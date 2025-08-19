Стартовали продажи первенца «AUDI без колец»: полный прайс-лист E5 Sportback

Дилеры новой марки в Китае начали собирать предзаказы на пятидверку, которая здесь будет доступна в четырёх комплектациях. Живые продажи начнутся в следующем месяце.

Новый суббренд является «детищем» СП Audi и SAIC, его логотип представляет собой не привычные четыре кольца, а четыре же заглавные буквы. Концепт AUDI E был представлен в ноябре 2024 года, а серийный автомобиль, созданный по его мотивам, дебютировал в рамках Шанхайского автосалона в апреле 2025-го. Ранее мы публиковали обзор AUDI E5 Sportback, а теперь в Китае объявили цены и начали собирать предзаказы на эту новинку.

На фото: AUDI E5 Sportback

Стоимость стартовой версии универсала (производитель утверждает, что это фастбек) составляет на домашнем рынке 235 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,65 млн рублей по текущему курсу. Далее следует исполнение AUDI E5 Sportback с прибавкой Plus, за которое просят не менее 269 900 юаней (около 3,03 млн рублей), столько же придётся отдать за вариант с базовым оборудованием и полным приводом, а покупка топовой комплектации обойдётся в 319 900 юаней (около 3,59 млн рублей).

В список оснащения модели входят: электропривод багажной двери, электрохромная панорамная крыша с пятью уровнями затемнения (стекло способно блокировать до 99% ультрафиолетовых лучей) и обычные наружные зеркала, но опционально доступны камеры заднего вида, а ещё доводчики безрамочных дверей. Салон рассчитан на пятерых седоков.

Передняя панель E5 Sportback вмещает в себя боковые экраны, транслирующие изображения с камер заднего вида, виртуальную приборку, которая расположена перед водителем, а также большой тачскрин информационно-развлекательной системы (ей положен процессор Qualcomm Snapdragon 8295), визуально объединённый с дисплеем для переднего пассажира.

Первенец нового суббренда по габаритам сравним с глобальной версией Audi A5 Avant. Так, длина AUDI E5 Sportback равна 4881 мм (на 52 мм больше, чем у универсала A5), ширина – 1960 мм (на 100 мм больше), высота – 1479 мм (на 19 мм больше), а расстояние между осями составляет 2950 мм (на 58 мм больше). Объём багажника – 347 литров. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx – 0,252. Модель предлагается либо с 19-, либо с 20-дюймовыми колёсными дисками.

На фото: салон AUDI E5 Sportback

В основе универсала лежит 800-вольтовая модульная платформа Advanced Digitized Platform разработки китайской компании SAIC. Спереди у AUDI E5 Sportback двойные поперечные рычаги, сзади – многорычажная подвеска. За доплату модели предложат усиленные четырёхпоршневые тормоза Brembo на передней оси и подруливающую заднюю ось с актуаторами ZF.

AUDI E5 Sportback на Шанхайском автосалоне`2025 1 / 3 AUDI E5 Sportback на Шанхайском автосалоне`2025 2 / 3 AUDI E5 Sportback на Шанхайском автосалоне`2025 3 / 3

Тяговых батарей три – стартовой версии положен литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 76 кВт*ч. Её максимальный запас хода на одной зарядке равен 618 км (при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC). Остальным исполнениям положены литий-ионные батареи. У базового полноприводника вариант ёмкостью 83 кВт*ч, дальнобойность без подзарядки – 623 л.с., у топ-версии – 100 кВт*ч и показатель – 647 км. Самым дальнобойным является исполнение Plus со «старшим» аккумулятором – 773 км на одной зарядке.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Заднеприводному варианту начального уровня положен единственный электромотор мощностью 299 л.с. (максимальный крутящий момент – 420 Нм), у версии Plus – 408 л.с. и 500 Нм. На разгон с места до «сотни» таким универсалам требуется 6,1 и 5,0 секунд соответственно. Отдача вариантов с двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси) составляет 525 л.с. (725 Нм) и 787 л.с. (800 Нм). На разгон от 0 до 100 км/ч этим пятидверкам требуется 3,9 и 3,4 секунды соответственно. Максимальная скорость варьируется от 205 до 230 км/ч в зависимости от модификации.

Серийное производство AUDI E5 Sportback будет налажено на мощностях СП SAIC-Volkswagen в Китае. Живые продажи первенца «AUDI без колец» начнутся в сентябре 2025 года.