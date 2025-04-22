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AUDI E5 Sportback: первенец бренда без четырёх колец

22.04.2025 90 0 0

Компания Audi представила первую серийную модель своего суббренда, созданного специально для китайского рынка. В продажу электрическая пятидверка E5 Sportback поступит до конца текущего года. Электрокар предложат как с задним, так и с двухмоторным полным приводом.

Накануне открытия Шанхайского автосалона концерн Volkswagen провел собственное мероприятие, в рамках которого показал сразу несколько новинок. Непосредственно под маркой VW дебютировали три концепта, глобальный бренд Audi представил удлиненные модели A6L e-tron, A5L/A5L Sportback и Q5L. А новая отдельная марка AUDI без четырех колец (суббренд компании Audi) продемонстрировала своего первенца – электрокар E5 Sportback, то есть серийное воплощение концепта AUDI E. Напомним, о создании AUDI было объявлено осенью 2024-го: выполненная заглавными буквами надпись и является эмблемой. Этот бренд создан специально для Китая вместе с давним партнером Volkswagen – фирмой SAIC. Как сообщалось ранее, немцы отвечают за общую разработку и инжиниринг, а китайцы – за «инновации, устоявшуюся технологическую экосистему и глубокое понимание потребностей местного рынка».

AUDI E5 Sportback официально считается фастбеком, хотя на деле электрокар представляет собой универсал. Ну или хэтчбек-переросток. В основе модели лежит платформа под названием Advanced Digitized Platform (ADP) с 800-вольтовой архитектурой. Как отметили в компании Audi, сотрудничество с SAIC позволило сократить цикл разработки товарной машины на 30%.

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Снаружи и внутри AUDI E5 практически дословно повторил своего предвестника. Среди особенностей дизайна экстерьера – узкие матричные фары, выполненные в виде рамки задние фонари, довольно «мускулистые» бока и крупный спойлер. Серийная модель также сохранила безрамочные двери с выдвижными ручками и стеклянную крышу. Наконец, для E5 предусмотрены лидар и наружные камеры вместо традиционных зеркал.

Длина конвейерного электрокара равна 4881 мм, ширина – 1959 мм, высота – 1478 мм. Размер колесной базы в пресс-релизе не указан. Показатель прошлогоднего концепта AUDI E – 2950 мм.

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Главная фишка внутри AUDI E5 – табло практически во всю ширину передней панели, по краям которого имеются дополнительные дисплеи, отображающие картинку с наружных камер. В списке оборудования еще заявлены «сенсорный и голосовой» помощник AUDI Assistant «на базе искусственного интеллекта», беспроводная зарядка с «активным охлаждением», множество систем безопасности и продвинутый автопарковщик.

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AUDI E5 Sportback предложат с задним или двухмоторным полным приводом, но детальные характеристики всех версий еще не озвучены. Известно, что совокупная мощность топового полноприводного варианта составляет 787 л.с., такая пятидверка наберет первую «сотню» за 3,4 секунды. Также будут доступны E5 с отдачей в 299, 408 и 578 л.с. Для модели предусмотрена пневмоподвеска. Батарея пока заявлена одна – емкостью 100 кВт*ч. Максимальная дальнобойность – 770 км по циклу CLTC.

Первенец бренда AUDI поступит в продажу летом текущего года, в 2026-2027 гг. появятся еще две модели. О планах вывести марку за пределы Китая компания Audi не сообщала.

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