адекватные цены. Теперь эти цены приходится снижать, но даже со щедрыми скидками и другими бонусами от продавцов AUDI E5 Sportback вряд ли сможет стать столь-нибудь заметным игроком на китайском рынке.

В 2024 году компания Audi вместе со своим китайским партнёром, концерном SAIC, запустила в Китае электромобильный бренд AUDI без четырёх колец. Цель этого запуска состояла в том, чтобы обойти инерцию китайского потребителя в отношении оригинального бренда Audi: производимые им электромобили китайцы решительно игнорировали, в том числе потому, что по части технологий и программного обеспечения эти электромобили безнадёжно отстали от лучших аналогов от исконно китайских брендов.

Технологический базис для моделей AUDI предоставила принадлежащая SAIC компания IM Motors, дебютной моделью стал среднеразмерный универсал AUDI E5 Sportback, его розничные продажи в Китае начались в сентябре прошлого года — тогда за первые 30 минут на новинку было собрано более 10 000 заказов, что преподносилось как невероятный успех. На самом деле эта цифра совершенно заурядная для Китая, особенно в сравнении, например, с кроссовером Xiaomi YU7, на который за три минуты после старта продаж было собрано 200 000 заказов, причём оплаченных.

По данным ресурса CarNewsChina, до конца прошлого года в Китае было продано только 6650 экземпляров AUDI E5 Sportback, причём часть ушла за границу через серых дилеров — AUDI E5 Sportback иногда встречается на дорогах Москвы и в других крупных городах РФ. Официально бренд AUDI за пределами Китая не представлен. В январе этого года продажи AUDI E5 Sportback в Китае составили 420 шт. В феврале, скорее всего, будет ещё меньше, так как во второй половине февраля весь Китай отдыхает на новогодних каникулах.

На следующей неделе каникулы закончатся, китайцы вернутся к будничному потреблению, и бренд AUDI заранее подготовился к их возвращению, объявив щедрые скидки на E5 Sportback: до 31 марта все версии подешевели на 30 000 юаней, базовый одномоторный универсал теперь стоит 205 900 юаней (2,29 млн рублей в переводе по текущему курсу).

Почему скидки, скорее всего, не сработают? Потому что есть, например, близкий по размерам универсал Zeekr 007 GT, который без всяких скидок стоит от 202 900 юаней (2,26 млн рублей), при этом он в «базе» мощнее (422 л.с. против 299) и дальнобойнее (650 км на одной зарядке против 618). Кроме того, Zeekr в Китае просто престижнее, чем какой-то непонятный AUDI без четырёх колец, Zeekr все знают и встречают каждую его новинку с большим интересом.

Хоронить AUDI пока рано, нужно посмотреть как китайцы встретят его последующие модели и по каким ценам они будут продаваться. Возможно, универсал — это не тот тип кузова, с которым нужно было запускать новый бренд в Китае, здесь универсалы всё ещё воспринимаются как экзотика, несмотря на то, что новинок в этом форм-факторе в последнее время в Китае хватает. В ближайшие месяцы ожидается старт продаж большого кроссовера AUDI E7 X, по его треку на рынке можно будет поставить более точный диагноз бренду AUDI.